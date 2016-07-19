Парад планет в конце января — начале февраля 2016 года за счет совокупного гравитационного влияния планет, Луны и Солнца стал причиной усиления водородной дегазации земного ядра, что привело к небывалому разрушению озонового слоя в Северном полушарии. Озоновая аномалия простиралась от середины Атлантики до берегов Тихого океана. Центр ее располагался в Сибири. Здесь в последние 5 дней января фиксировались потери озона более 50%! Разрушение озонового слоя на огромной территории вызвало здесь же аномально теплую погоду, поэтому зимние месяцы в Северном полушарии стали самыми теплыми за всю историю инструментальных наблюдений. Усиление глубинной дегазации в фазу полнолуния вызвало в конце февраля серию взрывов на шахте «Северная» в Воркуте. В результате катастрофы погибло 36 человек.

Оттепель

В последнее полугодие самые интересные синоптические события произошли во второй половине зимы (в конце января и феврале) 2016 года. Их подробному рассмотрению мы и посвятим данный текст.

Предшествующий месяц — аномально теплый декабрь 2015 года в Центральной России под Новый год сменился морозами, что объясняется сменой озоновой обстановки. Отрицательная аномалия общего содержания озона (ОСО) сменилась положительной (Сывороткин В.Л. Аномально теплый декабрь аномально теплого 2015 года в Северном полушарии // Пространство и Время, М., 2015. № 4. С. 245−253), оттепель сменилась морозами, дожди — снегопадами. Новогодняя карта аномалий ОСО прекрасно иллюстрирует сказанное.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 1 января 2016 года

Обращаем внимание на три аномалии ОСО. Две положительных. Первая, меридиональная, протянулась от Карского моря до Белого. Превышение нормы ОСО достигает 13%. Она обеспечила аномальный холод над указанным регионом, включая Москву. Вторая — широтная, накрыла юг Сибири от Урала до Тихого океана. Ей обязаны здешние аномальные даже для январской Сибири морозы.

Особенно выделяется на приведенной карте отрицательная аномалия ОСО. Ориентация субмеридиональная, протяженность от Салехарда до Калифорнии. По существу, это две слившиеся аномалии с отчетливо обособленными изометричными центрами. Один (американский) — расположился на границе Канады и США, потери ОСО до 22%. Другой — в Карском море, потери ОСО до 40%! При этом дефицит ОСО в большей части Северного Ледовитого океана (СЛО) варьирует от 20 до 40%.

Отметив очень сильное разрушение озонового слоя в пределах российской Арктики, рассмотрим синоптические процессы, происходившие здесь в указанное время.

02.01.2016, МЕТЕО ТВ. «Теплая Арктика, холодный материк: сценарий будущего?»:

«Среднюю полосу Европейской территории, юг Урала и Сибири сковали суровые морозы, температура здесь ниже нормы на 8−12 градусов! В утренние часы доходит до — 20, а местами и до — 30 градусов. Тем временем, на севере России, на арктическом побережье, установилась аномально теплая погода. Температура выше нормы на 10−15 градусов, а в Карском море местами и более, чем на 20 градусов! Накануне состоялось несколько температурных рекордов. Так, на острове Хейса (Земля Франца Иосифа) было +0,8 градусов, на острове Голомяный (в Карском море) было +0,1. Но теплее всего — на Шпицбергене, в русском поселении Баренцбург, где воздух прогрелся до +4,9! Это значение стало третьим в ряду самых теплых дней Баренцбурга в январе (после 13 января 1937 года (+5,0) и 23 января 1970 года (+6,8)).

Кстати, российские и иностранные ученые уже подметили эту особенность: глобальное потепление, которое приводит к сокращению льда в Северном ледовитом океане, ведет к формированию положительной температурной аномалии в Арктике в зимний период. При этом, формируется так называемый температурный диполь, когда положительная аномалия в Арктике компенсируется отрицательной аномалией над материком. Именно это сейчас и наблюдается: очень высокая температура в Северном ледовитом океане, и суровые морозы в континентальных районах Северной Евразии. Вот такой причудливый сценарий будущего, который реализуется на наших глазах! Ученые уверены, что такие эпизоды в будущих зимах могут случаться чаще, чем было до этого.»

