



15 июля на трассе Пологи-Орехов Запорожской области боевики карательного батальона «Азов» совершили бандитский налет на инкассаторский автомобиль «Ощадбанка». Преступники использовали огнестрельное оружие — автомат, пулемет, ручные гранаты. Одного из преступников ликвидировали на месте — им оказался гражданин Латвии, экс-чемпион страны по вольной борьбе, Юрий Вишневецкий с позывным «Славянин».

Почти сразу украинские СМИ поспешили заявить о том, что Вишневецкий входил в «сепаратистскую» организацию «Оплот», которой руководил известный противник Евромайдана Евгений Жилин. Да, а еще среди грабителей оказались граждане РФ. Оно и понятно — «герои» АТО просто не могли без вмешательства «врагов» Украины напасть на инкассаторскую машину, в надежде ограбить разоренный «войной с Россией» народ. В толпу вброшен конкретный «месседж»: «Громадянин, знай, свидомые украинские бойцы «Азова» стали жертвой москальской провокации!» Многие латвийские СМИ стали перепечатывать эту пропаганду без какого-либо анализа.

А провести его не составляет никакого труда — достаточно изучить прижизненную активность Вишневецкого в социальных сетях, чтобы понять, что он обыкновенный нацист, свихнувшийся на ССовской эстетике, ненавидящий «ватников» и «расово неполноценных», ценящий «шутки» о Холокосте и мечтающий жить в «белой Европе», да кружащийся в общем русофобском хороводе с любыми неонаци. Таких в среде русских националистов сегодня не мало — та самая нора, откуда периодически, чтобы покуражиться над беззащитными соплеменниками и быть в итоге повешенными, выползают всякого рода «власовцы». Проще говоря, он абсолютно вписывается в образ «азовца», да и вообще максимально соответствует официальным настроениям царящим на Украине.

Что же касается «сепаратистской» организации «Оплот», за название которой так ухватились свидомые ученики Геббельса, то здесь все еще намного проще. Дело в том, что Вишневецкий, будучи успешным спортсменом, входил в различные бойцовские клубы, одним из которых и был основанный Евгением Жилиным в 2011 году, в Харькове, спортивный клуб смешанных единоборств под названием «Оплот». Таким образом, если придерживаться логики украинских СМИ и СБУ, значительная часть сегодняшних «вождей» Украины является пионерами, комсомольцами, и даже коммунистами.

И если стремление украинской пропаганды перевернуть все с ног на голову мне понятно, то остаются вопросы к большинству латвийских СМИ, позиционирующих себя как рупор открытости, профессионализма, свободы и непредвзятости.

Все прекрасно знают, что в Латвии, в феврале 2015 года, вступили в силу изменения в законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Но, на сегодняшний день, потребители латвийских СМИ подробно знают только о тех жителях Латвии, что добровольцами воевали на стороне ополчения Донбасса, против которых Полиция безопасности возбудила уголовные дела. Также как и о том, что один из них, Артем Скрипник, получивший серьезное ранение во время выполнения гуманитарной миссии в ЛНР, находится сейчас в Рижской центральной тюрьме. Но никто не поинтересовался у Полиции безопасности о том, сколько уголовных дел заведено против участников боевых действий на стороне карательных батальонов «Азов» и «Айдар». Хотя информация о латвийцах, примеривших мундир карателя, неоднократно появлялась на страницах «свободных» и «непредвзятых». Поинтересуйтесь и обязательно напишите.

А еще, очень хочется напомнить вам о другом добровольце, не делившем людей на сорта и не грабившем инкассаторов — рижанине Родионе Кушнире, ценой своей жизни, вместе с остальными ополченцами, отбросившего из района донецкого аэропорта карательную артиллерию, круглосуточно несущую смерть детям, женщинам и старикам. Вспомните и «непредвзято» сравните две такие разные жизни и смерти земляков…

P.S. За все время конфликта на Украине не известно ни об одном факте возбуждения уголовного дела в Латвии против участников боевых действий на стороне карательных батальонов «Азов» и «Айдар».

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