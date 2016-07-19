Реакция поначалу казалась странной — Турция, она же своя, натовская. И почти что своя — евросоюзная. В двери ЕС стучащаяся и от нашествия беженцев Старый Свет обещающая защитить.

theins.ru Реджеп Тайип Эрдоган

А вот, оказывается, не такая уж и своя и не такая уж и европейская.

В понедельник отдохнувшая континентальная пресса взялась за раскрутку путчевой темы с неожиданной стороны.

Тон задала британская The Independent, вдруг вопросившая: «А почему самолеты повстанцев не сбили лайнер президента страны?» Вот так, напрямую, без намеков, называемых в политических кругах дипломатией.

«Анонимный офицер из пропрезидентствой части турецких ВВС подтвердил, что когда Эрдоган возвращался с курорта Мармарис, где проводил отпуск, к «борту №1» приклеились два F-16, как выяснилось, из лагеря восставших. Президентский лайнер был взят ими на прицел, но до стрельбы на поражение дело почему-то не дошло. Два других F-16, поднятые по тревоге и управляемые пилотами, верными главе Турецкой Республики, взяли на мушку первую пару, но тоже огня не открывали. В этом кроется какая-то большая тайна».

«Безалаберные действия путчистов, замахнувшихся на переворот, но не доведших дело до конца, наталкивают на мысль, что был разыгран спектакль. В котором ничего не было по-настоящему, за исключением погибших и чисток в армии, которые последуют за этим», — приходит к выводу корреспондент Independent Самуэль Осборн.

Вслед за англичанами почувствовали «разводку» итальянцы. Corriere Della Sera вышла со статьей под заголовком, сомнений в том, что путч подставной, не допускающим: «Кто стоит за фальшивым переворотом в Турции и что последует теперь?» Аналитик одной из самых респектабельных апеннинских газет Антонио Феррари задал сам себе несколько вопросов, интересовавших всех и сам на них ответил.

«Что на самом деле произошло в Турции? Переворот?

— Переворот, это слишком сильно сказано. Можно назвать это неадекватным шевелением военных. Это какой-то мини-инсульт и не более того.

Почему не верится в то, что это переворот?

— Я на протяжении своей профессиональной карьеры видел всякое. Но чтобы люди, организующие путч, действовали так безынициативно и беззубо в течение четырех часов… Да они были похожи на обезьян, ждущих, что им бананы сами упадут в руки. Разве так добиваются победы?

Я впервые побывал в Турции 36 лет назад и с тех пор постоянно ее изучал и писал о ней. Я брал интервью у всех ее лидеров — харизматических и не очень. У меня есть надежные источники в этой стране, которые предупредили меня, что делается это все для того, чтобы Эрдоган стал сильнее.

Но двести погибших…

— Извините за цинизм, это не больше, чем было убито во время одной антивоенной манифестации в Анкаре. Думаете, это то количество, которое для Эрдогана представляется важным?

Так что же все-таки было?

— Назначение премьером Йылдырыма, невзрачного политика, лояльного Эрдогану, резкое увеличение военного давления президентом на курдов, мир с Израилем и извинения перед Путиным, готовность протянуть руку Асаду — все говорило о предстоящем повороте политики. Да, на часть военных имел влияние Гюлен, турецкий проповедник, исламист и миллиардер, проживающий в США. Но это была именно небольшая часть. Как раз такая, которую можно было безбоязненно спровоцировать на подобие восстания, которое и подавить».

Испанское электронное издание El Confidencial тоже обошлось без реверансов, вынеся в заголовок «Добро пожаловать в Исламскую Республику Эрдоганистан».