Отметим полное совпадение районов с аномальной погодой с зонами аномалий ОСО. Заметим также, что говорить о глобальном потеплении, когда половина текста описывает аномальные холода, по меньшей мере, странно.

Напомним читателям, что в нашей дегазационной концепции климатических измененийв Арктике все происходит наоборот. Обильная водородно-метановая дегазация, реально зафиксированная в последние годы, приводит к таянию арктического льда, освободившаяся от него вода, начинает отдавать тепло воздуху, аномально нагревая его. Сценарий, этот был известен еще М.В. Ломоносову.

02.01.2016, МЕТЕО ТВ. «Рекордное тепло в Арктике, на Таймыре и севере Якутии»:

«Атмосферная циркуляция способна на настоящие чудеса. 3 января 2016 года днем на норвежском архипелаге Шпицберген, который расположен всего в 1000—1200 км к югу от Северного полюса, термометры показывали 3…5 градусов тепла! Намного холоднее в воскресенье было в российских субтропиках, в Сочи и Севастополе, где даже днем было 0…-2! Причина таких атмосферных «чудес» — огромный антициклон над Западной Арктикой. Он сформировался в атлантической воздушной массе, которая давно господствует над регионом. В целом, положительной рекордной аномалией температуры охвачена не только западная, но и центральная Арктика. На арктических берегах Таймыра и Якутии тоже аномально тепло — сейчас всего 2…7 градусов мороза, и это на 20…25 градусов выше нормы! Этот же антициклон обеспечивает вторжение умеренного континентального воздуха в южные районы Сибири и Европейской территории. Поэтому здесь, наоборот, аномальный холод: температура ниже нормы на 10…15 градусов, сообщает meteo-tv.»

Мы привели данный текст, чтобы еще раз подтвердить совпадение погодных аномалий и аномалий концентрации озона в январе 2016 года. Синоптикам же, не принимающим простую и очевидную озоновую модель, приходиться обращаться к чудесам. Согласимся с этим термином, употребленным в вышеприведенном тексте. Иначе как чудом не назовешь антициклон, который одновременно обеспечивает температурные аномалии +20 и — 15 градусов! В другой половине того же текста, метеорологам, не желающим учитывать фактор концентрации озона, приходиться уже в ранг научного термина вводить слово «фокусы». Продолжим чтение.

«На севере Сибири и Якутии местами такая же температура как на черноморском побережье. Аномальное тепло на северо-западе Якутии и на Таймыре впечатляет даже бывалых метеорологов. 4 января 2016 года температура в этих районах достигала отметки — 5 — намного выше, чем в Москве! Температура воздуха на севере Таймыра и на северо-западе Якутии в понедельник днем достигла рекордно высоких значений: — 5 градусов. Это на 25 градусов выше нормы! Столько же было вчера в Новороссийске и Геленджике. Но на Черном море такие значения на 12 градусов ниже нормы.

Несмотря на такие впечатляющие несоответствия «времени и места», нынешней зимой такие «фокусы» атмосферная циркуляция выкидывает достаточно часто. Все дело в положении сибирского антициклона — сейчас его центр оказался не над Монголией или Байкалом, как бывает чаще всего, а над Ханты-Мансийским округом. В результате над северной частью Восточной Сибири господствуют западные и северо-западные ветры. Эти ветровые потоки гонят аномально теплый воздух из Западной Арктики, который, в свою очередь, пришел в район Шпицбергена и Баренцева моря из Центральной Атлантики. Напомним, что 3 и 4 января 2016 года в Баренцбурге было 3…5 градусов тепла. И вот теперь это аномальное тепло с западными и северо-западными потоками устремилось на север Сибири. Здесь, конечно, до оттепелей дело не доходит — двигаясь над арктическими льдами, воздух остывает. Но все равно аномально высокие значения температуры сохраняются! Судите сами: в Хатанге и Норильске вчера утром было — 5, в Оленке — 7, а на мысе Челюскин и вовсе — 2!»

Вышеописанная озоновая и синоптическая обстановки сохранялись до конца января. Обратим внимание на озоновую ситуации 20 января (Рис. 2).

