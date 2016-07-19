Люди России — самые разные, известные и безызвестные, но всегда неповторимые.

olymp-arbat.ru Гиви Чхаидзе

В рамках проекта ''Люди России'' мы постараемся не упустить из внимания людей, чья воля жить и находить смысл там, где он, казалось, исчерпан, заразительны. Они — пример каждому, кто традиционно видит стакан наполовину пустым.

Гиви Чхаидзе потерял зрение в 13 лет. Сожалеет, что это случилось слишком рано, и он не смог вникнуть в изобразительное искусство. Страшная трагедия не помешала Гиви стать аспирантом философского факультета МГУ, устроиться на престижную работу и верить, что медицина рано или поздно сотворит чудеса.

О призвании быть счастливым и о «лжи во благо», о взаимосвязи внешности и характера, о противостоянии психики и судьбы, о превращающей мечты в жизнь медицине будущего и мире тогда Гиви Чхаидзе рассказал ИА REGNUM.