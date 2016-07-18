В настоящем докладе АПЭК рассматриваются наиболее конкурентные одномандатные округа в преддверии выборов. В процессе формирования выборки нами были проанализированы регионы, где «Единая Россия» показала наиболее низкие результаты по итогам парламентских выборов 2011 года, получив поддержку менее 40% избирателей, отдельно были рассмотрены города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. В выделенных регионах были изучены одномандатные округа с точки зрения наличия сильных кандидатов от оппозиции, противостоящих представителям партии власти. Во внимание также принималось то, что ряд кандидатов от «Единой России» не обладают достаточным электоральным опытом для противостояния оппонентам. Учитывалось, что в изучаемых регионах на повышение конкуренции влияет наличие протестных настроений среди населения.

В результате было выявлено 26 наиболее конкурентных мажоритарных округов в 12 регионах. Это Республика Карелия, Алтайский край, Иркутская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Калининградская, Кировская, Рязанская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Москва.

Самыми сложными для «Единой России» станут избирательные кампании в Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В указанных регионах достаточно перспективными выглядят позиции ряда кандидатов от КПРФ и «Справедливой России», хотя в сравнении с ними ЛДПР выдвинула значительно меньше проходных кандидатов. Малые партии: «Яблоко», Партия Роста, «Российская партия пенсионеров за справедливость» 0 действуют точечно, имея в своём запасе одного-двух выигрышных претендентов на думские мандаты.

КПРФ в рассматриваемых округах сделала ставку, как правило, на известных местных политических деятелей, многие из которых имеют опыт участия в думских выборах в одномандатных округах или в губернаторских кампаниях. Среди наиболее опытных и рейтинговых политиков — заместитель председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, который возглавил региональную группу списка КПРФ по Москве, а также выдвинул свою кандидатуру в Люблинском одномандатном округе; член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ по международным связям, депутат Госдумы 5 и 6 созывов Леонид Калашников; действующий депутат Госдумы, академик РАН, доктор физико-математических наук Борис Кашин; депутат Госдумы из Иркутска, известный общественный деятель Антон Романов; первый секретарь Кировского обкома партии, депутат Госдумы Сергей Мамаев и другие.

Кандидаты от КПРФ могут составить реальную конкуренцию представителям «Единой России» в следующих округах: Карельский одномандатный избирательный округ №17 (Карелия), Шелеховский одномандатный избирательный округ №95 (Иркутская область), Калининградский одномандатный избирательный округ №97 (Калининградская область), Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ №106 (Кировская область), Скопинский одномандатный избирательный округ №157 (Рязанская область), Тольяттинский одномандатный избирательный округ №159 (Самарская область), Юго-Восточный одномандатный избирательный округ №217 (Санкт-Петербург), Люблинский одномандатный избирательный округ №199 (Москва), Златоустовский одномандатный избирательный округ №193 (Челябинская область).

Регионом, где «Единой России» следует ожидать острой борьбы с кандидатами от КПРФ, можно назвать и Новосибирскую область. Важно учитывать, что мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть возглавил объединенный партсписок КПРФ, включающий Томскую и Новосибирскую области, что станет хорошим подспорьем для партии в области. Напомним, что Анатолий Локоть — опытный политик, в настоящее время является первым секретарем новосибирского областного комитета КПРФ, был депутатом Госдумы четвёртого, пятого и шестого созывов вплоть до избрания мэром Новосибирска в 2014 году. Учитывая электоральную историю и стабильные результаты КПРФ в Новосибирской области, коммунисты могут рассчитывать на победу в двух (из четырех) мажоритарных округах — Новосибирском одномандатном избирательном округе №135 и Центральном одномандатном избирательном округе № 136. В 135 округе схватка за депутатский мандат состоится между представителем строительного бизнеса, депутатом Совета депутатов Новосибирска Андреем Каличенко, который выиграл праймериз «Единой России» у серьезных соперников, в том числе, депутата Госдумы Сергея Дорофеева, и коммунистом, депутатом законодательного собрания Новосибирской области, членом Союза журналистов России Андреем Жирновым, который в настоящее время также работает советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а в 2006—2014 годах являлся его помощником в Госдуме. Стоит учитывать, что, несмотря на некоторые изменения границ, в округе традиционно побеждает кандидат от оппозиции.