Рис. 2. Аномалии поля ОСО в Северном полушарии 20 января 2016 года

В центре и на востоке Европы ОСО было превышено более чем на 30%. Соответственно, снизилась и температура воздуха. 22 января метеослужбы сделали прогноз на 27 число об усилении мороза до 30 градусов. В этот день, точнее вечер, автор текста должен был читать лекцию в Московском планетарии. Позднее возвращение домой в Звенигород в такой мороз заставило ждать назначенного срока с некоторым опасением. Однако, после лекции, автор шел к метро под дождем. Температура была плюсовая! С точки зрения метеорологов, вероятно, снова случилось чудо, или погода показала очередной «фокус»…

Причину «чуда» мы видим на карте аномалий ОСО на 27 января (Рис. 3). Мощнейшая аномалия ОСО, протянувшаяся от берегов Атлантики до Тихого океана. Центр в Сибири. Потери ОСО, зафиксированные на отдельных станциях достигают 48%!

Рис. 3. Аномалии поля ОСО в Северном полушарии 27 января 2016 года

Кстати, на карте за 20 января мы уже видим этот центр, и потери ОСО в нем — 54%! Примечания достойна и другая часть этой аномалии (Рис. 2) — линейная, вытянутая субмеридионально, расположенная точно над рифтовыми подводными хребтами Гаккеля и Ломоносова в Северном Ледовитом океане (СЛО) и продолжающаяся далее над Гренландией. Продолжение озоновой аномалии указывает на продолжение дегазирующих рифтовых структур СЛО в Гренландию, где они накрыты ледовым щитом толщиной до 3 км.

Вернемся к озоновой аномалии 27 января. В дальнейшем описании событий автор уже сам вынужден употреблять слова «чудо» и «фокусы». Сначала о чуде. Лекция, которую я читал в этот день в Московском планетарии, называлась «Космический пульс земных катастроф». В ней я попытался, в частности, показать, что механизм глубинной дегазации, влияющий через разрушение озонового слоя на синоптические процессы, сам регулируется гравитационным влиянием космических объектов, в первую очередь, — планет Солнечной системы и самого Солнца.

31 января должен был начаться «парад планет», в котором участвовали 5 планет — Венера, Марс, Меркурий, Сатурн, Юпитер и «примкнувшая к ним» Луна. Действие «парада» на ядро Земли проявилось уже 27-го числа, то есть в день моей лекции. Сам факт того, что натурная иллюстрация к лекции «Космический пульс земных катастроф» была Природой явлена в день этой лекции, иначе как чудом назвать трудно. Мощное усиление водородной дегазации земного ядра, вызванное совокупным гравитационным воздействием планет, вызвало небывалое разрушение озонового слоя в Северном полушарии с конца января до конца февраля. Особенно сильным разрушение было в Сибири, где 5 последних январских дней подряд фиксировалось падение ОСО более 50%! Рассмотрим карту аномалий ОСО на 30 января (Рис. 4).

Рис. 4. Аномалии поля ОСО в Северном полушарии 30 января 2016 года

Итак, четко проявлены 4 центра отрицательных озоновых аномалий, они же центры глубинной водородной дегазации. Полярный — над рифтовыми структурами СЛО; Атлантический — над рифтовой структурой Срединно-Атлантического хребта к югу от о. Исландия; Центрально-Европейский — на продолжении рифтовой структуры Ботнического залива; и, наконец, самый мощный центр — Сибирский, где активно дегазировать могут погребенные рифтовые структуры пермо-триасового заложения, а в данном случае (Рис. 4), где минимальные значения ОСО приходятся на верховья р. Вилюй, могут дегазировать кимберлитовые трубки.

Теперь несколько слов о «фокусах», понять и разгадать которые мне так и не удалось. 29 января, изучив озоновые карты за 27 и 28 января, и увидев небывалую ранее степень разрушения озонового слоя над Россией, автор с любезного согласия информационного агентства REGNUM, опубликовал эти данные на его сайте. На следующий день десятки других сайтов воспроизвели публикацию в ИА REGNUM, в разной степени исказив детали, но сохранив главный посыл — над Россией произошло небывалое разрушение озонового слоя. Например, Дмитрий Ерусалимский в «МК» от 29 января 2016 года, в целом верно изложив информацию со ссылкой на автора, от себя добавил, что причиной разрушения озонового слоя являются техногенные фреоны. Так мне была приписана точка зрения, с которой я борюсь уже четверть века!

