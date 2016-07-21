Над бойцами «АТО» сгущаются тучи и это стало предметом интереса украинской региональной прессы на неделе с 14 по 20 июля.

Георгий Угринович / starkiev.com Вот этим и заканчивают военные преступники. 2 февраля 1946 года, Киев

Правоохранители с Востока стали чаще наведываться на Волынь, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). По словам адвоката Василия Нагорного, луганские и донецкие правоохранители все чаще открывают уголовные производства по фактам, связанным с пребыванием бойцов в зоне «АТО» в 2014—2015 году. «Часто это банальная месть, в том числе милиционеров, которые сейчас восстановились на должностях и которым помешали заниматься контрабандой, сепаратизмом, — заявил адвокат. — Тем не менее, они состоят в действующих правоохранительных органах и их постановления, как и решения судов, должны выполняться, пока не будут отменены. Если нашим правоохранительным органам приходят определенные поручения от полиции и прокуратуры Луганской и Донецкой области — это полбеды, здесь можно все решить с помощью закона и адвоката. Но правоохранители с Востока начали наведываться в нашу область, причем, имея пакет процессуальных документов, делают это на вполне законной основе, так как луганские и донецкие суды такие же легитимные, как и наши, и без проблем дают соответствующие разрешения». Нагорный просит бойцов беречь себя, ведь «если сюда едут правоохранители с Востока, значит кто-то это оплачивает и кому-то это очень нужно».

Военная прокуратура расследует тысячи уголовных дел против военнослужащих и добровольцев «АТО», информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Большинство касается дезертирства и невыполнение приказов. Впрочем, часть связана с преступлениями посерьезнее. Среди них — и дело ровненчанина Сергея Стрельца, которого обвиняют в насилии над бизнесменом из Луганщины Олегом Куницким. Полгода Стрелец провел в СИЗО. А в начале июля, заплатив залог, вернулся в Ровно. Вскоре снова придется ехать на Луганщину в город Кременная на очередное заседание суда по его делу. Напомним, что Куницкого задержали военнослужащие 51-й бригады на блокпосту возле села Новоастрахань Кременского района Луганской области, заподозрив, что он сепаратист. Родные и друзья бизнесмена сейчас заявляют, что тот всего лишь объезжал свои поля и при задержании повторял, что он свой, потому как принадлежал к тем, кто поддерживал как Майдан, так и украинских военнослужащих. Что случилось с Куницким после того, как его перевезли на территорию лагерного сбора бригады, ныне загадка. Огласку факта исчезновения сына сделал отец Олега, бывший председатель Сватовской райгосадминистрации и влиятельный бизнесмен. Благодаря этому дело начали рассматривать через год после того, как исчез его сын. На судах звучат разные показания. Одни утверждают, что Стрелец бил Куницкого. Другие — что утром Куницкого военные передали разведчикам здорового и невредимого. А уж «спецы» избили бизнесмена и вывезли в неизвестном направлении. Пикантности истории добавляет и то, что по словам отца пропавшего, его сын перевозил в авто 1,5 млн грн. Сам Стрелец заявил: «Я не святой. Но обидно, когда сегодня прокуроры меня спрашивают, осознавал ли я, что выполнил преступный приказ, когда приковал наручниками Олега к бочке, конфисковывал его авто, не вызвал адвоката и не передал его правоохранителям. Какой преступный приказ? Адвокат? Это же война… Утром следующего дня по приказу руководства Олега передали ребятам в масках — то ли из разведки, то ли из контрразведки. Их прислали от командования «Сектора». Они забрали Олега в одно из помещений на территории лагеря и, очевидно, пытали. Поэтому через некоторое время туда вызвали врача… Меня удивляют наши прокуроры и следователи. Они относятся к нам, атошникам, как к скотам. А многие из нас пошли же добровольцами. Я в 2014 году мог не идти, все-таки начальником отдела кадров был. Но нужно было защищать Родину. А теперь обидно. Почему обвинения выдвигают только мне, а не тем, кто действительно пытал Куницкого? Их же нашли».

