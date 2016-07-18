Кто и как сумел обставить Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана? Все ли сироты в стране туповатые копуши или есть исключения? И чем занималось внешнеполитическое ведомство страны во время теракта в Ницце? Об этом и многом другом в обзоре казахстанских СМИ за прошедшую неделю.

Андрей Колеров. Жестяная плоть. 2003

Бен Ладен курит в сторонке

Казахстан — крупнейшая страна в Средней Азии. А раз страна большая, то и новости в ней должны быть масштабные.

Вот, в Киргизии фурор произвело сообщение о том, что президент Алмазбек Атамбаев записал песню в собственном исполнения «Судьбе назло». По казахстанским меркам — новость довольно мелкая. Во-первых, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является автором как минимум четырех песен, а во-вторых, из-под его руки вышло как минимум 26 книг (это на заметку президенту Узбекистана Исламу Каримову и президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову). Так что для казахстанцев новость о песне Атамбаева не стала сенсацией.

А вот новость, прозвучавшая в начале недели из уст официального представителя КНБ (аналог ФСБ) Руслана Карасева, действительно стала фурором.

В понедельник, 11 июля, в столице Казахстана прошел брифинг, посвященный завершению уголовного дела, возбужденного против чимкентского предпринимателя, владельца пивоваренного завода «Шымкентпиво» Тохтара Тулешова по обвинению в организации государственного переворота. Подробности уголовного дела, о которых поведал Карасев, вызвали у граждан страны один единственный, но весьма справедливый вопрос: кто охраняет наш покой и безопасность?

Хотя, справедливости ради следует отметить, что был еще один вопрос: кто такой Тохтар Тулешов? Этот вопрос, к слову, витал в обществе уже давно — с самого момента секретного задержания чимкентского бизнесмена в январе нынешнего года. Но на этот вопрос Руслан Карасев дал более чем развернутый ответ.

Как выяснилось, под личиной успешного бизнесмена скрывался Аль Капоне местного разлива. Тохтар Тулешов не только обладал орденами и званиями (причем по большей части российскими, полусувенирными), но и успешно интегрировался в криминальную среду, сдружившись с такими известными преступными элементами, как Дед Хасан (Аслан Усоян), Жора Ташкентский (Георгий Сорокин), Черный Гафур (Гафур-Арсланбек Рахимов), Максим Бухарский (Нозим Джумаев) и дядя Ильяс (Ильяс Султанов). Все эти товарищи входили в транснациональную преступную группировку «Братский круг». Тулешов, судя по данным КНБ, принимал активное участие в формировании «братского общака», а взамен получил возможности влиять на криминалитет в своей области.

При этом, как сообщил в своем сюжете один из главных государственных рупоров страны телеканал «Хабар», спецслужбы следили за Тулешовым с самого начала — с того момента как он вступил на эту скользкую дорожку. Но почему только следили? И почему, даже следя за этим криминальным гением, они не смогли предотвратить земельные митинги, которые, по официальной версии, устроил Тулешов с целью дестабилизации ситуации в стране и последующего захвата власти? Увы, на эти вопросы телеканал «Хабар» не знает ответа.

Но зато журналист канала сумел воссоздать психологический портрет этого волка в овечьей шкуре: «Апогеем самолюбия и дурных амбиций стали несуществующие ордена и награды, которые также показали журналистам. Тулешев являлся одновременно и казачьим командиром, и подполковником армии, финансовой полиции и даже Интерпола. А это, пожалуй, самый интересный экспонат музея воинской славы Тохтара Тулешова: костюм Короля эльфов, на минуточку, из «Властелина колец». Этот образ Тулешов примерил на дне рождения дочери. Видео с торжества уже посмотрела половина страны», — говорится в сюжете.

Теме «эльфа, на минуточку» уделили внимание и журналисты агентства Total.kz. Только они, в отличие от коллег с «Хабара», пошли дальше и предложили перенести казахстанские реалии на просторы Семи королевств телесериала «Игры престолов».

«С определенного момента на должность главгада в Казахстане «назначен» чимкентский пивовар Тохтар Тулешов. По информации Комитета национальной безопасности, пивной лиходей покушался на «святая святых» — Железный трон. Для начала Тулешов собирался дестабилизировать страну, стать «десницей короля», а затем примерить на свое чело королевскую корону. Для реализации собственных амбиций бизнесмен, обожающий фэнтези, решил идти по головам, не гнушаясь сомнительными связями и идеями. Однако силовики вовремя заметили претендента на престол и объяснили ему, что он вовсе не «сын дракона». Амбициозный — да, обеспеченный — да, но явно не Таргариен. Тохтар Тулешов похож на лорда Тайвина Ланнистера — главу дома Ланнистеров. Основной его мечтой было возвышение своего дома и династия, которая будет править тысячи лет. Думается, дальнейшие аналогии приводить не стоит», — написали журналисты агентства.