Однако к вечеру того же дня наша публикация подверглась неожиданной атаке. Интернет ресурс газета.ру опубликовал интервью с заведующим кафедрой метеорологии МГУ им. М.В. Ломоносова профессором А.В. Кисловым «Ученый: над Россией нет никакой озоновой дыры». Профессор к нашему сообщению отнесся критически:

«О возникновении озоновой дыры можно говорить в том случае, если содержание озона в приземных слоях атмосферы будет ниже нормы в течение месяца, а пока никакой дыры нет».

Такой «терминологический» удар меня озадачил, так как в своем сообщении я предупреждал читателей об опасности избыточного ультрафиолета для глаз. Поток УФБ может отражаться от снежного покрова, от краев облаков в разрывах между ними и резко увеличиваться. В условиях 50% дефицита ОСО это может быть опасным для глаз. Эффект знакомый горнолыжникам и альпинистам под названием «снежная слепота», которая развивается в течение нескольких часов. Однако, по Кислову, получается, что нужно было подождать еще 28 дней, а потом уж поднимать тревогу. То, что в Северном полушарии за всю историю наблюдений такого сильного разрушения озонового слоя не было, ученого не заинтересовало.

На следующий день по нашей публикации уже била дуплетом «Российская газета» в статье «Столичный ученый напугал сибиряков озоновой «царь-дырой».

Первый выстрел сделал доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН Владимир Зыкин:

«Истощение озонового слоя — явление сезонное, зимой оно происходит достаточно регулярно, в этом нет ничего сверхъестественного. На полюсах сокращение концентрации озона происходит время от времени, иногда такие «провалы» расширяются, прихватывая густонаселенные районы, это происходит достаточно часто в зимний период. …сейчас над полярным бассейном действительно происходят очень интересные явления, в частности изменения высотных границ стратосферы, связанные с глобальным потеплением. Эти процессы активно изучаются учеными, но едва ли стоит говорить о какой-то опасности и уж тем более намеренно создавать панику».

Вторым выстрелом в той же публикации добивал меня член-корреспондент РАН В.В. Зуев из томского Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН:

«По данным нашего мониторинга, я не могу подтвердить образование озоновой дыры над Сибирью, для каких-либо значительных изменений необходимы особые условия. Последний раз полярные ветры способствовали снижению плотности слоя примерно на 30 процентов над Якутией в 2011 году, а до этого озоновый слой над Сибирью был серьезно нарушен только в 1991-м, что стало последствием извержения вулкана Пинатубо. Но в тот момент это были кратковременные явления. Вообще, зимой мы, как правило, либо находимся в помещении, либо плотно одеты, поэтому ультрафиолет для нас не опасен, даже при серьезных колебаниях концентрации озона».

После таких публикаций в информационной среде сложилась скандальная ситуация, в которую было вынуждено вмешаться руководство Росгидромета. По его заданию свое отношение к ситуации высказал заведующий отделом озонного мониторинга Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета РФ Г.М. Крученицкий (Фрагмент письма Г.М. Крученицкого руководству ЦАО публикую с его (Крученицкого) разрешения):

«По поводу разногласий в позициях специалистов, отраженных в пресс-релизе, сообщаю, что по поводу аномалии (термин «дыра» является жаргонным и нами не комментируется) озона справедлива позиция В.Л. Сывороткина».

Комментировать ситуацию с нападками на меня сибирских специалистов-метеорологов очень грустно. Это плохие специалисты. Они проглядели самое сильное разрушение озонового слоя у себя над головой и, более того, зафиксировали свою профессиональную непригодность в главной газете страны. Коллективного мозгового штурма проблемы сильнейшего разрушения озонового слоя у нас в России не получилось. Специалисты от проблемы отмахнулись, а коллеге, нарушившему всеобщее спокойствие, попытались устроить коллективную «выволочку».

Подчеркнем еще раз суть проблемы. Обманутое ложными обещаниями авторов Монреальского протокола мировое сообщество не думает о проблеме разрушения озонового слоя, а степень этого разрушения неуклонно нарастает! Что происходит, чем это грозит никто не знает, и знать, как выяснилось, не хочет.

