



khamenei-ir.deviantart.com Али Хаменеи

На минувшей неделе одной из главных тем мировых СМИ остается провалившаяся попытка военных свергнуть в ночь с 15 на 16 июля президента Турции Реджепа Эрдогана. Несостоявшийся государственный переворот получил широкое освещение и в иранских медиа. Официальная позиция Тегерана заключается в осуждении попытки переворота и дестабилизации ситуации в Турции.

С заявлениями в поддержку турецкого лидера первыми выступили секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани, министр иностранных дел Мохаммад Зариф, спикер парламента Али Лариджани. Утром 16 июля было созвано экстренное заседание ВСНБ ИРИ, на котором обсуждались последние события в Турции. Позже поддержку Эрдогану выразили советник верховного лидера по международным вопросам Али Акбар Велаяти, а также президент Хасан Рухани.

Министр разведки Ирана Махмуд Алави сообщил журналистам проправительственного агентства IRNA о том, что спецслужбы «находятся в состоянии полной боеготовности и полностью контролируют границы». На сутки было приостановлено авиасообщение между Ираном и Турцией.

17 июля Рухани, выступая перед жителями провинции Керманшах, впервые публично высказался о проваленном госперевороте в Турции. «Мы живем в регионе, где некоторые до сих пор думают, что они могут добиться власти через перевороты и свержение правительства. Они полагают, что могут танками, самолетами, вертолетами и артиллерией победить волеизъявление народа. Решение проблем на Ближнем Востоке заключается не в применении силы, а в уважении к демократии. Эпоха военных переворотов в регионе подошла к концу», — приводит слова президент агентство IRNA.

18 июля начальник Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммад Багери провел встречу с представителями парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике. Секретарь комиссии Мохаммад Джамали Ноубандегани поделился подробностями заседания с журналистами агентства MehrNews.

«На собрании начальник Генштаба обсудил с представителями комиссии вопросы обеспечения безопасности Ирана. Генерал Багери призвал к более тесной координации между Генеральным штабом и комиссией по безопасности. Глава Генштаба подчеркнул, что дестабилизация положения в соседних странах создает новые угрозы для безопасности Ирана. По словам генерала, попытка госпереворота в Турции требует детального анализа, поскольку в этой истории все еще остается немало темных пятен», — цитирует Ноубандегани агентство Mehr News.

Президент Ирана Хасан Рухани стал вторым главой государства, в след за российским лидером Владимиром Путиным, с которым Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры после подавления путча. На этом фоне примечательно, что 16 июля агентство Mehr News, работающее под эгидой Организации по распространению исламской идеологии, опубликовало две статьи, в которых говорилось о возможных выгодах для иранской экономики от дестабилизации Турции.

В первой статье вновь поднята тема задолженности Анкары перед Тегераном за газ в размере $1 млрд, а также отсутствие результатов в переговорах о новых ценах на голубое топливо. В материале сделан акцент на необходимость строительства газопровода из Ирана в Евросоюз в обход Турции. Предлагается маршрут Иран-Армения-Грузия-Болгария. Во второй статье, говорится о «золотом шансе» для выхода иранской продукции на российский рынок в условиях отсутствия турецких товаров.

На фоне поддержки официальных лиц Ирана, консервативные газеты и медиа осуждали турецкого лидера за его политику в Сирии, конфронтацию с Россией и заигрывание с западными странами. Несмотря на официальную поддержку Эрдогана, Тегеран рассматривает Анкару в качестве своего конкурента за лидерство на Ближнем Востоке. Видимо, не случайно 18 июля иранские СМИ сообщили о получении первой партии системы ПВО С-300 из России. Командующий военной базы Хатам аль-Абния Фарзад Эсмаили сообщил, что в полном объеме система С-300 станет на боевое дежурство к марту 2017 г.

Это важная дата, поскольку летом 2017 г. в Иране пройдут президентские выборы, которые могут быть использованы для дестабилизации социально-политической ситуации в исламской республике.

Встреча глав МИД «каспийской пятерки» в Казахстане

13 июля в столице Казахстана прошло совещание глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. В состав «каспийской пятерки» входят — Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан. Эта встреча министров иностранных дел явилась очередным этапом подготовки к Пятому саммиту глав каспийских государств, который запланирован в Астане на 2017 г. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщило агентство Mehr News.

