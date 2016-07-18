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Antiller Курение кальяна. Константинополь, Османская империя

Во время попытки военного переворота в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган оказался на волосок от смерти. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

В пятницу, 15 июля, когда группа военных планировала захватить власть в стране, Эрдоган находился в отеле в Мармарисе, где проводил свой отпуск. Однако за полчаса до того, как в здание прибыли путчисты, чтобы убить или арестовать главу государства, Эрдоган покинул гостиницу.

По словам источника, организаторы переворота направили в Мармарис три вертолета. 25 солдат по веревке спустились с вертолетов в отель, чтобы захватить президента. Отпор им дал отряд спецназа, который охранял президента.

Потом расправиться с турецким лидером организаторы неудавшегося переворота могли в воздухе. Дело в том, что самолет Эрдогана, направлявшийся в Стамбул, догнали два истребителя F-16 мятежников. По неизвестным причинам они не стали сбивать воздушное судно, на котором находился президент.

Читайте подробнее: Reuters: Эрдоган 15 июля «разминулся со смертью на считанные минуты»

Власти США отказались предоставить убежище обвиняемому в причастности к попытке военного переворота начальнику турецкой военной базы «Инджирлик» генералу Бекыру Эрджан Вану. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источник.

Ранее Бекыр Эрджан Ван обратился к США с просьбой о предоставлении ему убежища, однако получил отказ. Генерал обратился к Вашингтону, так как до этого на авиабазе были задержаны несколько военнослужащих, которые принимали участие в путче.

Читайте подробнее: США отказались предоставить убежище причастному к мятежу в Турции генералу

В Стамбуле приняты чрезвычайные меры безопасности, сообщили турецкие власти. Об этом сегодня, 18 июля, информирует RT.

В связи с принятыми чрезвычайными мерами в турецкий город стянуты дополнительные силы спецназа. Также полиции поступил приказ сбивать все неопознанные вертолеты, находящиеся в воздухе.

Читайте подробнее: Власти Турции приняли чрезвычайные меры безопасности в Стамбуле

Около 1800 сотрудников сил специального назначения переброшены в ночь на понедельник, 18 июля, в турецкий Стамбул. Как передает агентство Anadolu, силовики, которые прибыли из соседних провинций, заняли позиции в районе важных объектов города и патрулируют улицы.

Кроме того, в город также переброшена специальная военная техника.

В настоящее время в Стамбуле вновь введено чрезвычайное положение. Сотрудникам правоохранительных органов Турции дан приказ сбивать все неопознанные вертолеты, которые будут летать над городом без особого предупреждения.

Читайте подробнее: 1800 сотрудников спецназа переброшены в Стамбул

Попытка военного переворота в Турции завершилась на удивление стремительно. Об этом заявил в воскресенье, 17 июля, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS.

По словам миллиардера, в Турции довольно быстро завершился госпереворот. Трамп отметил, что был удивлен этим обстоятельством.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Трамп поддерживать Турцию, если станет главой Соединенных Штатов, бизнесмен подчеркнул, что в качестве президента он будет действовать так, чтобы Анкара осталась союзником США.

«И я буду поддерживать наших союзников», — обратил внимание Дональд Трамп.

Читайте подробнее: Трамп о ситуации в Турции: «Я был удивлен, как быстро все произошло»

Проповедник Фетхуллах Гюлен, который подозревается в организации военного мятежа в Турции, не боится экстрадиции из США. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я не боюсь, что меня экстрадируют, — говорит Гюлен. — Если решат, так тому и быть». При этом религиозный деятель добавил, что он не причастен к попытке военного переворота в Турции.

По его словам, власти Турции должны создать международную независимую группу по расследованию попытки военного мятежа и «выяснить всю правду».

Читайте подробнее: Гюлен готов к экстрадиции в Турцию

Истребители F-16 ВВС Турции в ближайшее время приступят к патрулированию воздушного пространства над всей территорией страны. Такое решение, как передает агентство Anadolu, принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным агентства, цель таких полетов — обеспечение контроля и безопасности в стране.

Читайте подробнее: Эрдоган приказал начать патрулирование воздушного пространства над Турцией

Сотрудникам полиции турецкого города Стамбул разрешено сбивать вертолеты, которые не отвечают на запросы властей. Соответствующий приказ, как передает ВВС, озвучил глава полиции Стамбула Мустафа Чалышкан.

