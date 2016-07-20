



Китай готов заплатить больше всех

В продолжении всего июля крупнейшие военные аналитические издания превращаются в популярные комиксы, рекламные приложения к онлайн-играм в стилистике «World of War».

U.S. Naval Institute, The National Interest, Military Factory, Defense News — эти и еще с десяток авторитетных военных аналитических изданий в июле традиционно сходят с ума.

Объяснение этим играм прозрачно.

Верхняя палата Конгресса США — Сенат — вчера приняла законопроект S. 2943, который определяет бюджет Пентагона на 2017 финансовый год, несколькими неделями ранее этот закон прошел Палату представителей.

Особенность бюджетирования военных расходов в США в том, что сперва принимается формальный бюджет — рамочный документ, который, скорее, определяет приоритеты оборонного строительства Америки — а конкретные цифры и связанные с ними танки, пушки и самолеты — проводятся малозаметными для неспециалистов актами ежегодного конкретизирования бюджета.

Так удобнее всем — лоббистам, военным, обитателям Капитолия и Белого Дома. Меньше шума, больше real politic.

Но как только конкретные цифры и модели танков, самолетов и подводных лодок становятся известны — все взрослые мальчики из солидных военных аналитических изданий увлеченно начинают «играть в войнушку».

Попробуем включиться в эти игры и мы.

И так, если завтра война, если завтра в поход — кто кого победит в схватке России, США и Китая?

Авиация поля боя

Сегодня только США имеют поставленные в линейные части истребители пятого поколения — тяжелые F-22 и легкие F-35.

Программа бюджетной экономии президента Обамы привела к тому, что вместо 750 машин на вооружении ВВС штатов стоят всего 183 «Раптора» F-22, что явно недостаточно для решения даже сегодняшних задач. ИА REGNUM в своих публикациях обращал внимание, что скандальным стал факт, — для решения задач в Сирии американским военно-воздушным силам пришлось снимать «Рапторы» с боевого дежурства приоритетного арктического направления.

При этом Китай разрабатывает сразу линейку из четырех истребителей пятого поколения. J-31 дебютировал в авиасалонах в 2014 году. Машина получила высочайшие оценки от летчиков-испытателей США.

Про J-20 известно гораздо меньше. Первый прототип тяжелого двухдвигательного J-20 поднялся в воздух в декабре 2010 года на аэродроме принадлежащему госконцерну Чэнду Аэроспейс Корп на юго-востоке Китая. Данные спутниковой разведки показывают, что с фюзеляжем размером в 67 футов J-20 на сегодня — самый тяжелый и габаритный из самолетов пятого поколения в мире.

Две самые новые разработки китайских ВВС, J-23 и J-25, пока что существуют только в виде слухов и сообщений официальных пропагандистских масс-медиа КНР.

Россия разрабатывает только одну модель истребителя пятого поколения, но, судя по данным мировых аналитических центров, русские пошли по другому пути — создания универсального истребителя, что-то вроде концепции «основного танка», ставшей сегодня доминирующей в наземных операциях.

Т-50, скорее всего, поступит в эксплуатацию в конце 2016 года или в начале 2017 года. Известный также как ПАК, самолет, по мнению международных экспертов, получился менее скрытным, чем «Раптор», но с несравненно лучшими летными характеристиками — более маневренный, живучий, с лучшим атакующим потенциалом.

Эксперты сегодня говорят о преимуществе США — но только потому, что у него машины пятого поколения уже на дежурстве в войсках. Будущее однозначно за китайцами или русскими.

Американцы понимают это и пытаются срочно исправить положение за счет поставок японского истребителя пятого поколения Х-2, о чем рассказывал ИА REGNUM. Так что гонка невидимок в небе в самом разгаре.

Танки и бронетехника

Наиболее старый танковый парк из военных сверхдержав у США. Армия Америки получила первый M-1 Абрамс почти четыре десятилетия назад — в 1980 году.

Разумеется, за эти годы танк претерпел так много обновлений, в том числе в систем активной брони, трансмиссии и вооружения, что все, кроме корпуса «Абрамса», сегодня не напоминает о 80-х годах.

Россия разрабатывает прототип Т-14 на платформе «Армата», По мнению западных военных экспертов, сейчас он в большей степени опирается на Т-90А, — выдающуюся машину прошлого поколения.

Русские военные издания это категорически отвергают, чем вызывают недоумение западных коллег.

Дело в том, что Т-90А — единственная боевая перспективная машина, прошедшая проверку полем боя. Весь мир облетели кадры прямого попадания по «девяностому» из ракеты американского комплекса TOW в Сирии — комплекса, до того считавшегося «абсолютным оружием» против танков. Русская машина тогда просто отряхнулась и продолжила бой — не потеряв ни хода, ни боеспособности.

Первоначально принятый на вооружение в 2004 году, Т-90А оснащен автоматом заряжания, активной защитой, дистанционным управлением огнём, пулеметом и пушкой чуть большего, чем у американцев, калибра 125мм. Экипаж при этом может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами непосредственно из пушки.

Как и Россия, Китай сегодня имеет на вооружении несколько типов общих танков, и активно занимается разработкой новых. В центре внимания международных экспертов танк, который условно в специальной документации обозначается как «Тип 99».

Он оснащен 125мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания, которая также может стрелять ракетами .

Данных об огневых испытаниях «Тип 99» в публичном пространстве нет, но, по мнению европейских и североамериканских военных экспертов, китайская машина немного уступает в живучести в бою западным или российским танкам.

Подводный флот

ВМС США имеет 14 стратегических подводных ракетоносцев с суммарным арсеналом в 280 ядерных ракет одновременного залпа, 4 подводные лодки — носители крылатых ракет с 154 крылатыми ракетами «Томагавк» каждая и 54 ядерных субмарин противокорабельного и общего назначения.

Россия имеет только 59 подводных лодок, но сокращение численности в последнее время привело к резкому повышению качества флота, как отмечают мировые военные аналитики. Атомные подводные лодки России сегодня вполне на равных со своими западными аналогами по скрытности.

Россия также работает над новыми типами подводного оружия, включая 100-мегатонные торпеды, нацеленные на атаки по наземным целям. Аналитические издания отмечают также резко возросшую выучку экипажей.

Китай имеет только пять ядерных ударных подводных лодок, 53 дизельные подводные лодки, а также четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. НОАК осознает, что подводный флот является для вооруженных сил КНР приоритетом, и сегодня, как отмечают американские разведывательные источники, концентрируется именно на этом фронте.

Разумеется, все это только военные игры, подобные набирающему популярность в мире с легкой руки министра Шойгу российской забавы — «Танкового биатлона». Но у всех этих исследований есть и второй, уже вовсе не игровой подтекст.

Именно такие замеры показывают общий уровень технологического развития ведущих мировых держав. Не числом же айфонов это измерять, право слово…