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль прокомментировал убийство журналиста Павла Шеремета, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Павла, — сказал губернатор. — Я знал его лично, мы неоднократно общались на различные темы. Он (как и «Украинская правда» в целом) давал реальную картину происходящего в стране, а это многим не нравилось. Здесь и следует искать причины преступления. Сам факт которого, показатель того, что с криминогенной обстановкой происходит что-то совсем не то. Это уже второе заказное убийство ведущего журналиста «Украинской правды». Но если расследовать убийство Георгия Гонгадзе по горячим следам не было политической воли, то сейчас политическая воля есть, но нет высококлассных следователей и оперативников. Профессиональное ядро украинской полиции выхолощено так называемой реформой. Под лозунгами «всех люстрировать и гнать в шею» правоохранительные органы оставили без профессионалов. Зато бандитов, разбойников, убийц никто не люстрировал, они так и остались на своих местах. Очень хочу, чтобы убийц Павла Шеремета задержали и привлекли к ответственности, надеюсь, что это будет сделано. Но лично не знаю ни одного профессионала из действующих сотрудников полиции, который мог бы возглавить следственно-оперативную группу и раскрыть это преступление. Патрульные полицейские с трехмесячным обучением его явно не раскроют. А те, кто мог раскрыть, не прошел аттестацию или неизвестно кем склепанный наскоро полиграф. Общая картина с криминогенной ситуацией на Украине и теми, кто ее контролирует, печальна. Згуладзе уехала, Деканоидзе поедет вслед за ней, а мы останемся здесь с «холодным летом 2016 года», нераскрытыми заказными преступлениями и непрофессиональной полицией».

Черновицкое областное объединение «Майдан» гневно осудило «провокационные действия московской церкви на Украине, носителя «русского мира», в связи с так называемым «крестным ходом» на Киев 27 июля 2016 года», рассказывают «BukNews» (Черновцы). Вот что говорится в заявлении этой организации: «…Идут крепкого телосложения лица с георгиевскими лентами, портретами московского монарха, прикрываясь, возможно, действительно верующими московской церкви на Украине. Призывы путинской Москвы и гундяевской патриархии идти походом на Киев в исполнении наших промосковских предателей составляют элементы гибридной войны России против Украины. Только теперь «зеленые человечки» одевают черные рясы. Московская церковь на Украине почему-то до сих пор имеет лицемерное название «УПЦ», что является обманом уже 25 лет для многих православных Украины. Звериный оскал «русского мира» мы уже увидели на востоке Украины. Сегодня враждебная тактика колониальной Москвы на Украине становится еще более изысканной и подлой… Призываем наших правоохранительных органов сделать все возможное, чтобы не допустить провокаций с символами оккупанта на украинской территории, а особенно возможных провокационных жертв с целью возбудить и без того сложную ситуацию гражданского покоя на Украине. Остановим орду «русского мира» на подходах к нашей столице, как останавливали наши предки во главе с Владимиром Великим и Владимиром Мономахом печенежские и половецкие орды».

Сюрреалистичность «крестного хода» с первых же часов настолько поразила многих граждан Украины, что социальные сети, кажется, задохнулись от возмущения, сообщает «Zaxid.net» (Львов). Многие украинцы вполне обоснованно опасаются провокаций, на которые могут пойти по указанию московских хозяев отдельные участники массового мероприятия. Что делать в таких условиях нормальной власти? Прежде всего, приложить все усилия, чтобы потенциально опасное массовое мероприятие не состоялось вообще или, на худой конец, было локализовано. Беда в том, что центральная власть Украины, судя по всему, даже не пыталась отговорить руководство патриархата от проведения массового шествия во время войны. Как известно, основные рычаги власти в стране правдами и неправдами сосредоточил в своих руках президент-олигарх Петр Порошенко. По данным СМИ, он является прихожанином одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Руководители ее наверняка не отказались бы выполнить любезную просьбу влиятельного госчиновника страны. Однако исполнительная власть Украины, если судить по провластным СМИ, не только не думала предотвращать акции вражеской Церкви, способной усилить раздор в обществе, но и в течение нескольких дней после начала «хода» сохраняла удивительное молчание. Создается впечатление, что этот «крестный ход» — нечто вроде ловкого хода конем на шахматной доске украинской политики. Причем, игра ведется беспроигрышная. Ведь если ход пройдет без особых приключений, Московский патриархат УПЦ укрепит свои позиции в глазах Константинополя, продемонстрировав, что он на Украине является главной православной структурой, а не Украинская православная церковь Киевского патриархата. В то же время организаторы шествия, вероятно, надеются, что второе дыхание на Украине получит идея «русского мира», которую команда Порошенко формально отрицает, а на деле «безбожно» (читай, «бесчестно») реализует посредством постепенного превращения страны в некое подобие авторитарной России. А если украинские националисты или кто-то другой во время «крестного хода» устроят серьезную схватку, то это можно будет использовать для усиления гонений на активистов, членов добровольных батальонов и других несогласных с «мудрой» политикой президента.

