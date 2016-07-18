«От «брекзита» к Путину. Почему Терезе Мэй предстоит самая трудная работа из тех, что доставалась британским премьерам после Второй мировой». Броский заголовок в The Daily Mirror — безусловно, главная жемчужина публикации, обещающей читателю рассказать некие секреты будущей деятельности свеженазначенного британского лидера.

artfile.ru Флаг Великобритании

Главная — потому что единственная, выясняется при посещении материала. «Путин» — вообще ключевое слово сегодняшней британской журналистики, позволяющее, выражаясь языком концертных импресарио, «собирать стадионы на выступление группы». Разочарование, которое испытывают обманувшиеся зрители, — это мелкий штрих, который на уже состоявшийся кассовый сбор не влияет.

С упомянутым выше текстом в Mirror обстоит совершенно так же. Автор Джейсон Битти долго и нудно жонглирует терминами, многословно объясняя задачи премьера, которые можно было бы изложить в нескольких фразах. Избежать отделения Шотландии от остальной Великобритании, довести до ума начавшийся развод с Евросоюзом, вновь объединить партию, в которой Мэй состоит и в которой уровень разброда и шатания нынче выше обычного (то есть зашкаливает).

«И где же здесь Путин?» — возникает у читателя логичный вопрос. А вот он, в последней фразе статьи: «На оценку работы Мэй на посту премьера повлияет также поведение Великобритании в Сирии, миграционный кризис и то, как она будет общаться с Владимиром Путиным».

«Тереза Мэй должна рассказать всем нам, что такое «брекзит значит брекзит», — считает The Financial Times. — Хотеть чего-то — еще не значит знать, как этого добиться. Мэй уже огласила список предполагаемых реформ и намеченных целей. Она хочет объединить свою партию и весь народ, построить экономику, которая будет работать на каждого. Звучит красиво и достойно».

«Однако в списке нового премьера нет ни одной позиции, напрямую говорящей о необходимости выхода Великобритании из ЕС, — обнаруживает любопытную деталь обозреватель издания Крис Джайлс. — Мы не знаем, что бы это значило. И мы должны сейчас в первую очередь получить совершенно четкое представление о «брекзите». Раньше, чем пожалеем о решении, которое приняли на референдуме».

Апологеты «брекзита» заняли министерские посты по принципу «сам заварил кашу — сам ее и расхлебывай», — полагает The Times. — Дэвид Дэвис, Борис Джонсон, Лайам Фокс и Андреа Лидсом поднялись по иерархической лестнице Даунинг-стрит, чтобы выполнить обещание, данное народу. Шансов сделать это у них, откровенно говоря, мало. Потому что они сами себе плохо представляют, что наобещали».

Возмущенный корреспондент издания Филип Коллинз уверен, что «у них отсутствует видение успеха, а вместо этого присутствует убежденность, что Великобритании будет лучше вне Евросоюза, чем в нем. Они не знают ответа на вопрос, как это можно сделать и на каких условиях. Обретенную свободу от ЕС теперь надо перевести с языка философии и психологии на язык экономических выгод. Чего эти господа сделать не могут. Они просто нервничают, когда их спрашивают, зачем все это было организовано».

«Британия решила стать участницей большого эксперимента, — заключает журналист. — Нам говорят, что мы достойны лучшего. Но не отвечают, как мы добьемся этого, призывая просто верить в идею».

«Смертоносный русский сверхзвуковой «стелс» может к 2020 году превратиться в гиперзвуковой бомбардировщик-невидимку!» — еще один суперзаголовок уже упоминавшейся Mirror. В ее фирменном стиле.

«Самолет будет легко стартовать с любого аэродрома и добираться в любую точку мира за два часа, неся с собой смертельный заряд», — радует читателей перспективами будущего издание. — Кроме того, в случае необходимости (а точнее — при получении приказа с земли) самолет может подняться в космос, выпустить ракеты с ядерными боеголовками по цели и спокойно вернуться на базу».

«Это — самое страшное оружие, грозящее концом света, должно вселить страх в сердца западных военачальников, поскольку современные технологии ПРО не способны остановить его», — приходит к выводу газета.

The Independent пишет о том, что мировые лидеры осуждают попытку военного переворота в Турции. При этом журналист Уилл Уорли с удивлением обнаруживает, что Устав НАТО, принятый еще в 1949 году, ни словом, ни буквой не предусматривает того, как должна реагировать организация на переворот, случившийся в одной из стран альянса. Знаменитая 5-я статья североатлантического пакта не может в данном случае служить легитимным основанием для ввода войск остальных членов НАТО в «проблемное» государство.

«Чиновник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил корреспонденту Assosiated Press рано утром в субботу, что «руководство блока внимательно следит за развитием событий». Из Белого дома поступили слова о том, что «нужно проявлять сдержанность и избегать насилия». Генеральный секретарь ООН «внимательно следит за ситуацией в Турции». Новый министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «обеспокоен происходящим в Анкаре, — перечисляет корреспондент. — Президент России, по словам его пресс-секретаря, «находится в курсе событий и дал указание должностным лицам обеспечить возвращение российских граждан из Турции домой. Путин выразил надежду на скорейшее возвращение Анкары на путь стабильности и порядка».

Уорли ничего не подчеркивает и не выделяет, но, присмотревшись к построению фраз, можно заметить, что основная масса тех лиц, от которых может что-то зависеть в этом мире, «наблюдает за процессом» и лишь Россия желает Турции возврата к стабильности и занята проблемами безопасного пути своих граждан на родину.

Да еще резким контрастом выглядит реакция народа Сирии.

«Сотни ликующих людей вышли в субботу утром на улицы Дамаска, размахивали флагами и скандировали «Бог, Сирия, Башар!». Они считают, что падение Эрдогана — это фактическое объявление начала конца сирийского кризиса, ведь именно турецкий лидер, по их мнению, является главным виновником возникшего в их стране конфликта».

The Guardian ищет ответ на вопрос, «предотвратит ли потепление тона в риторике НАТО новую холодную войну».

«Москва имела всегда самый угрюмый взгляд на варшавский саммит НАТО, — считает корреспондент издания Мэри Дежевски. — С учетом того, насколько высок был градус напряженности и сколько возникало реальных военных угроз в период, предшествовавший встрече, форум в Варшаве прошел довольно спокойно. Без вспышек, встрясок и неожиданных неприятных ударов. Может быть, климат меняется, не оправдывая пессимистических прогнозов? Может быть, перспективы новой холодной войны, возникшие после аннексии Крыма Россией, поблекли и не реализовываются?»

«Можно было бы списать все это на «брекзит». Британский референдум отвлек на себя внимание от другой глобальной проблемы. — России. Но и сами по себе речи в Варшаве произносились, образно говоря, приглушенным голосом. И решение не основывать постоянные военные базы в Польше, Литве, Латвии, Эстонии — тоже можно назвать разговором шепотом. Ротационный принцип размещения подразделений — это уже не явное бряцание оружием, — размышляет журналистка. — С другой стороны, Кремль тоже накануне натовского саммита избегал «зажигательных» речей. Путин съездил в Финляндию, хотя после введения антироссийских санкций страны ЕС предпочитает не посещать. Поговорил о безопасности балтийских государств и предложил добиться того, чтобы самолеты РФ и НАТО включали транспондеры согласно международным правилам полетов».

«Итоги саммита Североатлантического союза наталкивают на мысль, что возврата к холодной войне, скорее всего, не будет. Столтенберг в заключение дебатов заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы ни для кого из членов НАТО, а оборону надо строить, исходя из конструктивного диалога».