Мятеж в Армении вызывает подлинную тревогу. На кону стоит сама армянская государственность, которая оказалась перед серьёзным вызовом. Но у него не только внутриполитическая сторона.

Анастасия Лицоева ИА REGNUM Армения и Россия

Конечно, не следует сбрасывать со счетов внутренние социально-экономические проблемы Армении. Ведь еще в августе 2015 года мы стали свидетелями массового общественного недовольства, которое вылилось в ожесточенные демонстрации на центральных улицах Еревана. Ситуация с тех пор изменилась только к худшему. Но если все происходящее связано с социальными невзгодами, то почему же именно сейчас было решено будоражить народное недовольство, выводить людей на улицы, когда еще не остыла земля, на которой пролита невинная кровь солдат и мирного населения в нагорно-карабахском конфликте после апрельской войны?

Мятеж в Ереване бьёт по авторитету Армении в целом и Нагорного Карабаха в деле нагорно-карабахского урегулирования. Бенефициаром этого выступает Азербайджан, который уже долгие годы пытается вовлечь Турцию в этот процесс, чтобы дополнить этим её растущее экономическое влияние на регион. Но теперь вовлечение Турции прямо означает и распространение идущей в ней гражданской войны на весь регион. Поэтому вдвойне серьёзные потери от событий в Ереване несёт Нагорный Карабах. Если эти события будут развиваться по начатому сценарию, то Армения просто утратит свою государственность, превратившись из тыла и гаранта безопасности Нагорного Карабаха в его неподъёмное бремя.

Ситуация в Армении уже совпадает с событиями, которые происходят сегодня в Турции. И уже давно произошли в Азербайджане: политическая смута неизбежно порождает из своих глубин авторитарную диктатуру, кто бы и как бы сейчас ни рядил свои действия в Ереване в демократическую риторику.

Но проблема ведь не столько в конкретном правящем режиме, сколько в справедливом решении нагорно-карабахской проблемы, без которого в регионе вновь откроется омут войны всех против всех, перспектива всепожирающего хаоса. Все государства региона географически и исторически обречены на предельно простой выбор: либо превратить свои народы в расходный материал и экспортёра «пушечного мяса» для дальних центров силы, либо жить рядом и вместе — с Россией, Ираном или Турцией. Выбор становится всё более острым. В перспективе этого выбора — и некогда случившееся в Тбилиси и Грузии, и произошедшее вчера в Турции, и происходящее сегодня в Ереване — и то, что будет завтра происходить в Баку.

Что в этой ситуации является наилучшим внешнеполитическим выбором для Армении и Нагорного Карабаха? Нет сомнения, что самым неотложным и историческим перспективным решением является признание его независимости. На этом сходятся интересы региональной стабильности и позитивные элементы внерегиональной политики, изнутри противостоящие хаосу, который здесь производят удалённые игроки. Именно в этом нужно смело идти вперед — и спасать не только армянскую государственность, но и состоявшуюся государственность Нагорного Карабаха.