«Глава полиции Стамбула Мустафа Чалышкан приказал своим подчиненным сбивать без предупреждения любые вертолеты, которые будут лететь над городом без разрешения», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: Полиция Стамбула получила приказ сбивать неопознанные вертолеты

12 генералов и адмирал, которые подозреваются в причастности к попытке государственного переворота, арестованы в Турции. Такое решение, как передает НТВ, принял 17 июля суд Стамбула.

По предварительным данным, военнослужащим инкриминируется попытка военного переворота, покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и умышленное убийство людей.

Читайте подробнее: Суд Стамбула арестовал адмирала и 12 генералов

Латвийское посольство в Турции расположено очень близко к комплексу правительственных зданий, а так как сотрудники посольства живут там же, им пришлось предпринять меры безопасности во время попытки военного переворота в стране. Об этом заявил представитель посольства Латвии в Анкаре Янис Бекерис, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Янис Бекерис рассказал, что здание латвийского посольства пострадало во время ночных столкновений. Он сообщил, что во время попыток путчистов занять правительственный комплекс, когда стрельба была особо интенсивной, диппредставительству Латвии пришлось спрятаться в подвале. С его слов также стало известно, что среди работников посольства пострадавших нет. Кроме того, нет информации и о том, чтобы в ходе попытки переворота пострадали жители Латвии. Он также добавил, что по информации МИД, в Турции на данный момент находится несколько сотен латвийцев.

Читайте подробнее:Сотрудники МИДа Латвии прятались в подвале во время мятежа в Турции

Правящий в Турции режим Реджепа Тайипа Эрдогана запретил всем государственным чиновникам выезжать за границу. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает Hurriyet.

Сообщается, что обладатели служебных паспортов, для того, чтобы покинуть Турцию, должны предоставить справку с места работы, в которой указана цель поездки и её временные рамки.

Кроме свободного выезда за границу, чиновникам временно отменили ежегодный отпуск. Ограничительные меры коснулись в общей сложности трех миллионов человек.

Читайте подробнее: Власти Турции запретили чиновникам покидать страну

Бывший командующий Военно-воздушными силами Турции генерал Азын Озтюрк взял на себя ответственность за участие и организацию неудавшегося военного мятежа. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает турецкий телеканал NTV.

«Я начал действовать с целью совершить переворот», — цитирует телеканал слова Озтюрка, сказанные им сегодня на допросе у прокурора во дворце правосудия в Анкаре.

Вместе с тем, ряд экспертов указывает, что провальный мятеж военных в Турции был крайне странным. Звучат мнения, что все это было срежиссировано режимом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте подробнее: Экс-главком ВВС Турции признал вину в организации мятежа

Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В разговоре Рухани выразил удовлетворение по поводу восстановления стабильности и безопасности в Турции, после неудавшегося военного переворота. Глава иранского правительства сообщил о телефонном разговоре в своем Twitter.

Иран — одно из первых государств, которое выразило четкую позицию во время попытки государственного переворота в Турции.

Читайте подробнее: Иран приветствует стабилизацию в Турции

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску видит причины попытки переворота в Турции в том, что своей политикой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган нажил большое количество внутренних и внешних врагов, умудрившись рассориться со всеми соседями и радикализировать внутренних оппонентов. Об этом Бэсеску заявил в эфире România TV.

«Если мы спросим себя, почему случился этот переворот в Турции, ответ прост. Потому что президент Эрдоган пытается монополизировать всю власть и одновременно исламизировать страну. Эрдоган сумел поднять курдское меньшинство, которое вновь взялось за оружие… Эрдогану удалось настроить всех соседей против себя. Он враждебно относится к Армении, с которой граничит. Он враждебен Сирии, он один из тех, кто воюет против Башара Асада. Он враждебно относится к Израилю, с которым конфликтует. Он захотел продемонстрировать свою силу, довольно сомнительную с точки зрения реалий Анкары, и сбить самолет Российской Федерации», — сказал бывший румынский лидер.

Читайте подробнее: Румыния: Эрдоган «готов воевать» с США

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе рабочего совещания обсудил с министром иностранных дел Эрланом Абдылдаевым ситуацию в Турции в связи с предпринятой там попыткой военного переворота. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал президенту о том, какие меры предпринимает МИД Киргизии для обеспечения безопасности киргизстанцев, временно или постоянно находящихся на территории Турции, об открытии «горячих линий» в посольстве в Анкаре и Генеральном консульстве в Стамбуле.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также отметил, что с большой тревогой воспринял весть о попытке отдельных деструктивных сил совершить вооруженный переворот в Турции, а также от имени народа Казахстана и от себя лично выразил Реджепу Эрдогану слова солидарности.