Иранскую делегацию на совещании возглавил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. «При определении правового режима Каспийского моря необходимо учитывать интересы всех прибрежных государств. Конечный статус моря должен отражать геополитические реалии в регионе», — приводит слова Зарифа канал Press TV. По мнению главы МИД Ирана, «ключевой вопрос безопасности в каспийском регионе включает в себя открытость, мирное использование недр и недопущение начала гонки вооружений».

Экс-глава Корпуса стражей исламской революции (с 1997 по 2007 гг.), президент Ассоциации геополитических проблем Ирана Яхья Рахим Сафави в интервью информационному порталу Sepah News проанализировал стратегические интересы Ирана в регионе и назвал путь решения каспийской проблемы.

По мнению Сафави, «ось Россия-Иран-Ирак-Сирия-Средиземноморье — главная для политической, экономической и безопасности на Ближнем Востоке, также стратегическое значение имеет связь Россия-Иран-Персидский залив». Эксперт считает, что приоритетное направление для иранской внешней политики имеют отношения с Москвой.

«Для Ирана приоритетное значение имеет развитие экономических, политических отношений, а также сотрудничество сфере безопасности с Россией в каспийском регионе. С точки зрения геополитических интересов, Туркменистан, Казахстан и даже Азербайджан стоят для нас на втором плане», — подчеркнул Сафави.

Вопрос о правовом статусе Каспийского моря возник после распада СССР. На протяжении этого времени стороны не могут прийти к единой позиции. Иран настаивает на разделе Каспийского моря на пять равных частей, то есть по 20% каждому государству. Принципиальная позиция Тегерана обусловлена тем, что в иранском секторе нет крупных месторождений нефти и газа. По оценкам экспертов, на дне Каспийского моря залегает от 10 до 40 млрд баррелей нефти и около 5,6 трлн кубометров газа. В 2017 г. запланировано проведение саммита глав прикаспийских государств в Астане. На саммите ожидается подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Почему взбунтовался Кашмир?

17 июля лидер сепаратистского движения «Хуррият» провинции Джамму и Кашмир Сайед Али Гилани обратился за поддержкой к Китаю и Ирану. Гилани написал письма в Пекин и Тегеран, в которых призвал Китай и Иран оказать влияние на Индию, чтобы «создать благоприятную ситуацию для мира и урегулирования конфликта, главным условием которого является предоставление народа Джамму и Кашмира права на самоопределение».

После убийства 8 июля одного из активистов группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Музаффара Вани в штате начались массовые акции протеста. Индийским правоохранителям все еще не удалось полностью стабилизировать ситуацию. По последним данным, в ходе недельных столкновений с полицией уже погибло 42 человека, более 3,5 тыс. получили ранения.

18 июля пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми призвал стороны конфликта в Кашмире «проявлять сдержанность и стремится урегулировать противоречия мирным путем». «Разногласия и напряженная ситуация в Кашмире имеет только один путь решения. Это путь мирных переговоров. Мы сожалеем, что в результате столкновения есть убитые. Призываем жителей этого региона не допустить дальнейшего кровопролития», — цитирует Кассеми информационный сайт Гостелерадио ИРИ Irib News. Схожую позицию выразил и представитель МИД КНР Лю Кан.

Свою оценку происходящим событиям дал член Совета экспертов Ирана Абдул Наби Намази. Он осудил убийство мусульман в Кашмире и призвал мусульманский мир не молчать о «кровавой резне». «Массовое убийство мусульман в Кашмире возлагает ответственность на исламские правительства и народы, а также на международные организации, включая Совет Безопасности ООН. Мировое сообщество должно отреагировать на эти преступления», — заявил Намази агентству Tasnim News.

Штат Джамму и Кашмир — спорная территория, право на которую с Индией оспаривают Пакистан и Китай. Это единственный штат в Индии, где большинство составляет мусульманское население. В районе активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. Кашмир входит в число 12 городов древнего маршрута Шелкового пути, расположенных на территории Индии.