Ожесточенная борьба ожидается и в 136 одномандатном округе, где коммунисты имеют неплохие шансы на победу. Здесь от КПРФ идет один из руководителей ее обкома, политик-тяжеловес, заместитель председателя Новосибирского горсовета Ренат Сулейманов, который активно ведет свою избирательную кампанию. В Совете депутатов города Новосибирска Сулейманов работает пятый созыв, избирался в 1996, 2000, 2005, 2010 и 2015 годах. Ему будет противостоять от партии «Единая Россия» вице-президент «Ростелекома», депутат регионального заксобрания Максим Кудрявцев, который уверенно выиграл праймериз. Конкуренцию им составит действующий депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев, участвовавший в выборах мэра и губернатора.

Аналогичная ситуация с хорошими шансами для коммунистов наблюдается и в Иркутской области, одновременно предполагается, что она будет одной из самых сложных для «Единой России». В пользу КПРФ могут сыграть наличие у нее административного ресурса губернатора — коммуниста Сергея Левченко, год назад победившего на выборах по результатам второго тура, и традиционно сильные позиции КПРФ в регионе. Прибавляет очки в борьбе с «Единой Россией» и тот факт, что глава Иркутской области Сергей Левченко возглавил региональный список кандидатов от КПРФ по Иркутской области, что позволяет коммунистам по максимуму использовать отсутствие административных барьеров. Претенденты от коммунистической партии имеют высокие шансы на победу в 2 мажоритарных округах из 4-х: в Иркутском одномандатном избирательном округе №93 и Шелеховском одномандатном избирательном округе №95. В Иркутском одномандатном округе от КПРФ выдвигается депутат Законодательного собрания Иркутской области, бывший сотрудник ФСБ, председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт Иркутск» Михаил Щапов, кандидатуру которого поддерживает Сергей Левченко. Основным противником Щапова от «Единой России» будет основатель благотворительного фонда «Сила Сибири», бывший депутат закособрания, экс-представитель правительства Иркутской области в Совете Федерации, лесопромышленник Олег Каньков.

Одна из самых сложных кампаний в Иркутской области может состояться в Шелеховском одномандатном избирательном округе. От коммунистической партии здесь выдвигается депутат Госдумы уходящего созыва из фракции «Единая Россия» Антон Романов, известный политик областного уровня, с 1990 года — депутат областного совета народных депутатов, с 1994 года по 2011 годы бессменный депутат законодательного собрания Иркутской области. В 2011 году в Государственную Думу Романов избирался при поддержке ОНФ, не являясь членом партии «Единая Россия». За победу в округе он будет бороться с двумя действующими депутатами Госдумы: от «Единой России» — с победителем праймериз Сергеем Теном и с Иваном Грачевым, бывшим эсером, теперь выступающим от «Партии Роста».

Кандидат от КПРФ — явный претендент на победу в Тольяттинском одномандатном избирательном округе №159 (Самарская область). От партии в округе баллотируется депутат Госдумы пятого и шестого созывов Леонид Калашников, начинавший свою трудовую деятельность на ВАЗе. Основной соперник Калашникова — депутат гордумы Тольятти, советник вице-президента «АвтоВАЗа» Владимир Бокк («Единая Россия»), обладает гораздо меньшим уровнем известности и опытом. Традиционно уровень протестных настроений в Тольятти выше, чем в других округах Самарской области, что в данном случае только играет на руку коммунистам. Осложняет ситуацию для удачного выступления «Единой России» в округе ухудшение социально-экономической ситуации в регионе, в том числе, связанное с массовыми увольнениями работников «АвтоВАЗа» и смежных с ним предприятий.

