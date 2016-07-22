Курс национальной валюты Грузии после некоторого, пришедшегося на весну текущего года, упрочения позиций, вновь стал падать. Процесс для многих в стране удивителен еще и потому, что валюты соседних государств в последний период «окрепли».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Повышение курса лари в отношении доллара США грузинские провластные эксперты связали с новым президентом Нацбанка (Кобой Гвенетадзе, утвержденным парламентом с представления президента и сменившим на этом посту «ставленника Саакашвили» Георгия Кадагидзе) и его «правильной политикой», которая тем не менее не смогла продержаться дольше трех месяцев. Упрочение курса лари началось после 16 марта и 10 июня дошло до отметки 1 — 2,1272, после чего национальная валюта начала неуклонное падение.

Поясняя причины столь неустойчивого положения лари, президент Нацбанка в интервью одному из грузинских СМИ заявил: «Один раз удержишь курс, два, три раза, но этим проблему не решишь. Она разом взорвется, и мы получим еще более масштабное обесценивание валюты», — отметил Гвенетадзе.

На вопрос, почему Нацбанк не комментирует и не называет причины падения курса лари, президент ответил, что иной раз просто невозможно объяснить, почему произошло обесценивание. По заявлению Гвенетадзе, на курс валюты влияет множество факторов. Крупная интервенция может заглушить это явление, но воспрепятствовать скоплению негативных факторов она не сможет, подчеркнул он.

Проблемой президент Нацбанка считает долларизацию грузинской экономики и предлагает безальтернативный путь роста доверия к национальной валюте — дедолларизацию.

На такое заявление Кобы Гвенетадзе моментально отреагировали представители оппозиционного «Единого национального движения». Они обвинили правительство и президента Нацбанка в искусственной девальвации лари.

Заявление от имени партии сделал депутат парламента от ЕНД Петр Цискаришвили. Он подчеркнул, что разговоры о дедолларизации наносят серьезный урон экономике страны.

«Последние дни в высших эшелонах власти говорят о дедолларизации. Вместо неукоснительного соблюдения принципов свободного рынка эти люди борются с долларом и поступающими в страну потоками импорта, что вредит поступлению в страну капитала, осуществлению инвестиций и созданию соответствующих рабочих мест. Искусственная борьба с долларом наносит ущерб экономике», — пояснил Цискаришвили.

По его оценке, вредительская политика дедолларизации и искусственное вмешательство в валютный рынок стали одной из причин недоступности кредитов в Грузии.

Депутат подчеркнул, что члены правительства, которые призывают граждан Грузии переводить свои денежные средства из долларов в лари, сами имеют суммы на счетах и вкладах именно в долларах. Он назвал и конкретные примеры владельцев долларовых счетов — министра энергетики Каху Каладзе, самого Кобу Гвенетадзе, министра экономики Дмитрия Кумсишвили.

Неправильным и рискованным считает заявление президента Нацбанка относительно дедолларизации и грузинский эксперт Роман Гоциридзе, который с недавнего времени стал новым лицом избирательного списка ЕНД.

По мнению Романа Гоциридзе, решить проблему девальвации лари может только здоровая экономика, которая обеспечивает поступление в страну иностранной валюты, а не те манипуляции собственными инструментами, которыми занимается сегодня Нацбанк.

Что касается других представителей правительства Грузии, они с мнением Кобы Гвенетадзе согласны и даже считают инициативу дедолларизации экономики безальтернативными выходом из сложившейся на валютном рынке ситуации.

«Я согласен с заявлением Кобы Гвенетадзе о том, что дедолларизация — безальтернативный путь для нас, который обеспечит рост доверия к национальной валюте. Нам нужно сделать комплексные шаги, и для этого вместе с международными финансовыми институтами будут выпущены деноминированные в национальной валюте облигации. Кроме того, запланированные нами долгосрочные экономические программы направлены на улучшение платежного баланса страны. Они не зависят от денежных перечислений и таких статей, которые в период экономического кризиса могут колебаться», — заявил премьер.

По его же информации, повышению доверия к национальной валюте будет способствовать и та пенсионная реформа, проведение которой нынешнее правительство запланировало на 2017 год.

На обвинения ЕНД ответил и министр финансов Нодар Хадури. Он подтвердил, что имеет вклады как в лари, так и в долларах, но подчеркнул, что на счетах у него суммы небольшие, а накоплены они за счет его прежней работы в международных организациях, плативших за работу в иностранной валюте.

Министр финансов поддержал идею дедолларизации и пояснил, что национальная валюта — лари выполняет в Грузии все функции денег.

«В общем, национальная валюта в Грузии выполняет все функции денег, и мы должны содействовать дедолларизации», — отрезал Хадури.

Следует отметить, что реально упрочение курса национальной валюты на цены на потребительском рынке существенного влияния не оказало, но последовавшее за ним в последние полтора месяца падение вызвало рост цен на товары и предметы первой необходимости.