Министерство иностранных дел Туркмении также сделало официальное заявление, в котором отметило, что в стране с серьезной озабоченностью восприняли сообщения из Турции о попытке военного переворота.

О реакции властей Таджикистана и Узбекистана на произошедшую в Турции попытку госпереворота никакой официальной информации пока нет.

Читайте подробнее: Президенты стран Средней Азии выразили поддержку Эрдогану

Россия призывает решать все вопросы в Турции в конституционном русле

Россия призывает решать все вопросы в Турции в конституционном русле, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Что касается нынешнего развития ситуации в Турции, то здесь действует в полной мере наша позиция о необходимости решения всех вопросов исключительно в конституционном русле», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, для России важно, что президент Турции подтвердил, что все будет сделано для обеспечения необходимости безопасности российских граждан. «Сейчас, когда возвращаются наши туристы на родину, мы ощущаем полное сотрудничество со стороны турецких властей», — констатировал Лавров.

Читайте подробнее: Все вопросы в Турции должны решаться в конституционном русле — Лавров

Квалифицировать одинаково происходящее в Турции, Армении и Казахстане нельзя, нужно анализировать каждый случай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В одной ситуации речь идет, безусловно, о попытке государственного переворота силового, что привело к многочисленным человеческим жертвам, а в другом случае — различные криминальные проявления», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не видят ли в Кремле связи между дестабилизацией ситуаций в Турции, Армении и Казахстане.

Читайте подробнее: Безопасность границ России обеспечивается с учетом данных — Песков

Официальная Анкара гарантировала безопасность российских туристов, находящихся на территории Турции. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

«Мы (власти РФ) внимательно следим за ситуацией в Турции, — сказал заместитель министра. — С турецкой стороны нам были даны все заверения в плане обеспечения безопасности российских граждан, которые находятся сегодня в этой стране».

Читайте подробнее: МИД РФ: Турция гарантировала безопасность российских туристов

Но туристический сезон в Турции снова не получился

Латвия следит за развитием событий в Турции, где 15 июля была предпринята попытка военного переворота, и призывает находящихся в этой стране латвийцев сохранять спокойствие и не посещать места массового скопления людей, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает LETA.

Также Министерство иностранных дел Латвии просит латвийцев, которые находятся в Турции, при необходимости звонить в посольство в Анкаре. Этот призыв в особенности касается туристов, которые путешествуют самостоятельно.

Одновременно МИД также призывает жителей Латвии до нормализации ситуации в Турции отложить поездки в эту страну. Так, представитель МИД Латвии Раймонд Янсонс сообщил, что обстановка в Турции остается напряженной, риски по-прежнему высоки.

Читайте подробнее: МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Турцию

Рейс под номером TK-291 из Стамбула приземлился в ночь на 18 июля в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Согласно данным онлайн-табло, борт А-321 приземлился на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани в 3:45, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Накануне из-за попытки госпереворота в Турции, которая была предпринята в ночь на 16 июля, перевозка регулярными авиарейсами граждан России в Турцию была временно прекращена. Но при этом, на рейсы из Турции это ограничение не распространяется.

В аэропорту Ростова-на-Дону отметили, что рейсы авиакомпании Turkish Airlines как в донскую столицу, так и из неё «будут выполняться по расписанию, регистрация на авиарейсы в Турцию иностранных граждан и россиян, следующих через Стамбул транзитом, будет производиться в обычном режиме».

Ограничения на выполнение полётов будут действовать до особого распоряжения Росавиации.

Читайте подробнее: Аэропорт Ростова-на-Дону принял А-321 из Стамбула

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который перевозил застрявших в Турции российских туристов, приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает в понедельник, 18 июля, Вести.Ru.

«В 06:14 мск в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет «Аэрофлота», прибывший рейсом из Стамбула», — говорится в сообщении.

17 июля воздушное судно, принадлежащее компании «Аэрофлот», осуществило посадку в аэропорту Стамбула без пассажиров на борту.

Читайте подробнее: Самолет с туристами из Турции приземлился в Шереметьево

Регулярные рейсы из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Стамбул отменены после попытки государственного переворота в Турции. Авиасообщение закрыто в обе стороны с 16 июля. Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, отправка граждан России в города Турции регулярными рейсами российских и турецких авиакомпаний временно приостановлена в связи с обострением внутриполитической ситуации.

