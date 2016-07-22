Посол США в Армении Ричард Миллс выступил с сенсационной новостью. По его словам, «президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян могут провести следующий раунд переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в августе и вновь при посредничестве президента России Владимира Путина». Он также сообщил, что на эту тему ведётся обсуждение между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). Ранее сообщалось, что сопредседатели МГ ОБСЕ стараются как можно скорее организовать встречу глав Азербайджана и Армении. Тогда назывался Париж. Затем в Москве состоялись широкие переговоры госсекретаря США Джона Керри с руководством России, в ходе которых обсуждался и вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Поэтому надо полагать, что в результате этого и сменилась диспозиция по месту проведения саммита Алиев-Саргсян и вновь при посредничестве президента Путина. Правда, подтверждением информации Миллса из других источников мы пока не располагаем.

Саркис Цатурян ИА REGNUM Собор Святого Христа Всеспасителя. г. Шуши, Нагорно-Карабахская Республика

Известно, что последний раз Ильхам Алиев и Серж Саргсян встречались 20 июня в Санкт-Петербурге при участии Владимира Путина. Принятое по итогам этого саммита совместное заявление — последний официальный документ, касающийся урегулирования нагорно-карабахской проблемы, дословно говорит о следующем: «Президенты Республики Армения и Азербайджанской Республики подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая сего года договорённости, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью президенты условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ в зоне конфликта. Они выразили удовлетворение сохраняющимся в последнее время режимом перемирия на линии соприкосновения. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по сущностным аспектам урегулирования, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании. Президенты отметили важное значение своих регулярных контактов по нагорно-карабахской проблематике, и договорились продолжить их в таком формате в дополнение к работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые были приглашены на завершающую часть встречи в Санкт-Петербурге».

Так обозначался первый, главный и официально озвученный сценарий действий, направленный на предотвращение вооруженных столкновений на линии соприкосновения конфликтующих сторон, что, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, создает условия «для того, чтобы был устойчивый прогресс в переговорах по политическому урегулированию конфликта». В свою очередь Госдепартамент США приветствовал результаты прошедших 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге встреч, и завил о важности того, чтобы стороны «соблюдали режим прекращения огня, предприняли меры, направленные на прекращение насилия и возобновили переговоры, направленные на всеобъемлющее урегулирование».

Определяются контуры поэтапных действий: на основе венских и петербургских договоренностей осуществить хотя бы техническое претворение в жизнь системы мониторинга, и появление в зоне конфликта международных наблюдателей, чего до сих пор, увы, не достигнуто. Более того, суть договоренностей стала выхолащиваться, поскольку вдруг все заговорили о каком-то «пакетном» соглашении, «дорожной карте» и пошаговых действиях. Положение стало усугубляться и после того, когда министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров публично заявил о наличии какого-то документа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, о деталях которого ведется закулисная дискуссия. В то же время в этот ребус внесла вклад и российская сторона.

Будучи с визитом в Баку, глава МИД России Лавров, отмечая, что на встрече в Санкт-Петербурге президенты Азербайджана и Армении договорились бережнее относиться к появляющимся «росткам надежды» и публично не обсуждать детали идей, вокруг которых идут переговоры, констатировал: «Это не из-за того, что мы что-то скрываем, это этическая норма любого переговорного процесса. Но я могу сказать, что у нас есть основания полагать, что на этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем это было до сих пор». После этого в СМИ Азербайджана и Армении был осуществлен информационный «вброс», согласно которому якобы готовится освобождение нескольких районов взамен на признание Баку за Степанакертом так называемого промежуточного статуса, с последующим выводом этого вопроса на референдум.

Такое бывало и раньше, а информационный «вброс» можно было бы квалифицировать как результат ситуативной акции в условиях беспрецедентного политико-дипломатического ажиотажа, возникшего после апрельской карабахской войны. Так что «режима тишины» вокруг конфликта, к чему призывал МИД России, не получилось. Получилось другое. Определенные политические силы в Армении стали дискутировать проблему о «передаче Азербайджану каких-либо территорий», подавая это как реальный факт и заявляя о начале действий новоявленного «сопротивления».

Не случайно члены радикальной группы «Сасна црер» («Сасунские безумцы»), решившиеся на вооруженное выступление, стали обвинять власти в «национальном предательстве». Официальный Ереван оказывается в сложной ситуации: ему необходимо либо официально дезавуировать наличие «документа» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, либо предать гласности детали переговоров с Баку, о чем заявлял глава МИД РФ Лавров. В одностороннем порядке предпринять такую акцию Ереван не может, так как это нарушает условия совместного решения с Баку о «неразглашении». Но в принципе, Баку и Ереван должны быть готовыми начать открытый разговор о том, на какие уступки они готовы пойти для достижения согласия. И чем быстрее они этого сделают, тем лучше. Все понимают, что компромиссы и уступки необходимы, но не все готовы отказаться от привычной пустопорожней политической риторики. Наконец, существует еще одно решение: заявить, что в сложившихся условиях саммит Алиева и Саргсяна — даже при посредничестве президента Путина — по нагорно-карабахскому урегулированию можно перенести на более благоприятное время, либо модернизировать переговорную повестку с учетом формирующейся в регионе после известных событий в Турции новой геополитической ситуации.

Правда, в Баку считают, что российско-турецкий фактор, может сыграть позитивную роль для Азербайджана в продвижении политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Но как именно, если учесть то, что сейчас Анкаре не до Карабаха, и она вряд ли готова к активизации своей политики на закавказском направлении? Кстати, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик сообщил, что запланированная встреча всех сопредседателей в Турции была перенесена с 18 июля на неопределенный срок в связи с попыткой там государственного переворота. Но роль сдерживающего фактора для Азербайджана в случае его решения вернуться к силовым средствам решения нагорно-карабахской проблемы Турция способна выполнить. К тому же, и Азербайджан объективно не должен быть заинтересован в дестабилизации обстановки в Армении, поскольку любые другие политические силы в этой стране могут перечеркнуть все наработки по урегулированию конфликта. Идеальным выходом из ситуации могло бы стать следование Баку и Ереваном при посреднических гарантиях стран — сопредседательниц Минской группы ОБСЕ венским и петербургским договоренностям, что возможно только при условии наличия взаимного политического доверия. Увы, его тоже пока не существует.