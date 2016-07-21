В последние несколько месяцев охлаждение отношений США и Турции проявилось в разных формах и аспектах. Одно из подобных проявлений — резкая критика и обвинения, высказанные в журнале Foreign Policy Джоном Хана — советником по национальной безопасности бывшего вице-президента США Дика Чейни. Среди этих утверждений было упоминание о вероятности военного переворота той частью генералитета, которая не поддерживает президента Реджепа Эрдогана. Сам Эрдоган, который политической хитростью и маневрами смог продемонстрировать и уверить армию в своем единстве с ней, осуществил ряд важных изменений в государственных органах, в том числе и в армии. У многих аналитиков возникает вопрос, а не могла ли эта трехчасовая попытка переворота ночью 15 июля (организованная небольшой группой военных, причем накануне августовского заседания Высшего военного совета) быть инсценирована некими правительственными силами.

acting-man.com Барак Обама с битой

Поскольку произошедшее не было похоже на перевороты, свершавшиеся в стране ранее. Перевороты осуществлялись по следующему сценарию: сначала происходил захват лидера страны и его изолирование, затем захватывались парламент, министры и государственные телевизионные каналы, и управление страной осуществлялось поэтапно военными. Однако переворот, начавшийся в Турции с того, что танки мятежников перекрыли мосты, соединяющие две части города, больше доставляет неудобства народу. А последовавшие заявления через громкоговорители и государственный телеканал о захвате власти и дальнейшие выступления премьер-министра и членов кабинета также не совсем походили на классический турецкий переворот…

Джон Хана определяет Эрдогана как «опасную личность», с которой США «рано или поздно придется сводить счеты». Его статья в ForeignPolicy обращает на себя внимание следующими тезисами: «Турция медленно, но неотвратимо скатывается в пропасть. Признаки действительно плохие. Деспотизм. Терроризм. Гражданская война. На горизонте видна перспектива развития сценариев обнищания государства и насильственного разделения страны. Для американских политиков, как бы они ни пытались отсрочить их, наступают дни, когда им придется искать действенные методы для разрешения критического вопроса: что делать со страной НАТО, которая сбилась с заданного пути?»

Хана оценивает смещение бывшего премьера «как неуместное и унизительное оскорбление», ибо Давутоглу на протяжении своего премьерства работал как «раб на галерах» и успел реализовать 90% дел и реформ, которые были оставлены ему в наследство в повестке дня еще бывшего премьера Эрдогана.

В статье резко критикуются тоталитарные инстинкты Эрдогана, который планомерно в течение последних лет усиливал свой контроль над армией, судами, СМИ, частным сектором и общественными организациями. Жестко критикуется также и резкий разворот Эрдогана в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), когда он вновь вверг страну в открытые боевые действия, свернув переговорный процесс, что является атакой, на взгляд аналитика, на демографическую структуру Турции.

Радикальным образом изменившееся два года назад отношение Эрдогана к курдскому «Демократическому союзу» (PYD), который на сегодня считается самой активной боевой силой против ИГИЛ (запрещена на территории РФ), вызвало недовольство США, и Вашингтон в ответ на это день ото дня усиливает свои контакты и связи с Отрядами курдской самообороны (YPG). Турция под давлением многих стран в последние несколько лет прекратила свою поддержку ИГИЛ и вступила в ангиигиловскую коалицию, но при этом Анкара негативно влияет на борьбу с ИГИЛ курдских группировок Сирии. В Турции заведены дела против тысяч людей за оскорбления Эрдогана, все это вкупе рождает картину обстановки в Турции, сопоставимую с картинами в романе Джорджа Оруэлла.

Хана определяет поведение Эрдогана, манипулирующего кризисом беженцев, перетекающих из Турции в Европу, и использующего это кризис как рычаг давления на Евросоюз, «бесстыдным и неприличным». Он пишет, что США начали воспринимать Турцию Эрдогана как опасное бедствие, и что, несмотря на все усилия Обамы, Турция не смогла установить действенного рычага борьбы с ИГИЛ, что для страны НАТО является неприемлемой ситуацией.

Эксперт утверждает, что риск военных переворотов не устранен в Турции до конца и что Эрдоган, хотя и имеет широкую популярность у масс, должен быть готов к такому вмешательству и развитию событий. Однако глава государства, понимая это, сделал армию своим тактическим союзником во вновь заполыхавшей войне с курдскими боевиками и старается таким образом снизить риск переворота. Но, несмотря на это, подчеркивается также, что нет гарантии, что армия не захочет попытаться совершить переворот, чтобы вывести Турцию из-под диктатуры Эрдогана и опасного пути, в который он ввергает страну своей авторитарностью.

В статье утверждается, что скандал с прослушками переговоров госчиновников и их коррупционных дел, всплывший в 2013 году, в котором мог быть замешан и Эрдоган с семьей, а также дело Резы Саррафа, ключевой фигуры в этом коррупционном скандале, которое сейчас рассматривается в США, заставило членов Партии справедливости и развития (ПСР) искать пути избавления от возможных обвинений по этому делу; толкнуло их на путь установления в Турции американской формы президентского правления. Говорят, что дело Резы Саррафа имеет критическое значение. В статье утверждается, что США, дабы не давать в руки Эрдогана больше козырей и возможностей для давления, ищут альтернативу базе Инджирлик, и среди альтернатив идут активные поиски новых баз в курдских регионах Ирака, ОАЭ и Иордании.

Хана завершает повествование весьма красноречивым пассажем: «Проблема Эрдогана растет в Турции уже много лет. Власти США долгие годы надеялись, что проблема с ним не так уж страшна, и они смогут уладить ее в нужном русле через свои механизмы давления, и смогут избежать принятия сложных решений в отношении союзника, располагающегося в самом важном сейчас геостратегическом регионе. Но эти надежды не оправдались. Наоборот, проблема Эрдогана усиливается все больше и дает метастазы, продолжает создавать все большие проблемы для интересов США. Рано или поздно наступит час икс, когда нужно будет сводить счеты. И США должны начать готовиться к этим расчетам и минимизировать свои потери от сведения счетов».