Острая борьба за победу развернется между депутатом Госдумы от Москвы, заместителем председателя ЦК КПРФ Валерием Рашкиным и победителем праймериз «Единой России», телеведущим Петром Толстым в Люблинском округе Москвы.

Партия «Справедливая Россия» выставила в рассматриваемых округах целый ряд сильных депутатов, сделав ставку, как правило, на действующих депутатов Госдумы, лидеров региональных отделений партии. Среди наиболее видных и заметных ее представителей — секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, депутат Госдумы, председатель Совета регионального отделения партии в Свердловской области Александр Бурков; председатель Совета регионального отделения партии в Челябинской области, депутат Госдумы Валерий Гартунг; председатель Совета регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, депутат Госдумы Олег Нилов; председатель Совета регионального отделения партии в Кировской области, депутат Госдумы Сергей Доронин, депутаты Госдумы Ирина Петеляева, Александр Тарнавский, Василий Швецов.

Эсеры способны составить реальную конкуренцию кандидатам «Единой России» в следующих округах: Карельский одномандатный избирательный округ №17 (Республика Карелия), Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ №106 (Кировская область), Свердловский одномандатный избирательный округ №168 (Свердловская область), Северо-Западный одномандатный избирательный округ №215 (Санкт-Петербург), Новомосковский одномандатный избирательный округ №202 (Москва), Металлургический одномандатный избирательный округ №190 (Челябинская область), Коркинский одномандатный избирательный округ №191 (Челябинская область).

Из них особо выделяются два региона УФО — Челябинская и Свердловская области, а также Кировская область. Очевидно, что центральное партийное руководство сделало ставку на эти территории для гарантированного продвижения в Госдуму нескольких своих одномандатников, что связано, в первую очередь, с тем, что в этих регионах партии удавалось добиваться неплохих результатов в предыдущие электоральные периоды (в частности, на прошлых выборах в 2011 году в городе Екатеринбурге эсерам удалось выиграть у «Единой России»).

В Свердловской области эсеры имеют высокие шансы на победу в Свердловском одномандатном избирательном округе №168 и могут побороться на равных за мандат в Нижнетагильском одномандатном избирательном округе №171. В округе № 168 «Справедливая Россия» выдвинула депутата Госдумы 5 и 6 созывов Александра Буркова, который также возглавляет свердловское отделение партии (с 2007 года). В 2010 году «Справедливая Россия» в Свердловской области, возглавляемая Бурковым, участвуя в выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области по партийным спискам, заняла третье место, набрав 19,30% и показав лучший в России результат справороссов. Под его руководством на выборах 2011 года эсеры неожиданно стали вторыми, лишь немного уступив партии власти по области, а в Екатеринбурге так и вовсе обогнали представителей «Единой России». В 2014 и 2015 годах Буркову доверили кампании «Справедливой России» во всех регионах, где проходили выборы, в настоящее время он отвечает за проведение избирательных кампаний по выборам в Госдуму. В Свердловском одномандатном округе ему будут противостоять конкуренты с гораздо меньшим электоральным потенциалом, а именно: бывший коммунист, депутат заксобрания региона Андрей Альшевских («Единая России»), депутат заксобрания Денис Сизов (ЛДПР), председатель свердловской общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова (КПРФ).

В Нижнетагильском одномандатном избирательном округе №171 эсеры также могут бросить вызов кандидату от «Единой России» Алексею Балыбердину. Напомним, что по результатам праймериз победил начальник местной полиции Ибрагим Абдулкадыров, но руководство «Единой России» отменило его победу в этом округе и решило поддержать Алексея Балыбердина. В свою очередь, Ибрагим Абдулкадыров планирует выступить в этом же округе, но уже от партии «Справедливая Россия». В округе также зарегистрировались в качестве кандидатов: координатор регионального отделения ЛДПР в Нижнем Тагиле Ильдар Раинбеков, директор машиностроительного колледжа Владислав Потанин (КПРФ).

