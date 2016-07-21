



Нестор Махно

В последнее время на Украине происходили весьма занимательные события. 15 июля несколько бойцов входящего в состав МВД полка Национальной гвардии «Азов» недалеко от Запорожья пытались ограбить инкассаторов «Ощадбанка». По заявлению главы СБУ Василия Грицака, это была их 10-я попытка ограбления! На этот раз защитникам и, несомненно, героям Украины не повезло и они нарвались на устроенную спецслужбами засаду. Во время задержания один из нападавших был убит, двое получили тяжёлые ранения. После ликвидации бандитов в законе никто из высокопоставленного начальства МВД не подал в отставку.

Впрочем, для большинства населения Украины беспредел стал настолько привычен, что они на него уже перестали реагировать. Да и высшее украинское руководство, судя по всему, не особо волнует разгул бандитизма по всей стране. Секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов более озабочен возросшими потерями украинских силовиков в Донбассе и допускает введение военного положения на Украине. Его комментарий был размещён 19 июля на официальном сайте СНБО: «В случае продолжения опасного обострения ситуации на востоке Украины, для защиты целостности нашей страны и безопасности граждан СНБО может внести в повестку дня вопрос о введении военного положения», — отметил Турчинов.

Не правда ли, забавно? При чем тут военное положение на всей территории Украины, если силовики несут потери в Донбассе? Турчинов хорошо информирован о причинах, по которым гибнут украинские силовики в «зоне АТО», но его почему-то беспокоит ситуация в глубоком украинском тылу. Может быть, Турчинов что-то знает о готовящемся государственном перевороте, о котором в последнее время не говорит только ленивый?

16 июля народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что политики высшего эшелона готовят военный переворот в Киеве. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. «Нисколько не буду преувеличивать, если скажу, что подготовка к военному перевороту в Киеве идет сейчас. Просто еще не назначена окончательная дата. Участники — уже номинированы. Одновременно несколько вооруженных частей сегодня почти неприкрыто декларируют своё желание прийти к власти силовым путем», — написал Луценко.

Нардеп отметил, что речь идёт о формально контролируемых государством отрядах с тяжёлой бронетехникой и другим вооружением, которые планируют детали своего прихода к власти. «За этой подготовкой стоят политики высшего эшелона, в том числе и так называемой стратегической семерки. Руководители силовых ведомств активно разрабатывают у себя алгоритм действий для вооружённого установления собственной власти. При этом идет активная информационная кампания, общество обрабатывают и готовят. Для того чтобы в определенный момент сработала цепочка провокаций, и чтобы реализованный сценарий военного переворота можно было представить как нечто противоположное — как спасение от бунта каких-то абстрактных военных», — заявил Луценко.

На сигнал народного депутата оперативно отреагировал глава МВД Арсен Аваков, который, вероятно, заподозрил, что в заговоре подозревают его и вверенные ему подразделения. «Рассчитываю, что разгоняемые разговоры о возможном вооруженном перевороте — лишь дурость, а не повод провести репрессии против добробатов и патриотов… Размышление касается и идиотов, и слишком умных» — написал глава МВД на своей странице в Facebook. Дурость не дурость, а все предпосылки для переворота есть, и способные его совершить структуры хорошо известны. К гадалке не ходи, но кроме добробатов, формально находящихся в подчинении главы МВД Арсена Авакова, совершить переворот некому. Кандидат на свержение также известен — президент Украины Петр Порошенко.

В озвученную нардепом Луценко версию хорошо укладывается убийство журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета. В государстве, в котором все знают все обо всех, нет смысла убивать журналиста только из-за его профессиональной деятельности. Посудите сами, что произойдет, если какой-то журналист напишет, что политик №1 вывел в офшоры миллионы долларов? Ничего. Может, вслед за опубликованной информацией о том, что политик №2 надул государство в особо крупных размерах, произойдут аресты? Эка невидаль. Убивать журналистов имеет смысл только с целью провокаций.

Украинские «криминалисты» в ликвидации Шеремета, конечно же, увидели российский след. Глупость несусветная, однако ныне модная на Украине. Общество нуждается в тонизирующих байках о «российской угрозе». Чем чаще — тем лучше. Тогда коллективный мозг виснет, как маломощный компьютер, заваленный десятком открытых программ. Однако России нет смысла дестабилизировать ситуацию в стране, где «дестабилизаторов» и без того хватает. Убивали Шеремета непременно свои и совсем не из-за журналистской деятельности.

На мой взгляд, Петру Порошенко невыгодна ликвидация журналиста издания, известного своими давними заокеанскими связями. Президент не заинтересован, чтобы Украину лишний раз вспомнили на Западе по такому неприятному поводу. Ему и без того достаётся за легендарную украинскую коррупцию. Порошенко нужна стабильность, без митингов и выборов-перевыборов, даже если для этого придется ввести военное положение. Поэтому заказчиков ликвидации Шеремета надо искать среди тех, на кого намекал нардеп Луценко. Им крайне необходимо ослабить позиции Порошенко на Западе, поднять вселенский шум об угрозе «свободы слова» на Украине и на этом фоне устроить государственный переворот.

Что касается настроений среди украинских силовиков, то их прекрасно передал в интервью журналу «Краина» разведчик 92-й отдельной механизированной бригады, командир взвода Геннадий Черниченко. «Не хочу кровавого Майдана. Но все идет к тому. Я очень люблю свою родину, однако не понимаю государство. Власть — это менеджеры, нанятые народом. Но они делают абсурдные вещи. Нам на передовую нужна техника, а завод КрАЗ в Кременчуге стоит без заказов. Врачи, учителя работают за копейки. В это время новая полиция получает 8000 гривен. Татьяна Черновол приезжала и рассказывала, что некоторые депутаты предлагают отдать армии замороженные средства Януковича. Но большинство блокирует этот законопроект. Ребята прогнозируют армянский сценарий — зайдут в Раду и всех перестреляют», — заявил украинский военный.

Не сомневаюсь, что при удачном стечении обстоятельств «ребята» зайдут пострелять не только в украинский парламент, но заодно наведаются в резиденцию своего Верховного главнокомандующего. Уверен: они не смогут удержаться от соблазна пустить пулю в лоб «верхоглава». Народ поддержит, ведь болтливый и безвольный «кондитер» уже порядком всем надоел, как и Верховная рада, и вся власть в целом. Ну, а то, что после переворота существует реальная угроза превращения Украины в одну большую зону анархии и беспредела, украинцев не пугает. Что, собственно, не удивительно, ведь для многих украинцев именно атаманщина является идеалом народовластия.