Московские коллеги с увлечением обсуждают термин «озоновая дыра», пытаясь прописать его в научном лексиконе, нагрузив количественными параметрами (время существования, площадь, уровень ОСО). Наша позиция по данному вопросу близка вышеприведенному мнению Г.М. Крученицкого. Полагаем, что «озоновая дыра» — термин свободного пользования, указывающий на локальную четко выраженную отрицательную аномалию общего содержания озона. Водородная концепция разрушения озонового слоя указывает на единый генезис всех отрицательных аномалий озона, поэтому в ее рамках споры: «дыра или не дыра», «дыра или мини-дыра» смысла не имеют. Термин хорош именно для сообщений в СМИ, так как его значение понятно всем людям.

На Рис. 5 изображена среднемесячная аномалия ОСО в феврале 2016 года. Мы видим, что она протягивается от середины Атлантики до Японского моря, накрывая практически всю Евразию. Среднемесячный дефицит озона в центре, расположенном в районе Таймыра, составляет 35%. Площадь аномалии исчисляется многими десятками миллионов квадратных километров. Для ее приблизительной оценки можно воспользоваться сравнением с Гренландией, площадь которой составляет 2 130 800 кв. км. Перечисленные параметры — размеры, потери озона, время существования вполне сравнимы с параметрами антарктических озоновых дыр, что доказывает правомерность употребления нами термина «озоновая дыра» и сравнение ее с антарктическими феноменами.

Рис. 5. Среднемесячные (февраль) аномалии ОСО в Северном полушарии

Сильнейшее разрушение озонового слоя в феврале в Северном полушарии согласно нашей концепции должно было отразиться на погодных условиях. Обратимся к данным Росгидромета.

О погоде из первых рук. «Основные погодно — климатические особенности в Северном полушарии Земли в феврале 2016 года»:

«Аномально теплая погода, господствовавшая на европейской территории России (ЕТР) в третьей декаде января сохранилась такой и в течение всего февраля. В Поволжье и Черноземье, на Урале и Русском Севере, в Крыму и Центральном регионе неоднократно регистрировались новые суточные максимумы температуры. Аномалии среднедекадных температур достигали +12…13°. На юге в конце месяца воздух прогревался до +20…25°. В Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах прошедший февраль оказался самым теплым в истории метеонаблюдений, т. е. с 1891 г., а в Приволжском — он имеет 2-й ранг среди самых теплых, уступая только февралю 2002 г. В Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах средняя температура воздуха за прошедший февраль выше климатической нормы марта. И, как итог, средние температуры воздуха в феврале на ЕТР превысили нормы на 8−12°. За Уралом дело обстояло несколько иначе. Если в Сибири, так же, как и на европейской территории, было очень тепло (аномалии среднемесячных температур +6…10°, а среднедекадных — до +14…16°), то на большей части Дальнего Востока превалировал аномально холодный воздух (за исключением Чукотки), и здесь среднемесячные температуры воздуха ниже нормы на 2−4°. В Магаданской области были даже побиты рекорды суточных минимумов температуры. Морозы достигали −50…−55°.

(положительная аномалия ОСО на Рис. 6 — В.С.).

Европа в очередной раз пережила очень теплый зимний месяц. Среднемесячная температура февраля 2016 г. имеет 3-й ранг среди самых высоких значений. Особенно заметно теплее нормы было в Восточной Европе. В Беларуси, Молдове, Украине, Словакии, Чехии, Польше, Венгрии неоднократно перекрывались суточные максимумы температуры. На Кипре был установлен абсолютный максимум температуры воздуха для февраля. Немного меньше аномалии в центре континента. В Германии, Австрии, Италии, на юге Скандинавии они составили +2…3°. Еще западнее в Великобритании и на Пиренейском полуострове температура воздуха в среднем за месяц около нормы. Абсолютный максимум средней температуры февраля достигнут в Арктике. Здесь средняя аномалия за месяц составила +5°, а в отдельных районах — +12−14°.

