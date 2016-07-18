



Валентина Андреева ИА REGNUM Вечер стрелецкой казни имени Петра Великого

Стоило уйти в отпуск главному российскому телевизионному идеологу и ведущему итоговой программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву, как заменивший его Андрей Кондрашов фактически подорвал устои русской государственности, раскритиковав памятник основателю Орла царю Ивану Грозному, который должен был быть открыт 3 августа — в канун празднования 450-летия города.

Известный ведущий «России 1» Андрей Кондрашов, замещающий Дмитрия Киселева в программе «Вести недели», 17 июля со странным накалом эмоций обрушился на решение орловских властей установить памятник основателю города Ивану Грозному к его юбилею. Он сравнил памятник с известными «петрАми» Шемякина и Церетели в Питере и Москве, «памятником злу» на Болотной площади столицы, а также монументом Сахарову, сделанным как будто из «вторичного продукта» художником Лазаревым, хотя так и не показал сам орловский проект и не дал зрителю оценить его художественные достоинства.

Ругая «маниакальную неудержимость» российских властей скопом и орловских в частности в установке многочисленных памятников ведущий почему-то не вспоминал кампанию 2012 года, развернутую его собственным каналом к 150-летию Петра Столыпина, которого представляли тогда главным русским реформатором при Николае II. При этом мало кто помнит, что именно Столыпин был ответственен за подавление «первого русского» мятежа, когда меньше чем за год, только с 20 августа 1906 года по 20 апреля 1907 года, военно-полевые суды затянули «столыпинские галстуки», по разным подсчетам, на шеях от 700 до 1100 революционеров. Такая сомнительная репутация не повлияла на решение установить памятники Столыпину в Москве, Челябинске, Саратове, Серпухове, заготовить памятник к 300-летию Омска. Не помешали «столыпинские галстуки» учредить в современной России премию имени Столыпина, а правительству России — целую медаль Столыпина (!) двух степеней — и наградить ею таких известных государственных деятелей, как Алексей Гордеев, Алексей Кудрин, Сергей Собянин, Юрий Чайка, Минтимер Шаймиев, Виктор Христенко, Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Наталья Тимакова, Владимир Якунин, Евгений Муров, Татьяна Голикова, Алексей Улюкаев, Юрий Трутнев, Герман Греф, Игорь Левитин, Владимир Пехтин, Владислав Сурков, Александр Шохин, Евгений Ясин, Владимир Ресин, Андрей Исаев, Антон Иванов…

Почему бы не вспомнить и «утро стрелецкой казни» прославленного на всех этажах государственной власти современной России Петра Великого?! Или даже — товарища Сталина?

По ходу сюжета Андрей Кондрашов поставил руководство области перед ложным выбором: «поступить хуже Сталина», который хоть и уважал Грозного, но памятника ему не воздвиг, или «работать на благо области, увековечив себя делами», а не скульптурой одиозного царя. Подводка к сюжету завершалась словами якобы самого Карамзина о том, что Грозный — «величайший тиран нашего народа, единственный по масштабу». Вот только беда-то небольшая, что Карамзин такого не говорил. Эта фраза — плод воображения скандально известного «историка», верного поклонника предателя Власова — Андрея Зубова.

На самом деле, главная характеристика Ивана Грозного, данная ему Карамзиным, звучит так: «Характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка». За время своего правления Иван Васильевич Грозный, царь Иван IV, основал 20 крупных городов. Среди них наряду с Архангельском, Курском, Белгородом, Воронежем есть и Орел. Именно за это, а не за церковные бдения и распри 450-летней «выдержки», благодарные жители Орла вместе с депутатами городского собрания и губернатором области собираются отдать дань памяти своему основателю. Установить пока единственный в России памятник ее первому царю.

По давней русской традиции всякое благое дело не может оставаться безнаказанным. Так случилось и с проектом памятника Ивану Грозному. Нашлись «знатоки» истории из среды орловской либеральной интеллигенции, изучавшие ее по старым лекалам. Они были заложены тем же «романовским пиитом» Карамзиным из писем польской шляхты, «служебных немцев» и князя Курбского, который бежал в 1564 году из России в Литву от «политических репрессий». Да и самого царя Карамзин называет «четвертым», а первым считает Ивана Калиту, князя Московского. Только не царь Иван Калита, а именно князь. То есть, по европейским понятиям, он находился где-то на уровне между герцогом и графом, гораздо ниже королевского звания. Первым российским царем стал именно Иван Грозный, когда 16 января 1547 года он венчался на царство в Успенском соборе Кремля. После чего его «должность» стала называться «Царь Иоанн IV Васильевич всея Руси». Это реальный факт, который первой, в 1555 году, признала Англия, а затем Испания, Дания и Флоренция.

Существует миф, что вторая половина царствования Грозного царя ознаменована опричниной и массовыми убийствами. Однако цифры свидетельствуют совсем о другом. Даже по оценкам историка Скрынникова, который утверждает, что при Иване Грозном шел «массовый террор», число уничтоженных составило 4 тысячи человек. А что же другие современники Ивана IV, из «цивилизованной» Европы, что говорят открытые исторические хроники? Только в Нидерландах, находившихся в то время под властью Карла V и Филиппа II, число жертв инквизиции превысило 100 тысяч. Причем из них было «сожжено заживо 28 540 человек». 23 августа 1572 года король Франции Карл IX принял активное личное участие в Варфоломеевской ночи, за которую только в Париже вырезали 3 тысячи гугенотов, всего по стране погибло более 30 тысяч человек. За время правления в Англии короля Генриха VIII вдоль дорог было повешено 72 тысячи нищих и бродяг, а в Германии при подавлении восстания 1525 года были казнены более 100.000 крестьян. Все это не мешает европейцам считать Грозного самым жестоким и страшным тираном всех времен и народов, кроме, разве что, Иосифа Сталина. И ставить, ставить памятники собственным коронованным палачам и убийцам.

Одну из причин такого избирательного подхода к истории объяснить легко. Царя Иоанна IV Васильевича всея Руси до сих пор боятся в Европе в связи с его военными и внешнеполитическими успехами. В результате военных походов в 1547—1552 годах было присоединено Казанское, в 1556 году — Астраханское ханство, в 1555 году ему подчинился сибирский хан Едигей, а 1557-м — Большая Ногайская орда. Ливонская война 1558−83 годов хоть и не дала Руси выхода на Балтийское море, изрядно потрепала ливонский орден. Зато в 1563-м царь лично бил поляков в походе на Полоцк и навязал Польше Ям-Запольский мирный договор на своих условиях, задержав наступление Смутного времени на несколько лет. Именно тогда Иван Грозный не дал подчинить Русскую православную церковь папскому престолу. Кстати, именно высокопоставленный иезуит, папский легат Антоний Поссевин, который участвовал в этих переговорах и потерпел фиаско, стал автором первой в мире пропагандистской кампании о «сыноубийстве». Так началась первая информационная война против России.

Можно ли считать ее продолжением через 450 лет то, что Андрей Кондрашов сообщил обширной аудитории популярной программы 17 июля, — до конца не ясно. Но сказанное им основывается именно на посылах первого польского «пропагандиста». Высказывание ведущего о том, что «местную власть не угомонить», может, просто кажется слишком резким. С другой стороны, объяснить использование в виде авторского текста точных фраз скандального историка значительно сложнее. Было это просто ошибкой сотрудников, которые готовили эфир, или политическим заказом, или даже новым идеологическим открытием либерально-романовской коалиции — мы узнаем позже.