В Челябинской области обещает быть сложной борьба. Межэлитные противоречия в ней могут сыграть едва ли не большую роль, чем протестные настроения.

Рассчитывать на победу «Справедливая Россия» может в Коркинском одномандатном избирательном округе №191 Челябинской области, где депутат Госдумы 3, 4, 5, 6 созывов, бессменный лидер регионального отделения партии Валерий Гартунг выглядит явным претендентом на победу. Основным его соперником в округе станет глава Увельского муниципального района Анатолий Литовченко («Единая Россия»), обладающий гораздо меньшим электоральным потенциалом. В округе выдвинулись также кандидат КПРФ, московский писатель и журналист Сергей Шаргунов и куратор молодежных проектов регионального отделения ЛДПР Андрей Самохвалов.

Острая борьба ожидается и в Металлургическом одномандатном избирательном округе №190, где за мандат будут бороться с приблизительно равными шансами депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»), депутат Госдумы от «Справедливой России» Василий Швецов, от партии «Яблоко» — экс-омбудсмен Алексей Севастьянов (совсем недавно покинувший ряды «Родины»), к ним примкнули депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ), а также лидер регионального отделения ЛДПР Николай Федоров. Основная борьба развернется между Бурматовым и Севастьяновым.

Очевидно, что эсеры сделали ставку на одномандатников в этих округах, поскольку, если кому-то из них удастся выиграть выборы в округе и партсписок наберет хороший процент, то в Госдуму пройдет и второй номер по региональному списку партии, «кошелек» партии, бизнесмен из Нефтеюганска Ильдар Самиев. Фактически аналогичная ситуация наблюдается и в Кировской области, где вторым номером в региональном списке после лидера кировских эсеров, депутата Госдумы Сергея Доронина стоит спонсор партии, «макаронный король» Вадим Белоусов (депутат Госдумы от «Единой России», бывший генеральный директор ООО «Управляющая компания «Макфа»). По некоторым сведениям, изначально Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ Кировской области должен был быть «освобожден» под действующего депутата Госдумы, возглавляющего региональное отделение «Справедливой России», Сергея Доронина. Это означало, что «Единая Россия» не будет выставлять в округе своего кандидата. В этой связи эсеры постарались привлечь спонсора и поставили вторым номером в кировском партсписке Вадима Белоусова. Однако партия власти выставила своего кандидата — Олега Валенчука. В результате в округе ожидается острая борьба, баллотируются три действующих депутата Госдумы: от «Единой России» — Олег Валенчук, от КПРФ — лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев, от «Справедливой России» — лидер кировских эсеров Сергей Доронин. К ним примкнул и координатор регионального отделения ЛДПР Владимир Костин.

Рассчитывать на победу эсеры могут в Северо-Западном одномандатном избирательном округе №215 Санкт-Петербурга, где от партии выдвигается депутат Госдумы уходящего созыва, председатель петербургского отделения «Справедливой России», хорошо известный в округе Олег Нилов. Основную конкуренцию ему составит президент торгово-промышленной палаты Владимир Катенев от «Единой России», обладающий гораздо меньшим уровнем известности. Зарегистрировались в округе от КПРФ — спарринг-партнёр Полтавченко на губернаторских выборах 2014 года Ирина Иванова, от «Яблока» — депутат Госдумы первого и второго созывов Анатолий Голов.

ЛДПР выставила в исследуемых регионах в одномандатных округах целый ряд действующих депутатов Государственной Думы шестого созыва: члена комитета Государственной Думы по образованию Егора Анисимова, заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Дмитрия Савельева, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Александра Шерина, члена комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству Сергея Вайнштейна. Они могут составить реальную конкуренцию кандидатам «Единой России» в следующих округах: Калининградский одномандатный избирательный округ №97 (Калининградская область), Центральный одномандатный избирательный округ №136 (Новосибирская область), Скопинский одномандатный избирательный округ №157 (Рязанская область), Златоустовский одномандатный избирательный округ №193 (Челябинская область). В частности, в Златоустовском одномандатном избирательном округе №193 (Челябинская область) шансы депутата Госдумы от ЛДПР, крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна на депутатское кресло выглядят не ниже, чем у его ключевых оппонентов — депутата Госдумы Олега Колесникова («Единая Россия»), депутата Госдумы Ивана Никитчука.