Второй год подряд зимы на территории Российской Федерации — рекордно теплые. Предыдущая зима (2014/15 гг.) установила множество экстремально теплых рекордов. Нынешняя — превысила их. Аномалии средней температуры воздуха за зиму 2015/16 гг. во многих районах России превысили нормы на 4−5º и более. В Сибири, на Таймыре и Ямале они достигли +7…8º, а на арктических островах в Баренцевом и Карском морях — +10…12º. Никогда ранее аномалии среднесезонных температур воздуха не были столь большими. Статистические данные показывают, что прошедшая зима стала самой теплой в Центральном и Сибирском федеральных округах, второй самой теплой в Уральском федеральном округе и третьей — в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Почти на всей территории России средние температуры зимы превысили нормы. Исключение составляют только Камчатка и прилегающие к ней острова Курильской гряды, а также часть побережья Охотского и Берингова морей, где зима оказалась холоднее нормы на 1−3º.

В целом прошедшая зима и февраль 2016 г. самые теплые в истории регулярных метеорологических наблюдений в Северном полушарии Земли. Выше нормы ТПО (температура поверхности океана) на севере — в Норвежском и Баренцевом морях. По-видимому, это является следствием очень высокой температуры воздуха в Арктике. Обычно в феврале площадь ледяного покрова в арктическом бассейне достигает максимума. В этом году она оказалась минимальной с 1979 г., т. е. с момента регулярных спутниковых наблюдений.

Подведем итог:

1. Погодные аномалии февраля по месту и времени совпали с зонами озоновых аномалий.

2. Степень аномальности погоды соответствовала небывалым масштабам разрушения озонового слоя.

3. Повторим еще раз: «В целом, прошедшая зима и февраль 2016 г. — самые теплые в истории регулярных метеорологических наблюдений в Северном полушарии Земли» и добавим, что сопутствующее разрушение озонового слоя — самое сильное за все время наблюдений!»

Детали вышеописанных синоптических процессов узнаем из сообщений СМИ. 22.02.2016, GISMETEO.RU. «Москва: вторая декада февраля принесла самое необычное событие этой зимы»:

«Вторая декада февраля принесла самое необычное событие этой зимы — сильный ливневый дождь. За утро 16 февраля на ВДНХ выпало 19 мм осадков, или 53% месячной нормы. Незимний характер погоды нашел отражение не только в фазе осадков, но и в температурном режиме. При норме — 9,3, средняя температура декады составила — 1,2, (аномалия +6,3). Почти все дни были оттепельными. Положительная аномалия среднесуточной температуры достигала 9 градусов. Лишь в конце декады немного похолодало, отклонение от нормы сократилось до 1−3 градусов. Самая высокая температура составила +2,9 (15 февраля), самая низкая — — 7,7 (19 февраля). В целом погода была неустойчивой. Наблюдалась высокая повторяемость влажных (7), облачных (9) и ветреных дней (4) дней. 11, 12 и 17 февраля порывы ветра достигали 14 м/с. 15 февраля отмечен слабый гололед диаметром отложения 2 мм. Снежный покров чудесным образом сохранился, но представлял собой слежавшийся обледеневший снег. Его средняя высота составила 19 см, что в два раза меньше нормы. Осадков выпало в два раза больше обычного — 28 мм, при норме 12,7 мм (аномалия 220%). Самая большая суточная сумма пришлась на 16 февраля (19,3 мм). Вместе с тем, абсолютный максимум этого дня (23,3 мм), зафиксированный в 1970 году, устоял.»

25.02.2016, GISMETEO.RU. «Календарная зима заканчивается летней жарой»:

«На карте максимальной температуры значительная часть Европейской России, Урала и Западной Сибири окрашена в зелено-желтые тона положительных значений. В Симферополе 24 февраля обновлен абсолютный максимум дня (+20,3).С юго-западными потоками теплый субтропический воздух проник в среднюю полосу. На юге Воронежской области температура превышает +8. Практически все Черноземье окутал плотный адвективный туман. В Приволжском округе среднесуточная температура превышает нулевую отметку. В Самаре перекрыты суточные максимумы 23 и 24 февраля (+3,6 и +4,1 соответственно). Предыдущие экстремумы составляли +3,3 (2002) и +4,0 (2008).

Волна средиземноморского тепла коснулась высоких широт. В Сыктывкаре впервые в этом году температура достигла +2,5, в Ханты-Мансийске — +2,3. Такие значения в суровом северном климате более типичны для начала апреля. Среднесуточная температура на 10−12 градусов превышает норму для этого времени. Но российские аномалии меркнут на фоне летней жары в Средней Азии. В Туркмении и Узбекистане вынос тепла из Ирана повысил температуру до +30!»

