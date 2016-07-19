В единый день голосования в нынешнем году в Новгородской области, помимо выборов депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, пройдут выборы в региональный парламент — Новгородскую областную думу шестого созыва. Обе кампании впервые завершатся в сентябре (в 2011 году совмещённые выборы проходили в декабре), но по накалу страстей региональная битва за мандаты пока превосходит федеральную.

Советский плакат «Депутат — слуга народа»

Округ №134

Судя по тому, каких кандидатов выдвинули ключевые политические игроки в Госдуму по одномандатному избирательному округу №134, охватывающему Новгородскую область, свои усилия они намерены сконцентрировать вовсе не на этой кампании. Судите сами: против действующего сенатора от Новгородской области, лидера внутрипартийных праймериз 61-летнего Александра Коровникова («Единая Россия») ЛДПР выдвинула нового регионального координатора, малоизвестного в регионе 45-летнего Сергея Боярова, КПРФ — ещё менее известного 40-летнего предпринимателя Андрея Шустрова, «Справедливая Россия» — вице-мэра Великого Новгорода, лидера регионального отделения партии 53-летнего Алексея Афанасьева. Партия «Яблоко», представленная в регионе двумя депутатами в городской думе, в качестве кандидата в Госдуму выдвинула одного из них — 35-летнего лидера фракции Константина Хиврича.

Председатель областной избирательной комиссии Борис Алексеев считает, что борьба за новгородский мандат в Госдуме будет конкурентной: своих кандидатов планируют выдвинуть практически все партии (а из 74 в Новгородской области региональные отделения зарегистрированы у 45). Реальная же конкуренция, по прогнозам экспертов, развернётся между Коровниковым и Афанасьевым. Но, в отличие от своего соперника-единоросса, Афанасьев этой кампанией не ограничился: он также идёт в областную думу по одномандатному округу №9 и, судя по всему, именно на этой борьбе и сосредоточится.

И примкнувшая к ним Новгородская область…

Списки парламентской четвёрки по региональным группам у новгородских экспертов воодушевления не вызвали. «Единая Россия», объединив регион со Псковской, Вологодской и Калининградской областями, сделала ставку на федерального политика и лидера Национально-освободительного движения Евгения Фёдорова, а также на действующего депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева (он второй). Новгородские лидеры праймериз заняли непроходные четвёртое (Александр Тарасов) и восьмое (Дмитрий Игнатов) места.

«Справедливая Россия» объединила Новгородскую область с Вологодской и Тверской и во главе группы №26 поставила первым номером депутата Госдумы Алексея Чепу. Новгородец Алексей Афанасьев в списке группы лишь седьмой.

В региональной группе №29 у КПРФ Новгородская область вместе с Тверской и Псковской, а возглавляет её депутат Госдумы, руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев. Псковский лидер партии Александр Рогов — на второй строчке, а новгородских лидеров там нет вообще. В партийную группу вошли глава Неболчского сельского поселения Любытинского района Павел Ермилов (четвёртая позиция) и предприниматель, руководитель областной организации «Дети войны» Жанна Шитова (седьмое, последнее место).

И только ЛДПР, объединившая в региональной группе №95 Новгородскую область с Тверской, поставила во главе её политика, известного на Новгородчине, — депутата Госдумы РФ Антона Морозова, который до 2011 года был депутатом Новгородской областной думы. Однако Морозов также баллотируется на пост губернатора Тверской области. Какая кампания будет для него приоритетней?

32 вакансии

На этом фоне региональная кампания по выборам в Новгородскую областную думу выглядит и интересно, и непредсказуемо. Список «Единой России» возглавил губернатор Новгородской области Сергей Митин. На втором месте — спикер Новгородской облдумы Елена Писарева, которая, кажется, любой ценой намерена сохранить своё место в региональном парламенте (она также баллотируется в одномандатном округе №16 в отдалённых Пестовском, Хвойнинском и Мошенском районах, где на праймериз показала рекордный результат 88,97%). Третья позиция в списке — у действующего депутата Госдумы Сергея Фабричного. Он уже заявил в СМИ, что в случае избрания рассчитывает быть выдвинутым от нового состава облдумы в Совет Федерации.

Что касается парламентской оппозиции, во главе списка КПРФ встали оба лидера партии: и руководитель областного комитета Валерий Гайдым, и глава горкома Ольга Ефимова, третий в списке — действующий областной депутат Вячеслав Степанов.

У ЛДПР и «Справедливой России» региональные списки возглавили лидеры партий Владимир Жириновский и Сергей Миронов, оставив местным лидерам региональные группы кандидатов и одномандатные округа.

Выдвижение кандидатов в областную думу завершится 21 июля. В этом созыве депутатов в региональном парламенте будет больше: 32 вместо 26.

Конкуренция без денег

Новгородские эксперты полагают, что кампания по выборам в Новгородскую облдуму будет конкурентной. «И лично мне очень интересно, что придумает «Единая Россия» взамен привычной «покупки» избирателя через бюджет или через свой избирательный фонд. Ни там, ни там нет денег», — отметил политтехнолог Михаил Шимановский.