«Массовые репрессии, аресты, патрулирование исламистами крупных городов — все это мы видим уже сегодня. Президент Турции использовал путч для того, чтобы укрепить свою власть, — констатирует аналитик портала Даниэль Ириарте. — У меня всегда было ощущение, что вся эта ситуация выльется в итоге в исламскую республику. Вот время этому и пришло». Это слова члена турецкой коммунистической партии, по понятным причинам имени которого я не назову. Он недалек от истины, этот коммунист. Уже в субботу вечером исламисты-экстремисты почувствовали себя хозяевами положения: с бейсбольными битами в руках они вламывались на террасы ресторанов и угрожали тем, кто позволял себе алкоголь, непозволительный для мусульманина. До «переворота» такое вряд ли себе кто мог позволить, боясь быть схваченным полицией. Теперь ситуация другая. Арестовывают тысячами. Военные в Турции всегда были гарантией секуляризма, светскости и демократии, однако теперь им не до этого».

El Confidencial фигуру Гюлена вниманием, естественно, тоже не обошел, процитировав проповедника: «Переворот был таким, будто для него писали сценарий голливудские деятели, не знающие настоящей жизни. Гражданские по призыву Эрдогана вышли на улицы, блокировали и скрутили военных. Пилоты истребителей, лояльные режиму, сбили пару вертолетов путчистов. Несколько десятков отборных спецназовцев взялись штурмовать отель, в котором отдыхал президент, и были отбиты его охраной. Вооруженной и в физическом плане намного хуже подготовленной, чем нападавшие. Да этой постановке не верит никто, даже сама оппозиция! Наверняка президент был эвакуирован из этого отеля еще за несколько часов до начала событий».

Ириарте обращает внимание на высказывание Эрдогана на следующий день после провала «путча»:

«Переворот для нас — просто подарок. Он дал нам возможность очистить нашу армию от скверны».

Между прочим, личный состав той части армии, что вроде бы восстала против президента, сам не знал, в какой игре его используют.

«Некоторые солдаты во время допросов после задержания признались, что командиры им объясняли, что идут учения, — пишет упоминавшийся выше Самуэль Осборн из Independent. — Списки тех, кого нужно арестовывать, появились так быстро, что не оставляет сомнений: они были составлены заранее. И не участниками путча, естественно».

«Реакция Эрдогана на путч такова, что вызывает сомнения: а не сам ли он стоит за этой попыткой переворота? — спрашивает французская Courrier International. — Очень похоже, что это он устроил эту акцию с единственной целью — зачистить своих противников. Скорость и масштабы операции по задержанию подозреваемых в противоправных действиях — просто ошарашивающие. Создается впечатление, что Эрдоган сам все это готовил и подтолкнул к реализации, специально не доведя подготовку до нужного уровня, чтобы легче было победить восставших».

«Схема сотворения переворота, в общем-то, несложная: сначала вы захватываете правящее лицо и СМИ, а затем превращаете с помощью прессы захваченного лидера в ничтожество, — продолжает портал. — Но вместо того чтобы воспользоваться накатанным путем, турецкие военные решились на выступление, когда Эрдоган был в отпуске, а к народу обратились с вежливой просьбой не выходить из дома. В итоге сторонники путчистов так дома и остались, а те, кто поддерживает нынешнего президента, — вывалили на улицы. Устроить небольшое, обреченное на поражение восстание — никакая не стратегическая новинка властвующего, эту схему можно найти еще в «Государе» Никколо Макиавелли».

Не верит в игру по-честному в исполнении турецкого президента и немецкий информационный портал Bento.de, цитирующий эксперта по исламу в целом и Турции в частности Удо Штайнбаха:

«Если это был переворот, то его планировал не просто любитель, а отчаянный невежественный дилетант. Впрочем, сомневаться в аутентичности путча есть и другие основания: объявление о госперевороте прозвучало через несколько часов после того, как он уже провалился».

А портал Focus Online привел высказывание другого специалиста по Турции, экс-корреспондента журнала Spiegel Хасана Казима: «Это можно, конечно, отнести к теории заговора, но я уверен, что теперь все СМИ, подконтрольные Партии справедливости и развития Турции начнут выпячивать опасность, которую представляли так называемые путчисты, раздувать мыльный пузырь угрозы государственному строю».