«Ограничение на выполнение завозных рейсов будет действовать вплоть до прояснения политической обстановки. Вместе с тем авиакомпании обоих государств продолжат осуществлять вывоз граждан России из Турции. Информацию о планируемых вывозных рейсах, порядке и условиях их осуществления можно получить в колл-центрах и представительствах авиакомпаний. Для мониторинга и анализа текущей ситуации с воздушным сообщением между Россией и Турцией, а также для организации и обеспечения вывозных рейсов в Федеральном агентстве воздушного транспорта сформирован и работает в круглосуточном режиме специальный штаб», — говорится в информационном сообщении Росавиации.

Рейсы из Новосибирска в Турцию выполняла авиакомпания Turkish Airlines — самолеты курсировали из Новосибирска в Стамбул три раза в неделю. Накануне, 17 июля, вылет рейса из Новосибирска был отменен.

Читайте подробнее: В Новосибирске закрыто авиасообщение со Стамбулом

В Кубанскую столицу из пережившей попытку госпереворота Турции вернулись десятки туристов из России. Борт авиакомпании Pegasus, выполняющий регулярные рейсы из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен, приземлился в аэропорту Пашковский накануне в 02:00, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

Вылет из Стамбула был задержан почти на полчаса. На борту в Краснодар из туристических поездок вернулись 130 граждан России и 20 иностранцев, преимущественно турков, передает интернет-портал «Кубань 24».

Читайте подробнее: Из Стамбула в Краснодар вернулись десятки российских туристов

Так о чем же будут говорить Путин и Эрдоган?

Свое видение происходящего излагает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступил на специальном заседании правительства, которое транслировалось по всем телеканалам. Его выступление было эмоциональным, со слезинкой, но информационно достаточно насыщенным. Прежде всего, он заявил, что все детали несостоявшегося переворота в Турции будут озвучены, «когда наступит время», хотя при этом уточнил, что следственные органы располагают документами о готовившейся путчистами новой структуре правительства с указанием даже фамилий с министрами, их заместителями. Затем он сообщил, что в настоящее время под арестом находятся около 7,5 тысяч человек, но уточнил, что эта цифра будет меняться, конечно, в сторону увеличения, хотя призвал население не считать армию республики «монстрами в военной форме», которые попытались осуществить государственный переворот. Помимо этого, он призывал граждан страны сохранять спокойствие, выходить днем на работу, а вечером обязательно собираться на площадях, чтобы «демонстрировать единство народа в борьбе за сохранение в Турции демократии». Ранее с аналогичным призывом выступил и министр обороны Турции Фикри Ышык: «Просим вас внимательно следить за каждым высказыванием господина президента и оставаться на площадях, пока он не скажет, что вы можете вернуться домой».

То, что президент Эрдоган и его соратники призывают людей выходить на улицы вроде бы говорит о том, что ситуация в стране еще не полностью находится на стороне правительства. В то же время эта акция может быть направлена на то, чтобы оправдать дальнейшие действия власти. Сплошные парадоксы и противоречия. С одной стороны, официальная Анкара заявляет, что в «перевороте» в качестве военной техники было использовано всего 2 вертолета, 7 танков, 2 военных самолета и 350 военных, как бы показывая, что протестная идеология не проникла в гущу армии и общества. Однако масштабы репрессий завораживают.

Турецкие СМИ, словно состязаясь между собой, сообщают одну сенсацию за другой: найден план военного переворота, который состоит из 3 страниц и 20 статей, в котором расписаны маршруты передвижения военных частей путчистов (интересно, что это за «заговорщики», если оставили на столе такой план — С.Т.), бойцы турецкого спецназа взяли под контроль расположенную в пригороде Стамбула Академию ВВС, а декан академии Ахмет Гумус задержан по подозрению в причастности к перевороту, начальник службы безопасности Стамбула отдал приказ сбивать без предупреждения вертолеты, в сам город переброшены 1,8 тыс. бойцов полицейского спецназа, арестованы 12 генералов и один адмирал, по телеканалам демонстрируют предполагаемого лидера мятежа бывшего главы ВВС Турции Акина Озтюрка. На его лице видны следы побоев, ухо забинтовано. Около 9 тысяч чиновников уволены, в том числе губернатор одной из провинций и 29 губернаторов центрального подчинения. Причем как-то быстро следственные органы Турции стали проводить адресные аресты, добиваться соответствующих показаний у арестованных.

Читайте подробнее: О чем будут говорить Путин и Эрдоган