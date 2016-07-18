Премьер — министр Турции Бинали Йылдырым выступил на специальном заседании правительства, которое транслировалось по всем телеканалам. Его выступление было эмоциональным, со слезинкой, но информационно достаточно насыщенным. Прежде всего, он заявил, что все детали несостоявшегося переворота в Турции будут озвучены, «когда наступит время», хотя при этом уточнил, что следственные органы располагают документами о готовившейся путчистами новой структуре правительства с указанием даже фамилий с министрами, их заместителями. Затем он сообщил, что в настоящее время под арестом находятся около 7,5 тысяч человек, но уточнил, что эта цифра будет меняться, конечно, в сторону увеличения, хотя призвал население не считать армию республики «монстрами в военной форме», которые попытались осуществить государственный переворот. Помимо этого, он призывал граждан страны сохранять спокойствие, выходить днем на работу, а вечером обязательно собираться на площадях, чтобы «демонстрировать единство народа в борьбе за сохранение в Турции демократии». Ранее с аналогичным призывом выступил и министр обороны Турции Фикри Ышык: «Просим вас внимательно следить за каждым высказыванием господина президента и оставаться на площадях, пока он не скажет, что вы можете вернуться домой».

Владимир Путин

То, что президент Эрдоган и его соратники призывают людей выходить на улицы вроде бы говорит о том, что ситуация в стране еще не полностью находится на стороне правительства. В то же время эта акция может быть направлена на то, чтобы оправдать дальнейшие действия власти. Сплошные парадоксы и противоречия. С одной стороны, официальная Анкара заявляет, что в «перевороте» в качестве военной техники было использовано всего 2 вертолета, 7 танков, 2 военных самолета и 350 военных, как бы показывая, что протестная идеология не проникла в гущу армии и общества. Однако масштабы репрессий завораживают.

Турецкие СМИ, словно состязаясь между собой, сообщают одну сенсацию за другой: найден план военного переворота, который состоит из 3 страниц и 20 статей, в котором расписаны маршруты передвижения военных частей путчистов (интересно, что это за «заговорщики», если оставили на столе такой план — С.Т.), бойцы турецкого спецназа взяли под контроль расположенную в пригороде Стамбула Академию ВВС, а декан академии Ахмет Гумус задержан по подозрению в причастности к перевороту, начальник службы безопасности Стамбула отдал приказ сбивать без предупреждения вертолеты, в сам город переброшены 1,8 тыс. бойцов полицейского спецназа, арестованы 12 генералов и один адмирал, по телеканалам демонстрируют предполагаемого лидера мятежа бывшего главы ВВС Турции Акина Озтюрка. На его лице видны следы побоев, ухо забинтовано. Около 9 тысяч чиновников уволены, в том числе губернатор одной из провинций и 29 губернаторов центрального подчинения. Причем как-то быстро следственные органы Турции стали проводить адресные аресты, добиваться соответствующих показаний у арестованных.

Сбывается прогноз президента Франции Франсуа Олланда, который ранее говорил, что ожидает репрессий после попытки военного переворота в Турции, что «будет ряд военных, которые должны будут ответить за то, что они сделали или за то, что они не сделали». Еще дальше пошел еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, который громогласно заявил следующее: «Это то, чего мы боялись. Я и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после переворота выразили надежду, что-то, что последует за этими событиями, будет соответствовать международным стандартам верховенства права». Отвечая на вопрос, воспользовались ли турецкие власти этими событиями для собственной выгоды, он заявил: «По меньшей мере, это было подготовлено». «То, что списки были уже доступны после событий, показывает, что это было подготовлено для того, чтобы этот момент был использован», — уточнил еврокомиссар. В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро напомнил, что Париж «осудил попытку переворота в Турции, но в то же время обещает быть бдительным, чтобы турецкие власти не создали политическую систему, которая отвернется от демократии. Конечно, если люди нанесли ущерб правовому государству, необходимо задействовать правосудие. Но не путем таких мер, которые могут привести к авторитарной власти». С призывом «к соблюдению конституционного порядка и соблюдению верховенства закона» выступили госсекретарь США Джон Керри и глава европейской дипломатии Могерини.

Однако, по нашим ощущениям, Эрдогана это не остановит, поскольку он продолжает глубже раскручивать интригу. Премьер-министр Йылдырым заявил, «что Анкара может внести на повестку дня вопрос о пересмотре дружеских отношений с США из-за невыдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена», которого выставили в качестве главного сценариста неудавшегося переворота. Вашингтон потребовал от Анкары доказательств, однако она официально отвечает: «Если наши друзья по-прежнему будут требовать доказательств, то просим прощения, но мы будем очень огорчены, и на повестку дня может прийти необходимость пересмотреть нашу дружбу».

Теперь западные СМИ утверждают, что «под руководством президента Эрдогана Турция все чаще становится препятствием для НАТО и Запада в реализации внешней политики в регионе», а «после попытки военного переворота вопрос поддержки турецкой армией НАТО оказался под большим сомнением», а в дальнейшем «способность Турции вносить вклад в альянс еще более усугубит существующие политические разногласия с западными союзниками». Помимо этого, Брюссель негромко ставит под сомнение то, что «Турция продолжает практиковать демократическую форму правления», а «союзники по НАТО в Европе и США становятся встревожены консолидацией власти в руках Эрдогана», который стал искать геополитическую поддержку за пределами НАТО.

Турция на Ближнем Востоке — единственная относительно богатая, процветающая и относительно демократическая мусульманская страна, несмотря на очевидные сложные проблемы. Насильственное свержение избранной власти стало бы очередной катастрофой для Турции, Ближнего Востока и Европы. Мир не может позволить Турции утратить стабильность и окунуться в хаос в то время, когда эта страна стала бороться с терроризмом и пытается ликвидировать террористическую группировку «Исламское государство» (структура, запрещенная в России). Сейчас Турции необходима стабильность больше, чем когда-либо. Нынешняя попытка переворота демонстрирует, что страна находится в очень уязвимом состоянии.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Глава России выразил соболезнования в связи с жертвами в ходе попытки государственного переворота, подчеркнул принципиальную линию Москвы на недопустимость в жизни государства антиконституционных действий и пожелал турецкому коллеге восстановить порядок и стабильность в стране. Кстати, в ходе этого телефонного разговора была достигнута договоренность о личной встрече глав государств. Точной даты встречи пока не назначено, но в Кремле сообщили, что она состоится в ближайшее время. Так что главные события еще впереди.