«Нельзя, конечно, бескомпромиссно утверждать, что кто-то из 60 польских сенаторов, которые приняли пресловутое решение относительно Волынских событий (проголосовали за постановление, признающее Волынскую резню геноцидом поляков — ИА REGNUM), взял за это деньги от Кремля, впрочем, такое мнение все же имеет все основания хотя бы теоретически существовать, — рассуждает на страницах портала «Збруч» (Галичина) львовский историк-краевед Илья Лемко. — И чего же мы так удивляемся и сокрушенно киваем головой, когда сегодня Москва покупает за деньги всяких фашистиков во всей Европе и просто правых. Ведь у Кремля этот опыт наработан веками. Что касается польско-российских симпатий, то они, несмотря на традицию взаимной исторической вражды этих народов, всегда сквозь нее пробивались «нежными ростками». Россияне, приехав во Львов в 1939 году, убеждали себя, что попали в город явно не украинский. Игнорируя украинскую «деревенскую» нацию, они проявляли гораздо больше интереса к всему «городскому», барско-польскому. Выселив на восток потенциально неблагосклонных к ним поляков, русскоязычные «новые львовяне» с Востока создали себе своеобразный «культ полонизма». Российско-польская солидарность имперского духа попала в резонанс, родные души нашли друг друга, хотя первая была полным хозяином, а вторая получила «горе побежденным». Слишком много львовских поляков очень быстро освоили русский язык и кичатся им до сих пор, не считая украинцев хозяевами в своей стране. С одним моим знакомым, львовским поляком, мы общаемся на польском, но как только я перехожу на украинский, он сразу начинает говорить по-русски. Русские и русскоязычные отвечали взаимной любовью. С годами неуклонно еще и еще раз убеждался, что почти все русскоязычные носители очень-очень польских фамилий на Украине и в России неизменно считали и считают себя «коренными русскими», и они есть в основном записные российские шовинисты. Понятно, что это бывшие поляки, «обрусев», приспособились и таким образом, по выражению Ленина, будучи «обрусевшими инородцами», в деле российского великодержавного шовинизма оставили далеко позади себя коренных россиян. Поскольку вновь воскресла тема Волынских событий, которая мощно муссируется Кремлем (не читая РИА «Новости», мы даже и не догадаемся, что сейчас в Польше проходят какие-то мощные антиукраинские празднования «убийств украинскими националистами невинных поляков»), хочу подать идею глубоким исследователям истории посмотреть на эти события и исследовать их с той точки зрения, с которой пока что никто не решился их рассматривать, а именно — с точки следа здесь руки Москвы».

11 июля в Украине стартовала вступительная кампания по приему в высшие учебные заведения, которая продлится до 27 июля, передает «ОстроВ» (Донбасс). Для внутренне перемещенных лиц в этом году упростили процедуру поступления в украинские вузы. 14 мая 2015 года Верховная рада приняла закон № 425-VІІІ, который предоставляет ряд льгот определенным категориям лиц, в том числе и переселенцам, в получении профессионально-технического и высшего образования. Но принятый и подписанный президентом закон — это еще не гарантия его вступления в силу. Без разработанных правительством подзаконных актов и одобрения профильных министерств он не может быть реализован на практике. Некоторые украинские вузы идут на встречу студентам-переселенцам и предоставляют им некоторые предусмотренные льготы. Однако это происходит за счет бюджета самого заведения, а не государственных средств. Видимо, в правительстве не видят необходимости помогать тем студентам, которые выехали из «оккупированного» Донбасса и не имеют средств платить за общежитие и другие дополнительные услуги. Студенты оказались в патовой ситуации: закон вроде бы есть, но требовать его соблюдения им не у кого.

