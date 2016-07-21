



Пародией на суд стало разбирательство по иску Олимпийского комитета России на решение не допускать к Олимпиаде в Бразилии российских легкоатлетов. Судилище ожидаемо продемонстрировал давно известный своим непрофессионализмом и ангажированностью Спортивный арбитражный суд (CAS). Всему есть предел, а потому это должно протрезвить не только спортивную, но и политическую элиту России, чуть ли не заискивающую с Западом.

Через 70 лет после заявления Уинстона Черчилля о «железном занавесе» между Западом и Москвой тот же Запад снова тотально отторгает от себя Россию. Цель проста: мирными средствами изолировать ее и подвергнуть такой принудительной автаркии, чтобы страна зачахла в своем развитии.

Дискредитация и изолирование России от Запада идет широким фронтом по всем мыслимым и немыслимым направлениям. Теперь это уже спорт. Завтра — культура? Уже открыто на государственном уровне англосаксы и их сателлиты по Евросоюзу используют для удушения России клевету, беззаконие, не стесняются хамства, обмана, шантажа, жульничества.

Недопущение «чистых» российских легкоатлетов к Олимпиаде в Бразилии — это оплеуха становящегося всё более враждебным к России Запада. Можно сказать, что это война Силы и Зла против Правды и Справедливости. Нравственно верх одерживает Россия, экономически — Запад. Причем методы противостояния унизительны для Запада, но на это там давно махнули рукой — от бессилия противопоставить что-либо разумное и логичное неустрашимости России в отстаивании своей самостоятельности, которая, кстати, в отличие от Запада, никому вреда не наносит.

Поражает последовательность, с которой Россия разговаривает с жуликами и шулерами Вашингтона и Брюсселя вежливо и спокойно. Но разве с наглецом или хамом нормально разговаривать подчеркнуто вежливо, будто диалог идет с воспитанным и уважающим Россию партнером? Москва же упорно разговаривает с Западом именно так.

Только что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии и стоящие за ним силы плюнули России в лицо, а двукратная олимпийская чемпионка, более принципиальная, чем другие спортсмены, Елена Исинбаева впадает в абстрактные рассуждения, сравнив вердикт CAS с «похоронами легкой атлетики». Образно, конечно, но малоубедительно. И потому, что не умрет легкая атлетика, и потому, что плевать хотели организаторы олимпийского и допингового заговора и на озабоченность русских по поводу сохранения мировой легкой атлетики, да и на саму именитую спортсменку и Россию. В том же духе, в рамках приличия, министр спорта Виталий Мутко заявляет, что решение суда «политизированное, под ним нет правовой основы». Но это — лишь констатация, причем не авторитетная, поскольку Мутко — не суд, чтобы опровергать решение другого суда. Удивляет и пресс-секретарь Президента РФ. Как сообщает РТР, Дмитрий Песков выразил «сожаление» по поводу решения CAS, считает «сомнительным» применение судом «принципа коллективной ответственности». Но что за тон, полный сомнений? Он бы еще поблагодарил суд за вынесенное решение или извинился бы перед мировой спортивной общественностью. Впрочем, знаменитая Ирина Роднина в этом духе и начала свой комментарий: мол, если так, то «надо искать наши ошибки и просчеты» ?!

Тогда вопросы: если так, то чего возмущаться решением CAS, если не так, то зачем вести себя как нашкодивший пацан, представший перед учителем с повинной? Или зачем разговаривать с оскорбившим и унизившим тебя собеседником так, будто тот рукопожатный?

Устав Международного Олимпийского комитета предусматривает индивидуальное участие спортсменов в соревнованиях, стало быть, исключается и коллективная ответственность. А потому решение суда CAS наводит на аналогии с применением нацистами именно такой ответственности, когда брали в заложники мирных жителей с последующим расстрелом, скажем, за убитого партизанами немецкого офицера. Решение CAS — это убийство карьеры ни в чем не повинного спортсмена, а, по сути, и его самого, как профессионала.

Да, речь идет о политическом заказе, о внедрении Западом тотальной русофобии, причем, прежде всего, среди населения своих стран, чтобы оправдать в их глазах свои омерзительные шаги по дискредитации России, ее медленному удушению. Отсюда вывод: если с Россией воюют, пусть даже не стандартными методами, то и действовать в ответ надо, как на войне. Но как именно? По данным российских СМИ, половина опрошенных россиян считает, что Олимпиаду надо бойкотировать. Но тогда Запад, делающий все для изоляции России, заявит, что этого добивается не Запад, мол, сама Россия себя изолирует от остального мира. Политика! Это — единственное объяснение прогиба России перед обезумевшим от русофобии Западом.

И все же также очевидно, что, если тебе отвесили оплеуху, да еще публично, то по гамбургскому счету нельзя не дать сдачи. Как это сделать: симметрично или асимметрично? Задача нелегкая, так как мировые СМИ находятся в руках Запада и он не стесняется, заявляя о свободе слова и прессы, ставить палки в колеса российским СМИ, пытающимся рассказать правду и только правду. Но если не дать сдачи, то в следующий раз уже будут бить ногами. Не допускать этого — задача российских спортивных чиновников и политиков, а не блеять перед волком, готовым его съесть.

Таллин, 21 июля 2016