«НАТО опасается, что Россия теперь захочет дестабилизировать Балканы, — делится своими познаниями АВС. — Лидеры альянса выразили обеспокоенность попытками Москвы воздействовать на Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину. В этих странах Россия стремится раскачать ситуацию до такой, какой ей удалось добиться в Грузии, Молдавии и на Украине. Русские хотя воспрепятствовать стремлению этих государств установить прочные контакты с НАТО и ЕС».

Карикатура из немецкого журнала начала XX века. «Европа сегодня»

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с российским представителем в Совете «Россия — НАТО», констатировал, что сторонам не удалось преодолеть глубокие и стойкие разногласия на пути к решению конфликта, — отмечает газета. — Столтенберг считает, что происшедшее в Крыму и на востоке Украины может распространиться на Прибалтику и страны Восточной Европы, и пытается убедить представителя России Александра Грушко в том, что действия альянса по размещению дополнительных подразделений в Польше, Литве, Латвии и Эстонии носят исключительно оборонительный характер».

В это же самое время, подчеркивает АВС, «президент Владимир Путин звонит президенту Франсуа Олланду и канцлеру Ангеле Меркель и просит их предотвратить эскалацию насилия в Донецкой и Луганской областях, проявляемого со стороны Киева. Однако Путин ничего не говорит о том, что сепаратисты тоже регулярно нарушают режим перемирия. Более того, он склонен обвинять Вашингтон в подготовке поставок на Украину летального оружия».

Газета обращает внимание на призывы представителя российского МИДа Марии Захаровой «перестать демонизировать Россию и сконцентрировать силы на борьбе с терроризмом, общей и реальной опасности для всех».

Министерство обороны США заявило о готовности поддержать инициативу госсекретаря Керри «искать возможности и пути военного сотрудничества с Россией в Сирии», сообщает информационное агентство EFE. Однако при этом «Пентагон оговорился, что ему пока неясно, принесут ли контакты с Москвой плоды».

«Эш Картер настроен весьма скептически по поводу того, что Россия сможет выбрать правильный путь урегулирования конфликта, однако подчеркивает, что Вашингтон открыт для обсуждений планов совместных действий в Сирии», — отмечает агентство. — Пресс-секретарь министра обороны Питер Кук, разговаривая с журналистами, констатировал, что Кремль пока не назвал «Исламское государство» (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM) своей мишенью. Тем не менее есть надежда, что Керри договорится с Путиным об обмене между военными США и России разведданными о расположении войск террористов, а может быть, и о совместных операциях против ИГИЛ и «Ан-Нусры». До настоящего же времени, считают в Вашингтоне, Россия заботилась исключительно о том, чтобы Башар Асад не потерял свой пост».

В ООН надеются на возобновление мирных переговоров по Сирии, — информирует La Vanguardia. — По мнению спецпосланника Стаффана де Мистуры, решающее значение будет иметь соглашение между США и Россией — удастся ли двум странам договориться о совместных военных действиях и разобраться с тем, что же такое «Ан-Нусра».

По мнению газеты, «в последнее время эта группировка все сильнее производит впечатление, что это — террористическая организация. И, по-видимому, филиал «Аль-Каиды». Атаки российских самолетов на позиции боевиков «Ан-Нусры» взволновали действующие поблизости от этой группировки подразделения нескольких умеренно-оппозиционных групп, которые немедленно пожаловались, что действия ВКС России в Сирии направлены только на укрепление нынешнего режима».

Издание выражает осторожную надежду и на то, что «Россия и США внесут, наконец, ясность в проблему неизбирательных воздушных бомбардировок», при этом не указывая на то, чьи же именно войска стреляют как попало.

«США выступают с инициативой координировать свои действия в Сирии с Россией, однако Москва считает импульс, запущенный Джоном Керри в этой сфере, недостаточным. Сергей Лавров должен будет обсудить с главой Госдепа идеи, предлагаемые Кремлем, — информирует своих читателей El Mundo. — Москва не удовлетворена медленными, на ее взгляд, темпами сближения двух основных военных сил, борющихся против террористов в регионе. По мнению представителя российского МИДа Марии Захаровой, «проблемы сирийского урегулирования не зависят от физического присутствия Керри в России. Техническая связь работает превосходно, и можно обсудить в любой момент любую деталь событий по телефону». Дипломат напомнила, что президент России много раз уже говорил о том, что терроризм победить можно только общими скоординированными усилиями — простого обмена развединформацией тут недостаточно».

«Теперь, когда в Ницце совершено новое ужасное преступление против человечества, мир более, чем когда бы то ни было, верит в то, что Россия и США станут вместе бороться с терроризмом, — уверен информационный портал El Confidencial. — Президент Обама сообщил, что осуждает теракт и предлагает Франции всю возможную помощь в расследовании этого преступления. Госсекретарь Керри выразил возмущение происшедшим в Ницце. Кандидат на пост президента Клинтон заявила, что «всем ясно: мы находимся в состоянии войны с хитрыми террористическими группами, и потому нам тоже надо использовать хитрость, чтобы выиграть эту войну». Кандидат в президенты Трамп воспользовался возможностью в очередной раз напомнить, что, придя к власти, он перекроет въезд в США гражданам террористических стран. Министр Лавров сказал, что «нужно быстрее договариваться о координации действий России и США, действующих против джихадистов в Сирии».