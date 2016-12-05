Дональд Трамп еще не возглавил США, но уже встревожил заграничных союзников. Варшавский салон пытается понять, что следует из слов кандидата в президенты от Республиканской партии, который пообещал в случае победы «защищать от России только те страны НАТО, которые в полной мере выполняют свои обязательства». Так, портал Defence24. pl считает, что высказывание Трампа — с точки зрения стран так называемого «восточного фланга» — является «далеко идущим», отражает «популистский и националистический характер его программы внешней политики», а также «вероятно, прокремлевские настроения членов его команды». Издание напоминает, что американский политик и ранее обещал провести ревизию отношений с союзниками (не только в Европе), чтобы положить конец «щедрости» Вашингтона. Впрочем, и до него в свое время министр обороны США Роберт Гейтс (2006 — 2011 годы) предупреждал, что из-за разницы в тратах на безопасность членами Альянса в Соединенных Штатах могут посчитать, что инвестиции в НАТО слишком дорого обходятся.

sacurrent.com США могут решить, что инвестиции в НАТО слишком дорого обходятся

Вашингтон давно просит своих европейских партнеров увеличить расходы на оборону до минимум 2% ВВП. Однако пока внешняя политика Соединенных Штатов носит экспансивный характер, что предполагает ее активное участие в конфликтах на Ближнем Востоке и других регионах мира, для попутчиков США особого смысла тратиться не имелось — ведь можно было прицепиться к американскому «паровозу» и на нем проехать какую-то часть пути. Но сейчас ряд польских экспертов фиксируют для себя возможное изменение курса Вашингтона. Например, они обращают внимание на то, что команда Трампа блокирует попытки внести в избирательную программу республиканцев пункт о поставках оружия для Украины. Более того, сам кандидат в президенты называет гражданскую войну на Украине «европейской проблемой», которая не влияет на интересы США. Причем, его слова находят понимание среди некоторых политических кругов в Западной Европе, что девальвирует концепцию об «агрессивной» России, которую продавливают Польша и республики Прибалтики.

Конечно, Трампу нужно победить на выборах, чтобы приписываемый ему геополитический разворот состоялся. И даже в случае победы он всегда может изменить свое мнение, поскольку процитированное выше его заявление осудили как республиканцы, так и демократы. Однако, если судить по словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, в Варшаве очень внимательно следят за разворачивающимися интригами в американских политических кругах и не считают высказывание кандидата в президенты эпизодом, который можно проигнорировать. В кулуарах совещания министров обороны стран, входящих в международную коалицию по борьбе с ДАИШ (запрещено в России), глава польской дипломатии признал, что механизм обороны стран-членов НАТО в случае вторжения не носит «автоматический» характер, так как, хотя в соответствии со статьей 5 другие государства-члены обязаны прийти на помощь, каждый самостоятельно определяет, какую помощь можно оказать. «Это правда. Мы об этом знали, и я лично предупреждал и писал в течение многих лет, — подчеркнул Ващиковский. — Гарантии в договоре должны быть усилены присутствием войск НАТО в Польше. И не только альянса, но и непосредственно американских».

Варшава готова «платить» за поддержку Вашингтону. В частности, участием в операциях в Ираке и Сирии, которые будет проводить международная коалиция по борьбе с джихадистами. Коалицией руководят США, решая свои собственные задачи, а не НАТО. В ходе совещания на военной базе Эндрюс польские представители пообещали увеличить участие в миссии по восстановлению и стабилизации районов, освобожденных от ДАИШ (запрещено в России). МИД Польши собирается выделить на эти цели несколько десятков миллионов злотых. Также Варшава намерена отправить в Ирак 60 спецназовцев и 4 самолета F-16 с обслуживающим персоналом. «По сравнению с другими финансовое участие нашей страны минимально», объяснил Ващиковский, но «наши союзники понимают, что Польша может присутствовать только символически», потому что рядом приграничный «русско-украинский конфликт», и «мы является покровителем восточного фланга НАТО», однако в любом случае «наша хата — не с краю».

Даже такие незначительные траты все равно остаются тратами, а ведь Варшава считает себя в числе лидеров стран альянса, которые придают большое значение обороне и безопасности. Польша выделяет 2% и более от своего ВВП на эти цели, что ставит ее в первую пятерку государств НАТО по военным расходам. Вместе с тем, правящая партия «Право и Справедливость» одновременно реализует масштабные социальные реформы, которые стоят недешево. Принята программа 500+, согласно которой родители будут получать пособие в размере 500 злотых ежемесячно на второго и последующего ребенка, независимо от дохода, а семьи, доход которых не превышает 800 злотых на человека или 1200 злотых (в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями), получат выплаты также на первого или единственного ребенка. На подходе снижение пенсионного возраста. Все это — значительная нагрузка на бюджет. И, тем не менее, Варшава решила активно перевооружать армию, участвовать в иностранных интервенциях, создавать с нуля территориальную оборону. Причем, еще до того, как на политическом горизонте в Соединенных Штатах взошел Дональд Трамп. Так что же такого знают в Польше о грядущих изменениях американской геополитики? И чьи войска останутся в ней в итоге — НАТО или США?