А газета «Караван» сумела увязать дело Тулешова с Советом Безопасности ООН, где Казахстан получил статус непостоянного члена.

«На первый взгляд, избрание нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН и дело чимкентского бизнесмена Тохтара Тулешова никак не связаны между собой. Между тем оба события имеют косвенную связь, ибо означают: процесс глобализации всё больше захватывает и нашу страну, включая и новые риски для безопасности республики. Наибольшей угрозой для нас становится терроризм, борьба с которым выдвигается на первый план», — говорится в статье, названной просто и изящно «Совет Безопасности ООН и дело Тулешова».

Издание цитирует слова казахстанского эксперта Адиля Каукенова, который со ссылкой на инсайдерский источник сообщает, что Тулешов не только был знаком со всем «Братским кругом», но и водил дружбу с украинским олигархом Сергеем Таратутой.

«Инсайдер не исключает, что Тулешов, находясь в приятельских отношениях с украинским олигархом, мог набраться опыта, пройти вербовку и получить установку для совершения подобного переворота в Казахстане», — говорится в статье.

Честно говоря, такая версия звучит впервые, поскольку ранее в казахстанских СМИ обсуждалась версия о том, что к планам Тулешова приложила руку Россия.

Кстати, о России. В этой же статье приводится мнение российского политолога Виталия Хлюпина, который предположил, что Тулешов заразился опасной болезнью, именуемой «комплексом Ходорковского».

«Такой комплекс присущ бизнесменам, у которых много денег, амбиций еще больше, но в обществе их никто не знает, не признает. Считая, что деньги могут привести к власти, такие люди могут пуститься во все тяжкие. А поскольку в силу нерешенности социально-экономических вопросов подручных набрать не составляет труда, то можно найти людей и для совершения терактов, и для государственного переворота», — цитирует издание слова политолога.

В общем, тему Тулешова и того, как он докатился до такой жизни, казахстанские СМИ обсудили со всех сторон. Вот, правда, почему-то никто из них не озадачился целью обсудить действия КНБ или исследовать тему наличия логики и смекалки у сотрудников Комитета нацбезопасности. А ведь сомнения в отсутствии этих характеристик имеются.

Тот же Карасев на брифинге сообщил, что Тулешов, пользуясь связями в высших военных кругах Казахстана, на день рождения своего отца устроил военные игрища, в которых принимала участие не только военная техника, включая вертолеты, но и личный состав.

Удивительно, почему об этом стало известно только сейчас, а не в тот самый день? Почему тогда ни у кого не возникло вопроса, а куда, собственно, подевались солдаты, вертолеты и БТР?

При таком «пристальном надзоре за боевыми единицами» Тулешов мог спокойно напасть на какую-нибудь соседнюю страну и развязать войну. Ведь мог же! Но не сделал этого… Видимо, тогда было еще не время. А может, «Братский круг» тогда еще не сомкнулся, или звезды не так выстроились. Сплошная загадка!

Ни у кого почему-то не вызвало вопросов и то, что Тулешов, уже находясь в заключении в следственном изоляторе КНБ, пытался с помощью посредников организовать беспорядки в Южно-Казахстанской области…

Казахстанские журналисты, которые хоть раз пытались проникнуть в СИЗО КНБ, знают, насколько это нереально. Как говорится, даже мышь не проскочит. Тогда возникает вопрос: кто помогал Тулешову в застенках КНБ? Неужто сами сотрудники данного ведомства? И каким образом Тулешов мог руководить земельными митингами, опять же находясь в местах не столь отдаленных? Или у него, как у человека богатого, в СИЗО своя отдельная камера с сотовой связью и интернетом? Увы, ответы на эти вопросы знает, наверное, только сам чимкентский эльф. А КНБ предпочитает хранить молчание.

Ну тупые!!!

Если сотрудников КНБ трудно заподозрить в умственной дисфункции, поскольку «таких не берут в космонавты», то в отношении работников Министерства образования и науки Казахстана проявлять такие сомнения основания есть.

Еще одной новостью, помимо Тулешова, которая потрясла казахстанское общество на минувшей неделе, стала новость о запуске Единой базы данных детей-сирот.

