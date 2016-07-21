В отношениях Грузии с соседними государствами напряженность за последний период возникала неоднократно, в результате чего правительству страны приходилось в срочном порядке наносить соответствующие визиты и улаживать недоразумения.

skeeze Пламя огня

Одним из таких срочных визитов стал и визит премьер-министра Георгия Квирикашвили в Турцию, нанесенный вскоре после попытки государственного переворота в этой стране и скандала со школами, финансируемыми оппонентом президента Эрдогана Гюленом.

«Международный» скандал разразился после того, как генеральный консул Турции в Батуми Ясин Темизкан в интервью 25-му каналу грузинского телевидения в Аджарии заявил, что основанный Гюленом в Батуми лицей друзей Шахина готовит террористов.

Столь резкие слова консула оказались неприемлемыми для турецких властей, и посол Турции в Грузии в интервью Аджарскому телевидению и 25-му каналу на следующий день заявил, что журналист неправильно интерпретировал слова консула и что о подготовке террористов в этом лицее он ничего не говорил.

В доказательство руководство «опального телеканала» представило видеозапись интервью, а начальник информационной службы канал сообщила, что интервью перепроверил переводчик и подтвердил правильность передачи слов консула.

На обвинения откликнулись учрежденные и финансируемые Гюленом учебные заведения в Грузии, к числу которых относятся Черноморский международный университет и связанный с именем матери экс-президента Саакашвили Гиули Аласания Грузинский университет.

Свое заявление они сформулировали как отклик на обвинения, раздавшиеся в адрес учебных заведений со стороны грузинского политика Джонди Багатурия и тюрколога Романа Квициани, которые в интервью грузинским СМИ утверждали, что основанные Гюленом вузы и школы связаны с религиозными экстремистами.

«Черноморский международный университет — секулярное высшее учебное заведение, которое действует на основании законодательства Грузии и свободно от любых идеологий. Его учредителями являются местные и германские юридические лица», — поясняют в Черноморском университете и призывают всех прекратить дискриминационные и клеветнические заявления.

На обвинения откликнулся и министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, который сообщил, что Фетхуллах Гюлен финансирует школы в разных странах мира, но ни в одной стране их связь с террористической идеологией пока не доказана. Министр пообещал, что проверит заявление консула в соответствующих ведомствах самой Турции.

Следом за этим скандалом и состоялся однодневный визит грузинского премьера в Турцию, который, как утверждают в правительстве, был запланирован заранее, задолго до событий в соседнем государстве.

Премьер и другие члены правительства официально не подтверждают, что в числе других вопросов говорили и об учрежденных Гюленом школах и вузах, но ряд экспертов считает, что разговора на эту тему Георгий Квирикашвили не избежал. По предположению экспертов, прямого требования закрытия учебных заведений Гюлена официальная Анкара не выдвинет, чтобы не разрушать установленные с Грузией стратегические отношения, но определенные намеки все же были сделаны.

Перед аналогичной проблемой оказался и Азербайджан, который уже сообщил о закрытии одной из учрежденных Гюленом школ. Министерство образования Грузии пока сохраняет молчание и каких-либо решений в этом направлении не принимает.

Азербайджан и Турция выделены правительством Грузии как два стратегических партнера, причиной чему является целый ряд осуществляемых тремя странами при поддержке западных инвесторов совместных проектов. На Грузию в этих проектах возложена транзитная функция, и она получает определенную плату за ее выполнение. Более того, после прекращения энерго‑ и газоснабжения из России Грузия почти целиком зависит от поставок энергоносителей из Азербайджана, претензий к которым со стороны Грузии пока не было. Но и шагов, которые могли бы вызвать недовольство обоих «стратегических» партнеров, грузинская сторона также не делала.

Исходя из своей роли и статуса в регионе, правительство Грузии стремится срочно решать любые возникающие с соседними «стратегическими партнерами» недоразумения, не прибегая к языку ультиматумов, обычно применяемому в отношении России.

События в Турции, которые привели к определенному обострению отношений между Турцией и США, по оценке некоторых грузинских экспертов, могут изменить конфигурацию в регионе и повернуть Турцию к России. Так, учредитель Института исследований развития Грузии Гия Хухашвили в интервью одному из грузинских изданий заявил, что эскалация напряженности между Турцией и Западом и Турцией и США очень тревожна для Грузии, так как дальнейшее развитие этого сценария может привести Турцию к тандему с Россией. Учитывая, что Армения уже находится под влиянием России, а Азербайджан как ближайший союзник Турции поддержит ее в тандеме с Россией, эксперт предполагает, что Грузия может оказаться в новой геополитической реальности, в которой Европе обеспечить ее безопасность будет очень трудно.

В правительстве Грузии подобных угроз со стороны соседей пока не видят, либо официально не акцентируют на них внимание.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили, подводя итоги своего визита в Анкару, назвал его одним из самых «успешных» и сообщил, что достиг с турецким руководством очень многих реальных соглашений.

«Это открытие переговоров по соглашению о свободной торговле и расширение того перечня, который в режиме свободной торговли выйдет на турецкий рынок. Это открытие новых переговоров о строительстве гидроэлектростанции на Куре. Договор был подписан 5 лет назад, а сейчас на основе квалифицированного научного заключения о влиянии на окружающую среду будет составлен новый проект. Также очень важно, что граждане Грузии — пробационеры, которые находятся в Турции и до сих пор не имели права покинуть территорию страны, получат возможность прохождения периода пробации в Грузии», — сообщил Квирикашвили.

По его же информации, в Анкаре были подписаны два договора в сфере транспорта, соглашения в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, а также очень важная декларация об учреждении Совета стратегического партнерства.

«Мы поддерживаем демократическую Турцию, и военный переворот для нас неприемлем», — еще раз подчеркнул по итогам визита премьер-министр Грузии.

Что касается заявления консула Турции о школе Шахина, премьер, как и турецкое дипломатическое ведомство, списал его на неверную интерпретацию слов консула грузинским журналистом и пока поставил на этом скандале точку…