Киев хочет территорию Донбасса, жители региона ему не нужны, заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий. Об этом информирует «Луганский информационный центр» (Луганск). «Надо подходить к четкому пониманию, что такое Минск, и почему он так медленно и туго тянется, — сказал Плотницкий. — Почему? Мы знаем причину. Но мне кажется, мы упускаем одну простую вещь. Об этом пока еще практически не говорят или говорят очень мало — что, собственно говоря, Киеву нужна территория, а не люди. Вот в чем вопрос, на мой взгляд. Мне кажется, если бы стоял вопрос сдачи Донбасса, но без людей, уже б давным-давно все решилось».

Кировоград насильно переименовали в Кропивницкий, пишет «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Народный депутат Верховной рады Украины, экс-глава Кировоградщины Сергей Ларин стал первым, кто публично отреагировал на решение парламента. Он заявил, что собирает команду авторитетных юристов, чтобы через все возможные украинские и международные суды добиваться отмены переименования города на Кропивницкий. Мэр города Андрей Райкович не менее возмущен голосованием депутатов. Райкович заявил, что проведет соответствующие консультации с руководителями депутатских фракций и, возможно, созовет сессию горсовета по этому вопросу. Активисты митингуют против названия Кропивницкий. Напомним, 18 апреля Киевский международный институт социологии и социологическая группа «Рейтинг» представили результаты исследования на тему переименования города. Согласно его данным, подавляющее большинство населения Кировограда — 82% — против переименования города в Кропивницкий. Впрочем, Верховная рада плюнула на волю общины.

Депутаты Житомирского городского совета приняли проект решения о моратории на повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг с 1 июля, передает «Житомир.info» (Житомир). Депутаты подготовили обращение к Верховной раде и кабинету министров, внесли поправки к этому обращению и единодушно поддержали его. Этим документом запрещается начислять с 1 июля 2016 пеню за несвоевременную оплату услуг, а поставщикам электроэнергии запрещается выставлять потребителям авансовые счета за не оказанные услуги. В то же время «Житомиртеплокоммунэнерго» не попадает под действие моратория, поскольку авансовые поступления предприятию позволяют вовремя подготовиться к отопительному сезону. В свою очередь 14 июля депутаты Львовского городского совета проголосовали за постановление «О неконституционности и несправедливости поднятия величины тарифов на коммунальные услуги для населения без повышения размера минимальной заработной платы и пенсии». Депутаты требуют у властей пересмотреть тарифную политику в государстве. Также они просят органы местного самоуправления приобщиться к признанию таких действий власти неконституционными. Ранее Киевский городской совет наложил мораторий на повышение с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Депутаты Винницкого облсовета поддержали предложение лидера фракции «Свобода» Алексея Фурмана обратиться в Кабинет министров с тем, чтобы правительство запретило транзит российского грузового транспорта по территории Украины, сообщает «Реал» (Винница). В отсутствие самого инициатора депутатский корпус принял это решение. Фактически оно стало единственным из целого пакета рекомендательных решений, вынесенных на внеочередную сессию 15 июля. Остальные попросту не набирали голосов, хотя тоже касались политики, только в большей степени внутренней.

Недостатка отдыхающих на азовском побережье Херсонщины этим летом явно нет, но если вы считаете, что при таком ажиотаже смысла соперничать за денежки приезжих нет и заработков всем хватит, то глубоко ошибаетесь, объясняет «Новий день» (Херсон). Борьба за клиентов начинается еще на перроне железнодорожной станции Новоалексеевка. И ведется настолько ожесточенно, что впору «миротворческий контингент» вводить. С прибытием очередного пассажирского поезда к станции съезжаются целые колонны нелегальных такси — по 40−50 машин! Их водители буквально набрасываются на обалдевших от такой напористости курортников. И тащат их каждый к своей легковушке. Причем разброс цен на услуги просто ошеломляющий: что до Чонгара, что до Арабатки кто-то из частных извозчиков просит по 50 гривен за место, а кто-то 150. При этом комфортность автомобиля на цену проезда не влияет совершенно: заплатив по максимуму, можно уехать на ободранном драндулете. Но сомнительный сервис — далеко не единственный отличительный признак местного рынка перевозок. Таксисты просто не подпускают автобусы к перрону. В адрес водителей сыплются оскорбления и угрозы, причем, чем больше пассажиров, тем выше накал страстей. «При этом мы работаем легально и платим все налоги, а большинство водителей такси — нелегалы», — уже устала жаловаться Наталья Малярова, директор предприятия, обслуживающего автобусный маршрут. На пассажирских автобусах режут колеса, чтобы не допустить их к «дележу пирога». Были случаи, когда их водителей даже избивали, причем, правоохранителям об этом известно. «Бомбилы» в последнее время уже начали разбиваться по бригадам — «татарской», «новотроицкой» и даже «мелитопольской».

