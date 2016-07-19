



Александр Горбаруков ИА REGNUM Монопольное право на суд и разбой

Старший прокурор Южной Кореи был помещен под арест в воскресенье по обвинению в получении взяток от Nexon — ведущего производителя онлайн — игры страны.

Это первый случай с 1948 года, когда действующий прокурор попал за решетку — с того дня, когда была создана система прокуратуры Южной Кореи.

Джин Куинг Джун, 49-летний прокурор высшего звена в прокуратуре Южной Кореи, обвиняется в получении в 2005 году 425 миллионов вон ($ 374 000) от производителя интернет-игр.

Корпорация Nexon известна на мировом рынке своими хит-играми «MapleStory» и «Dungeon & Fighter», обладает сегодня около 300 миллионами пользователей в 150 странах. Ее основатель Ким Джунгу является одним из самых богатых людей в Южной Корее с личным состоянием в примерно 3,5 млрд долларов (4 трлн вон). А еще он и знаменитый в совсем недавнем прошлом борец с коррупцией, прокурор Джин Куинг Джун — близкие друзья со времен общего студенческого братства.

Куинг Джун грамотно использовал свое служебное положение — он использовал средства, полученные от Nexon, чтобы получить в тридцать раз больше первоначальной взятки — около 12 млрд вон прибыли через операции с ценными бумагами только в прошлом году.

На этом фоне обвинение в получении в 2008 году от Nexon автомобиля «Нёндэ Генезис» на сумму 30 миллионов вон — формально оформив его на мужа своей сестры, выглядит невинным.

Джин Куинг Джун также обвиняется в намеренном закрытии внутреннего расследования уклонения от уплаты налогов со стороны владельцев другой корпорации, «Ханджин Групп», в 2010 году без выдвижения каких-либо обвинений против них — однако следствие пока не обнародовало размер гонораров прокурора за эти услуги.

Однако в прессу уже просочилась информация, что национальный авиаперевозчик Korean Air, который принадлежит «Ханджин Групп», вне конкурса заключил несколько коммерческих сделок с клининговой фирмой брата прокурора Куинг Джуна.

Начиная с 2010 года эти сделки обошлись Korean Air в огромную сумму — 13 млрд вон, но вряд ли владельцы «Ханджин Групп» сочли их невыгодными.

При этом речь идет вовсе не о рядовом, малозаметном чиновнике. Джин Куинг Джун публично известен в Южной Корее как один из столпов борьбы с коррупцией с серьезным мировым авторитетом.

Куинг Джун, сдал адвокатский экзамен в 1988 году и экзамен на право занимать должность чиновника гражданской службы в 1989 году, начал свою карьеру в качестве прокурора сразу же в офисе Генерального прокурора в Сеуле.

В 1995 году молодой перспективный прокурор Куинг Джун получил степень доктора философии и юридическую степень бакалавра Сеульского национального университета, а также степень магистра в области права Гарвардского университета в США.

Он работал в качестве лицензированного адвоката в Нью-Йорке в 1999—2002 гг. В 2012 году он был удостоен специальной награды Министерства внутренней безопасности США за «особо успешные случаи возвращения доходов, полученных преступным путем».

Одним из упомянутых при вручении премии достижений стал эпизод, широко циркулировавший в прессе США и Южной Кореи, в котором Джин Куинг Джун и Министерство внутренней безопасности США разыскали преступника, который получил около 100 млрд вон прибыли путем мошенничества в Корее и использовал средства на приобретение активов в сфере недвижимости в США.

Министр юстиции Ким Хюн-Вун и генеральный прокурор Ким Су Нама принесли обществу публичные извинения в ситуации разгорающегося коррупционного скандала.

Однако, как отмечают аналитические ресурсы Южной Кореи, проблема проистекает не из коррупционных наклонностей отдельных прокуроров, а из чрезмерной власти, возложенной на прокуратуру корейским законодательством.

Полномочия корейских прокуроров являются более мощными и неприкасаемыми, чем у их коллег в других странах. Так, например, они имеют полномочия прекращать, назначать и перенаправлять по своему усмотрению любые полицейские расследования. Кроме того, они пользуются исключительным правом выдвигать обвинения в совершении преступлений и, одновременно, имеют свои собственные органы дознания, параллельные полицейским.

При этом в стране нет специализированного независимого силового ведомства, ориентированного на расследование коррупционных дел с участием высокопоставленных должностных лиц, в том числе прокуроров.

Формально это обязанность той же прокуратуры.