От «Российской партии пенсионеров за справедливость» в Челябинском одномандатном избирательном округе №189 (Челябинская область) выдвинут Михаил Юревич (бывший губернатор Челябинской области, снялся с праймериз «Единой России», а затем вышел из партии). Электоральный потенциал Юревича существенно выше, чем у основного соперника по округу — депутата челябинской городской думы, лидера движения «Соцгород» Андрея Барышева, которого поддерживает «Единая Россия». Впрочем, не исключен сценарий, при котором РППЗС откажется от выдвижения Юревича.

В изучаемых регионах «Партия Роста» сделала ставку на известных политиков. В одномандатных округах партия выставила двух действующих депутатов Государственной Думы шестого созыва, бывших представителей партии «Справедливая Россия», супругов Ивана Грачева и Оксану Дмитриеву. Среди других примеров — Соломон Гинзбург — один из самых опытных политиков либерального толка в Калининградской области. Кандидаты от «Партии Роста» смогут оказать достойную конкуренцию представителям «Единой России» в следующих округах: Шелеховский одномандатный избирательный округ №95 (Иркутская область), Юго-Восточный одномандатный избирательный округ №217 (Санкт-Петербург). В частности, в Юго-Восточном одномандатном избирательном округе №217 (Санкт-Петербург) кандидат от «Партии Роста», глава реготделения партии, депутат всех шести созывов Госдумы Оксана Дмитриева имеет явные шансы на победу. В округе конкуренцию ей составят: от «Единой России» — победитель праймериз, президент Фонда «Северная столица» Михаил Романов, от эсеров — бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Алексашин, от КПРФ — депутат Госдумы, бывший первый секретарь горкома партии Святослав Сокол.

Партия «Яблоко» выдвинула несколько заметных оппозиционеров. Среди них — депутат четырех созывов Госдумы (1993−2007 гг.) Владимир Рыжков, который будет баллотироваться от Барнаульского округа Алтайского края. Рыжков дважды — в 1999 и 2003 годах — избирался непосредственно от Барнаульского округа, поэтому сможет оказать достойную конкуренцию вице-губернатору Даниилу Бессарабову («Единая Россия»). От «Яблоко» идет такжедействующий депутат Госдумы Дмитрий Гудков (лидер движения «Молодые социалисты России»), который поборется за мандат на выборах в Тушинском одномандатном избирательном округе №206 (Москва). В целом, надо отметить, что Тушинском округе Москвы ожидается острая конкурентная борьба с непредсказуемым итогом. Здесь соревноваться будут, помимо, Дмитрия Гудкова, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко («Единая Россия»), Сергей Бабурин (КПРФ) и Илья Свиридов («Справедливая Россия»).

Сценарии наиболее напряженного противостояния «Единой России» и КПРФ можно прогнозировать в Новосибирской и Иркутской областях, где электорат оказывает высокую поддержку коммунистам. Жесткая конкурентная борьба ожидает «Единую Россию» в схватке со «Справедливой Россией» в Челябинской, Кировской и Свердловской областях. Территорией острой борьбы станут города, которые демонстрируют высокий уровень протестных настроений — Москва и Санкт-Петербург, где «Единой России» предстоит соревноваться с известными и влиятельными представителями «Справедливой России» и КПРФ. Серьезная схватка с одномандатниками из «Партии роста» предстоит «Единой России» в Шелеховском округе №95 (Иркутская область) и Центральном округе №98 (Калининградская область), а также в Юго-Восточном округе Санкт-Петербурга, где «локомотив» «Партии роста"в Санкт-Петербурге Оксана Дмитриева способна одержать победу на предстоящих выборах.