Казахстанцев потрясло не то, что Минобрнауки наконец-то (после долгих лет обещаний) запустило эту базу, и даже не то, что эта база худо-бедно работает, а то, какие характеристики получили в ней дети-сироты.

Как сообщила казахстанская газета «Время», педагоги Министерства образования и науки, формировавшие базу, одарили детишек такими сомнительными характеристиками, как «копуша», «туповатый», «неряха», «безответственный», «скупой», «с узким кругозором» и т.д. Живо рисуется картинка: приходит семейная пара в детдом с целью усыновления ребенка, а их там спрашивают: «Вам какой ребенок нужен? У нас есть сейчас туповатый, скупой и копуша. Выбирайте!..»

Кстати, газета предположила, что характеристики эти возникли не на пустом месте. Не в том смысле, что дети действительно такие, как их описали чиновники от Минобра, а в том, что они, чиновники, пытаются всеми силами пресекать попытки усыновления детей, чтобы не потерять бюджетное финансирование на их содержание…

«Министерством образования сейчас проводится служебное расследование в отношении лиц, заполнивших базу данных детей-сирот. Виновных привлекут к ответственности. По итогам в ближайшее время будут опубликованы результаты», — пообещали в Министерстве образования и науки сразу же после того, как вспыхнул скандал.

И наказали, да еще как! Портал Ratel. kz процитировал сообщение ведомства на этот счет: «Министерство направило письма в акиматы (администрации — прим. ИА REGNUM) Алма-Атинской, Кустанайской, Карагандинской областей о необходимости принятия мер по отношению к специалистам, допустившим данные нарушения. По устной информации, полученной из акиматов Алма-Атинской и Кустанайской областей, в отношении ответственных лиц в соответствии с действующим законодательством приняты дисциплинарные меры взыскания в виде выговора».

МИД уполномочен заявить

Министерству иностранных дел Казахстана в последнее время не до отдыха. На позапрошлой неделе пришлось отвечать за бывшего подчиненного, который грыз ногти за спиной президента Киргизии, и с каменным выражением лица выдерживать нападки журналистов, которые заподозрили, что слова лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева о воре-министре, который хуже уборщицы, относятся к министру культуры и спорта Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы.

А затем произошли более серьезные события: 14 июля — теракт в Ницце. МИД успел сделать заявление о том, что Казахстан решительно осуждает жестокий акт насилия. Затем, буквально на следующий день, сообщил, что среди погибших из-за террористической атаки казахстанцев нет. Но потом выяснилось, что эта информация не соответствует действительности: погибли четыре казахстанские гражданки. МИД пообещал оказать всяческую помощь семьям погибших.

Позднее произошла попытка госпереворота в Турции, с которой Казахстан связывают давние дружеские отношения. МИД передал Реджепу Эрдогану и турецкому народу от Нурсултана Назарбаева соболезнования и слова поддержки. Была запущена горячая линия по ситуации в Турции. Справедливости ради следует отметить, что МИДу удалось быстро решить вопрос с возвращением казахстанских граждан, отдыхавших в Турции, таких набралось почти 2,5 тысячи человек.

И тем не менее осадок остался.

На этом фоне заявление российской художницы Ирины Романовской о покупке Генконсульством Казахстана в России написанного грудью портрета Назарбаева все же сумело привлечь внимание прессы.

«Сегодня Генеральное консульство Республики Казахстан купило за хорошие деньги портрет Н. Назарбаева, чтобы передать ему лично. Приятно, когда твое искусство ценят», — написала на своей странице художница.

Позже она сообщила, что за этот портрет некий бизнесмен из Казахстана ей предлагал даже квартиру в Астане, но она отказалась. Несколькими днями позже Романовская сообщила, что была вынуждена удалить всю информацию о портрете Назарбаева, поскольку ее припугнули некие влиятельные люди.

«Эта информация, оказывается, очень закрытая, а я не знала об этом и рассказала журналистам. Мне позвонили и сказали больше не распространяться на эту тему. Это очень влиятельные люди. Я больше ничего не могу сказать. Извините, иначе у меня будут неприятности», — заявила художница.

Вполне возможно, что вся эта история с портретом Назарбаева и угрозами — чистейшей воды PR. Но, с другой стороны, она может быть и правдой, поскольку 6 июля у президента Казахстана был день рождения. И, вполне возможно, в МИДе решили подарить главе государства такой уникальный портрет. А когда эта информация стала достоянием общественности, то опровергли новость о покупке портрета. А вот обвинения Романовской насчет угроз почему-то никто опровергать не стал. Видимо, уже не до того было. Да и мелко это, по казахстанским масштабам.