По его мнению, тот факт, что Сергей Митин возглавил партийный список, «будет иметь катастрофические последствия и для рейтинга партии, и для рейтинга губернатора». «Единая Россия» оставила областной центр системной оппозиции и ушла на периферию, в районы. И будет пытаться там зарабатывать свои проценты. Приостановление членства мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева в региональном отделении партии власти по инициативе руководителя городской организации «ЕР» Владислава Букетова в итоге сыграло с «ЕР» злую шутку», — также заявил эксперт. По его словам, ключевой электорат, активные люди, остались в Великом Новгороде: «Он будет делиться в значительной степени между КПРФ и «Справедливой Россией». Есть все предпосылки к тому, что эти партии поднимут интригу, а вместе с ней и интерес избирателя к выборам». Эксперт также считает, что по итогам кампании уровень протестных настроений в Великом Новгороде «повысится многократно, и его эхо станет проблемой новгородской власти и на поствыборный период».

Мешать некому?

«Информационная официальная политика в Новгородской области демонстрирует избыточно позитивные настроения власти, которые не отражают реальную социально-политическую обстановку и настроения. Региональное отделение партии «Единая Россия» также инертно и скорее паразитирует на фоне федеральных процессов. Поэтому у местных политических партий и активистов раскрывается широкое поле, практически монополия, на инициативы», — считает политолог и социолог Александр Жуковский. Он уверен, что неопределённая региональная обстановка, унылое поведение ключевых политических фигур в партии власти «фактически становится политическим трамплином для активных граждан, партий и движений». «Это значит, что они уверенно будут отвлекать избирателей на себя, получая «неожиданно» большее количество симпатизирующих и лучшие перспективы. Мешать-то им некому!» — заявил эксперт.

Жуковский даёт шансы не только парламентской оппозиции. По его мнению, перспективы получить вожделенные мандаты в Новгородской областной думе есть у «Яблока» и у партии «Союз труда» (её региональный список возглавил председатель регионального отделения, лидер Росхимпрофсоюза в регионе и экс-депутат Сергей Ян, также партия выдвинула единственного кандидата по одномандатному округу №6 в Великом Новгороде — профсоюзного активиста Станислава Мельникова).

С Жуковским отчасти согласен и Шимановский. Шансы «Союза труда» он связывает с тем, что партия базируется на профсоюзе ПАО «Акрон» — практически градообразующем новгородском предприятии. А шансы у «Яблока», по его мнению, будут при условии, «если местная организация справится со своими традиционными проблемами: издержками в партстроительстве и лидерстве в организации». При этом Шимановский считает, что в Новгородской области не покажет серьёзного результата ЛДПР, «поскольку совсем недавно произошли кардинальные изменения в местном отделении».

Сюрпризы

Нынешняя избирательная кампания уже принесла ряд неожиданностей. Так, «Яблоко» заявило о формировании «коалиционного списка оппозиции» во главе с руководителем антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Анной Черепановой, при этом в список вошли и депутат облдумы Леонид Дорошев (в региональный парламент прошлого созыва избирался от КПРФ), и его коллега по облдуме Леонид Муратов («Справедливая Россия»). В списке «Коммунистов России» на выборы идёт лидер фракции ЛДПР в Новгородской облдуме Виталий Кириллов, ныне, к слову, уже беспартийный.

Их «переплюнуло» разве что региональное отделение «Справедливой России», выдвинув во главе одной из региональных групп 78-летнюю народную артистку СССР Эдиту Пьеху. И хотя доподлинно неизвестно, в курсе ли сама певица своего участия в предвыборной борьбе не только в Великом, но ещё и в Нижнем Новгороде (там «СР» выдвинула её и по одномандатному округу), вице-спикер Новгородской областной думы Михаил Панов уже пообещал избирателям предвыборные концерты с её участием. Кстати, округ, по которому баллотируется певица, также неожиданный: он включает новгородские посёлки Панковка и Сырково, деревни Ермолино, Старое Ракомо, посёлок Тёсово-Нетыльский. Партия также привлекла в свои ряды одного из лидеров ОНФ Сергея Флюгова, а одним из кандидатов-одномандатников стал директор новгородской строительной компании «Деловой партнёр плюс» Михаил Караулов, ранее в интересе к политике не замеченный. Кандидат уже получил прозвище «Фантомас» благодаря необычным билбордам с портретами «в образе». На этом, как считают эксперты, сюрпризы предвыборной борьбы не закончатся.

Прогноз по явке

«Неопределенность обстановки и теряющееся доверие граждан официальным представителям власти, конечно, понятно и лицам, представляющим власть. В таком случае их естественным поведением станет задача «сушить» явку, то есть снижать политическую активность граждан и политических конкурентов. В свою очередь, все партии, кроме «Единой России», наоборот, будут заинтересованы эту явку поднять. Только в этом случае они могут реализовать свои амбиции», — считает Александр Жуковский. Но пока, по его словам, «трудно оценить силы сторон». «Социологические исследования в регионе если и ведутся, то скрываются от глаз независимых экспертов и наблюдателей», — пояснил он.

Михаил Шимановский считает, что «реальная конкуренция в Великом Новгороде, интриги и скандалы могут поднять явку». «Возможно, что-то смогут «накрутить» в районах через мобилизацию админресурса. В любом случае, если политический театр сыграет плохо, а это возможно, поскольку нет хорошего режиссера и пьеса написана дурно, думаю, явка будет невелика, как и легитимность вновь избранной областной думы», — считает он.

Прогнозы по явке есть как оптимистичные (так, депутат Сергей Фабричный считает, что она будет в пределах 50%), так и, скажем, прагматичные: в диапазоне 23−27%. Напомним, на прошлых выборах в Госдуму и облдуму пять лет назад явка в Новгородской области составила 56,58%. Но то был декабрь. Так или иначе, и за этот показатель участникам новгородских политических баталий нужно будет биться. Многие уже сейчас полагают, что в этой битве правил будет немного.