Наша газета неоднократно писала про риски, которые подстерегают пассажиров, отправляющихся в рейс с николаевских автовокзалов-клонов, рассказывает «Рідне Прибужжя» (Николаев). Вот и, к сожалению, не все из николаевцев, которые сели в маршрутку Николаев — Коблево, смогут когда-нибудь вернуться домой… Трагедия разыгралась в пятницу вечером, 15 июля, на одесской трассе в районе села Чапаевка Березанского района. Микроавтобус «Mersedes» предприятия «Орион-Авто», следовавший в курортный поселок, столкнулся с зерновозом. По предварительным данным, в аварии виноват водитель фуры, который неожиданно «вылетел» на встречную полосу. Более того, проведенные медицинские исследования показали сверхвысокое содержание алкоголя в крови шофера грузовика. Мы неоднократно предупреждали граждан о потенциальных опасностях автовокзалов-клонов. Отправляясь с «остановочного кармана», что по улице Чигрина в Николаеве, пассажир фактически вступает в игру под названием «русская рулетка». Повезет — доедет домой живой и невредимый. Не повезет — это, как сложится. Ведь покупая билет в кассе на проезд в транспортном средстве не на легальном автовокзале, человек не только способствует существованию «теневого рынка» перевозок без уплаты положенных налогов и сборов, но и обрекает себя и своих родных на всевозможные трудности в случае чрезвычайной ситуации на дороге. Пассажир, отправляющийся «левым рейсом», никак не застрахован, и получить хоть какие-то деньги на лечение в случае травмы в ДТП — задача для него более чем проблематичная.

Одесский припортовый завод снова в эпицентре внимания — причем, сразу по нескольким не самым приятным поводам. Расследование провел «Таймер» (Одесса). 18 июля ОАО «Укртрансгаз» сообщило, что отключает ОПЗ от газоснабжения. По официальной версии, из-за неуплаты аванса за газ за июль. В тот же день Фонд госимущества сообщил, что приватизация завода провалилась: все потенциальные покупатели отозвали заявки на участие в конкурсе. Как и на всех госпредприятиях, на ОПЗ есть две схемы, с помощью которых могут наживаться особо ушлые личности. Во-первых, «нужные люди» могут продавать заводу газ по завышенной стоимости, купив его предварительно дешевле. Во-вторых, продукция предприятия может продаваться «нужным людям» по ценам ниже рыночных, а затем они будут продавать ее уже по рыночным ценам. Судя по всему, в последние годы активно использовались обе схемы. Если завод действительно купит инвестор, не интегрированный в украинскую политическую кухню, то он сразу столкнется с массой проблем, каждая из которых может иметь критический характер для его работы.

Худшими командами на чемпионате Европы стали сборные Украины и России, размышляет «Панорама» (Сумы). Провальные результаты лидеров постсоветских футбольных просторов — Украины и России — целиком закономерны. Потому что не может быть футбола и высоких результатов на уровне национальных сборных там, где с детско-юношеских школ детвору учат сдавать матчи; подделывают им документы («деланные» / коцаные), снижая возраст; дают детям понять, что играть и ездить на соревнования будут только те, чьи родители в состоянии платить; где дети с первых своих соревнований видят, как судьи «убивают», а команды — «плавят». Такая система может дать нескольких ярких «звезд» мирового масштаба — большие футбольные таланты время от времени рождаются в любой стране мира. Даже может работать на уровне мегаклубов национального масштаба и даже помогать достигать единичных успехов в еврокубках. Но она никогда не создаст базы для стабильной сильной национальной сборной. Просто потому, что футбол как игра — не терпит лжи. Футбол что в России, что на Украине — не игра, не спорт, не бизнес. Футбол и тут, и там — это забава для миллиардеров и политиков. Вкачивая миллиарды в свои клубы, доминируя на внутренней арене и добиваясь определенных успехов на арене международной, выступая героями-меценатами в глазах общественности, которые якобы спасают самый массовый спорт, на деле эти люди уничтожили саму суть игры.