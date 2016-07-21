США готовятся свести счёты с Эрдоганом
В последние несколько месяцев охлаждение отношений США и Турции проявилось в разных формах и аспектах. Одно из подобных проявлений — резкая критика и обвинения, высказанные в журнале Foreign Policy Джоном Хана — советником по национальной безопасности бывшего вице-президента США Дика Чейни. Среди этих утверждений было упоминание о вероятности военного переворота той частью генералитета, которая не поддерживает президента Реджепа Эрдогана. Сам Эрдоган, который политической хитростью и маневрами смог продемонстрировать и уверить армию в своем единстве с ней, осуществил ряд важных изменений в государственных органах, в том числе и в армии. У многих аналитиков возникает вопрос, а не могла ли эта трехчасовая попытка переворота ночью 15 июля (организованная небольшой группой военных, причем накануне августовского заседания Высшего военного совета) быть инсценирована некими правительственными силами.
Поскольку произошедшее не было похоже на перевороты, свершавшиеся в стране ранее. Перевороты осуществлялись по следующему сценарию: сначала происходил захват лидера страны и его изолирование, затем захватывались парламент, министры и государственные телевизионные каналы, и управление страной осуществлялось поэтапно военными. Однако переворот, начавшийся в Турции с того, что танки мятежников перекрыли мосты, соединяющие две части города, больше доставляет неудобства народу. А последовавшие заявления через громкоговорители и государственный телеканал о захвате власти и дальнейшие выступления премьер-министра и членов кабинета также не совсем походили на классический турецкий переворот…
Джон Хана определяет Эрдогана как «опасную личность», с которой США «рано или поздно придется сводить счеты». Его статья в ForeignPolicy обращает на себя внимание следующими тезисами: «Турция медленно, но неотвратимо скатывается в пропасть. Признаки действительно плохие. Деспотизм. Терроризм. Гражданская война. На горизонте видна перспектива развития сценариев обнищания государства и насильственного разделения страны. Для американских политиков, как бы они ни пытались отсрочить их, наступают дни, когда им придется искать действенные методы для разрешения критического вопроса: что делать со страной НАТО, которая сбилась с заданного пути?»
Хана оценивает смещение бывшего премьера «как неуместное и унизительное оскорбление», ибо Давутоглу на протяжении своего премьерства работал как «раб на галерах» и успел реализовать 90% дел и реформ, которые были оставлены ему в наследство в повестке дня еще бывшего премьера Эрдогана.
В статье резко критикуются тоталитарные инстинкты Эрдогана, который планомерно в течение последних лет усиливал свой контроль над армией, судами, СМИ, частным сектором и общественными организациями. Жестко критикуется также и резкий разворот Эрдогана в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), когда он вновь вверг страну в открытые боевые действия, свернув переговорный процесс, что является атакой, на взгляд аналитика, на демографическую структуру Турции.
Радикальным образом изменившееся два года назад отношение Эрдогана к курдскому «Демократическому союзу» (PYD), который на сегодня считается самой активной боевой силой против ИГИЛ (запрещена на территории РФ), вызвало недовольство США, и Вашингтон в ответ на это день ото дня усиливает свои контакты и связи с Отрядами курдской самообороны (YPG). Турция под давлением многих стран в последние несколько лет прекратила свою поддержку ИГИЛ и вступила в ангиигиловскую коалицию, но при этом Анкара негативно влияет на борьбу с ИГИЛ курдских группировок Сирии. В Турции заведены дела против тысяч людей за оскорбления Эрдогана, все это вкупе рождает картину обстановки в Турции, сопоставимую с картинами в романе Джорджа Оруэлла.
Хана определяет поведение Эрдогана, манипулирующего кризисом беженцев, перетекающих из Турции в Европу, и использующего это кризис как рычаг давления на Евросоюз, «бесстыдным и неприличным». Он пишет, что США начали воспринимать Турцию Эрдогана как опасное бедствие, и что, несмотря на все усилия Обамы, Турция не смогла установить действенного рычага борьбы с ИГИЛ, что для страны НАТО является неприемлемой ситуацией.
Эксперт утверждает, что риск военных переворотов не устранен в Турции до конца и что Эрдоган, хотя и имеет широкую популярность у масс, должен быть готов к такому вмешательству и развитию событий. Однако глава государства, понимая это, сделал армию своим тактическим союзником во вновь заполыхавшей войне с курдскими боевиками и старается таким образом снизить риск переворота. Но, несмотря на это, подчеркивается также, что нет гарантии, что армия не захочет попытаться совершить переворот, чтобы вывести Турцию из-под диктатуры Эрдогана и опасного пути, в который он ввергает страну своей авторитарностью.
В статье утверждается, что скандал с прослушками переговоров госчиновников и их коррупционных дел, всплывший в 2013 году, в котором мог быть замешан и Эрдоган с семьей, а также дело Резы Саррафа, ключевой фигуры в этом коррупционном скандале, которое сейчас рассматривается в США, заставило членов Партии справедливости и развития (ПСР) искать пути избавления от возможных обвинений по этому делу; толкнуло их на путь установления в Турции американской формы президентского правления. Говорят, что дело Резы Саррафа имеет критическое значение. В статье утверждается, что США, дабы не давать в руки Эрдогана больше козырей и возможностей для давления, ищут альтернативу базе Инджирлик, и среди альтернатив идут активные поиски новых баз в курдских регионах Ирака, ОАЭ и Иордании.
Хана завершает повествование весьма красноречивым пассажем: «Проблема Эрдогана растет в Турции уже много лет. Власти США долгие годы надеялись, что проблема с ним не так уж страшна, и они смогут уладить ее в нужном русле через свои механизмы давления, и смогут избежать принятия сложных решений в отношении союзника, располагающегося в самом важном сейчас геостратегическом регионе. Но эти надежды не оправдались. Наоборот, проблема Эрдогана усиливается все больше и дает метастазы, продолжает создавать все большие проблемы для интересов США. Рано или поздно наступит час икс, когда нужно будет сводить счеты. И США должны начать готовиться к этим расчетам и минимизировать свои потери от сведения счетов».