Продолжим обсмеивать, простите — отсматривать текущий репертуар кинотеатров. Когда видишь, сколько денег приносят плохие фильмы, то чувствуешь какую-то собственную неполноценность, зависть, ограниченность. Лучше бы и право заниматься серфингом. Перед нами прекрасная картина. Точней картинка. Это могут быть как бёдра и грудь героини. (Блондинка в купальнике ест яблоко. Выходит из воды. Поправляет купальник. Смотрит на горизонт. Крупный план.). Тут и волнительные съемки кружащейся акулы или великолепные волны и морские пейзажи. Всё. Дальше можно не читать. Содержание картины почти исчерпано… Ах, да, кровь, перекушенная доска для серфинга. Зубы акулы, которые перекусывают металл. Пара трупов второстепенных персонажей. Теперь всё.

Цитата из к/ф «Отмель». Реж. Хауме Кольет-Серра. 2016. США Всегда готова!

История начинается с мальчика на берегу моря, который находит камеру (вполне себе аналог найденной рукописи в бутылке). Тут же следует ретроспективно сама история битвы с акулой. Вот фрагмент разговора блондинки, которая едет на пляж в машине с гаджетом. Кажется, что уже нельзя представить себе посредственный фильм, в котором герои не пользуются планшетами, телефонами… Но здесь это выносится на экран. То есть зритель, сидящий в кинотеатре, видит, как на большом экране появляется маленький прозрачный экран телефона. И вот это всё едет, мигает, мерцает. Но вот мы и на пляже. Песок, стало быть. Солнце. Волны там. Красиво. Главная героиня, разумеется, плывет. На доске. В море. Давно мечтала поплавать. С ней двое знакомых. Классные ребята, но вот надо же, недальновидные и глуповатые (как и почти всё в этом фильме, стоит сказать в их оправдание, царство им небесное). И вот она в море. А они уплыли. А тут акула. Дело нешуточное. Акула плавает кругами вокруг туши кита. У акулы бизнес-ланч. А тут блондинка. Собственно, акула и защищает тушу кита от посягательств блондинки, согласно сценаристам…

Цитата из к/ф «Отмель». Реж. Хауме Кольет-Серра. 2016. США В море

Так и хочется написать донос. Почему, когда мы, начинающие отечественные кинематографисты, пусть более чем среднего таланта, страдаем от ничегонеделания, там, за рубежом, блондинки едят яблоки, катаются на досках и загорают. Ведут буржуазный образ жизни. Классику не читают. Кино не смотрят европейское, авторское. Думаю только о бокс-офисе. Прошу с этим разобраться. Почему зритель идёт на такое кино? Почему он не стоит в очереди на Бергмана? Потому что у Бергмана ни в одном фильме нет акул? Где духовность на пляже?

Тсс. Тревожная музыка по чуть-чуть нагнетает атмосферу. Не будем ей мешать. Минимализм: минимум декораций, минимум сюжета, минимум таланта, в конце концов — в этом есть определенное очарование.

Фигурки людей в море. Фильм приближается к видовому очень часто. И, возможно, это лучшее, что в нём есть. Очень красивые волны. Изумрудные. Сине-зелёные. Хрустально-пенные. Добавить побольше разных красивых съёмок природы с вертолёта. В разных странах. На разных рифах. Убрать всяческую актёрскую игру и эту бедную, притянутую за уши акулу… Которая, согласно логике сценаристов, целыми днями только и караулит мужественную блондинку. Впрочем, появление самой акулы ожидается почти как долгожданный выход артиста-премьера. Двадцать минут, а акулы нет… Все уже пошутили, пофлиртовали. Уже было появление дельфинов.

Цитата из к/ф «Отмель». Реж. Хауме Кольет-Серра. 2016. США Накал страстей

Ну, вот, наконец. Началось. Акула! В фильме появляется смысл. Шайбу! Шайбу!

Вообще настолько плохое кино нужно смотреть, чтобы помнить, что хорошие фильмы есть; просто, когда мы смотрим только «шедевры», то забываем об этом. И дело не в камерности или количестве персонажей. «Старик и море» — возможная история «на двоих». Тонкая и глубокая. Но там всё сложней, а здесь проще — хорошая блондинка, плохая акула. Акулу жалко. В фильме фантастически мало происходит «событий». То есть внешне как бы ещё да, блондинка стонет, плывёт, опять стонет, а камера движется кругами и снимает её прекрасную фигуру, море, опять фигуру, крупный план, общий план моря; героиня занимается самогипнозом и зашивает себе рану брошкой, потом у неё планы спасения, ракетницы, которые не стреляют, нужно плыть сквозь ядовитых медуз, наконец, уходить под воду — чтобы акула за ней — в пучину; но вот надо же — как хитро. Блондинка внезапно раз в сторону — а акула, бедная, плохо плавающая неуклюжая тварь и — напоролась на якорь на дне морском… R.I.P. акула, а вместе с ней независимое американское кино, достойные сценаристы, талантливые режиссёры, актрисы, которые могут что-то делать, кроме демонстрации окровавленных бедёр… Всё на дне морском. Все сокровища. Все былые победы. Все золотые годы. Всё.

Цитата из к/ф «Отмель». Реж. Хауме Кольет-Серра. 2016. США Под водой

Но так же не может быть. Ведь есть что-то хорошее. Конечно, есть. Вот, скажем, чайка с обломанным крылом, которая ещё более нудно, чем акула, преследует героиню на скалах. Они вдвоём в океане. Подумайте только. Какой образ. А в правом верхнем углу экрана показываются периодически часы, чтобы показать, как время проходит. Сколько вот осталось часов до прилива или отлива. Свежее режиссёрское решение. Нужно показать, как проходит время, — показывай часы. Забавно, что и героиня страдает от тотальных неудач. Вначале ей не очень повезло с пляжем, потом с напарниками, потом пьяница случайный вместо того, чтобы ей помочь, обворовал её (за что его чуть позже поделом съела акула), потом корабли проплывают мимо, ракетницы гаснут… Короче говоря, я был бы рад как зритель, если бы её всё-таки съела акула. Это сделало бы фильм фантастически более глубоким. Ибо акула переиграла героиню не только интеллектом, но и актёрски. С другой стороны, критиковать акул каждый может, а попробуй сам снять такой фильм. Нужно ещё найти пару миллионов бюджета, приплыть на острова. Найти самую бездарную акулу. Это не шутки. Под конец фильма (который я смотрел, кстати, с родившимся в Мексике латиноамериканцем) мы уже хохотали…

Если режиссёры «авторского кино» снимают за такой бюджет часто очень плохие картины, где пытаются «самовыражаться» и наводить тень на плетень, то в данном случае перед нами отменно простое кино про блондинку и акулу, где никто ничего даже и не пытается. Честно. Сборы: многие миллионы долларов. Критикуй — не критикуй. Так вот. Месседж? Пожалуйста! Купайтесь только в специально отведённых местах. Будьте здоровы. Смотрите плохое кино. Это улучшает настроение.