Последняя строка предыдущего сообщения указывает на важную причину аномально высоких температур — втягивание южных антициклонов в зону пониженного давления в области разрушения озонового слоя.

17.03.2016, GISMETEO.RU. «Глобальное потепление в Северном полушарии перешло «красную черту»:

«Метеорологические данные, полученные за февраль, оказались поразительны: температура февраля побила небывалый рекорд, установленный совсем недавно — в январе. Температура в феврале была где-то на 1,15−1,4ºC выше, чем средняя многолетняя, и примерно на 0,2°C выше январской. Эти показатели делают февраль самым теплым месяцем за всю историю глобальных наблюдений. Во многих регионах Северного полушария практически не было зимы. В некоторых частях Арктики февраль был на 16ºC теплее обычного. В результате, температура оказалась на несколько градусов выше нуля, то есть на одном уровне с типичной температурой июня, хотя февраль — самый холодный месяц года в Арктике. Температура в самом северном постоянном поселении — на архипелаге Шпицберген в Норвегии — в среднем была выше на 10 °C, чем обычно в зимний период. Причем в течение 21 дня, начиная с 1 декабря, она была положительной. Эта погодная аномалия сократила уровень арктического льда до рекордно низкого, заметнее всего это в Баренцевом море.»

Закончился необычный февраль трагически. 25 числа в Воркуте на шахте «Северная» произошел взрыв.

Википедия. «Взрыв на шахте «Северная»:

"25 февраля 2016 года в лаве 412-з по пласту «Мощному», на глубине 780 метров, произошёл взрыв метана и угольной пыли, вызвавший гибель четырёх горняков, обрушение породы и подземный пожар. Ещё 26 шахтёров оказались блокированы в лаве 412-з (запад), двух проходческих забоях вентиляционного бремсберга 62-з и в эксплуатируемом вентиляционном бремсберге 52-з (предположительно); 81 человек был успешно эвакуирован с незначительными травмами. Работы по спасению шахтёров были начаты оперативно. В спасательную операцию были вовлечены не менее 500 человек. Неблагоприятными для спасателей факторами стали удалённое расположение шахты в пределах Северного полярного круга, наличие остатков метана в шахте, что могло привести к новым взрывам, отсутствие связи с пострадавшими горняками.

Ночью 28 февраля произошёл третий взрыв метана, который повлёк новые разрушения. Пять спасателей и ещё один шахтёр, участвовавшие в поисково-спасательных работах, погибли. Ещё пять человек получили травмы.

Из-за близости эпицентра взрыва к месту, где, предположительно, находились заблокированные шахтёры (лава 412-з), развившегося подземного пожара и высокой концентрации метана и окиси углерода в шахтном воздухе глава МЧС России Владимир Пучков пришёл к выводу, что все они погибли.

28 февраля спасательная операция была приостановлена в виду вероятной гибели шахтёров, заблокированных в лаве в начальный период развития аварии.

28 февраля, в 22:24 по местному времени, произошёл четвёртый взрыв, более мощный, чем третий, в момент которого людей в шахте не было.

1 марта пресс-служба МЧС России сообщила об очередном, шестом, взрыве метана в горных выработках аварийного участка шахты «Северная».

6 марта штаб по ликвидации аварии принял решение о локализации подземного пожара путём подачи воды в горные выработки и затопления аварийного участка шахты, согласовав это решение с Правительственной комиссией и семьями погибших шахтёров. Примерное время проведения операции составляет 60−80 дней.

10 мая подача воды в подземные выработки завершилась. За 65 дней было подано 5,6 млн. куб. м воды. Ожидаемые сроки откачки воды из шахты — около полугода».

Трагическое событие. Из вышеприведенного описания следует отметить множественность взрывов газа, которые все, кроме первого, произошли в неработающей шахте. Подземный пожар, который удалось загасить, только затопив шахту. Взрыв произошел на 2−3 день после полнолуния! Шахта в это время оказалась в центральной части гигантской озоновой аномалии, которая образовалась за счет выбросов глубинного водорода. (Рис. 6.). Полагаем, что причиной взрыва стал водородно-метановый выброс глубинного происхождения. Вспомним, что 11 февраля 2013 года в новолуние произошел взрыв на шахте «Воркутинская».