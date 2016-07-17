



ИА REGNUM Орден Славы

В конце прошедшей недели в одной из аналитических телепрограмм известный российский политик взялся обосновывать нынешнее враждебное отношение большей части западного истеблишмента к России некими «страхами», которые европейцы и американцы испытывали в своё время в связи с распространением мирового влияния коммунизма и международной деятельностью СССР. Советская внешняя и внутренняя политика, мол, была вредоносной, и сегодня России нечего обижаться на её запоздалые плоды.

Более бездарного отношения к своей и мировой истории трудно придумать. Политиком, о котором идёт речь, двигали, судя по всему, предвыборные соображения (накануне сентябрьского голосования заметно растёт поддержка КПРФ), но чувствовался в этих посылах и некий более значимый заказ. Уж не собирается ли вся наша «элита», подобно этому политику, встречать 100-летие Великой русской революции под знаком её дискредитации?

Советская эпоха — лучшая эпоха в истории России. Были, конечно, в нашей многовековой истории и другие славные периоды, когда наш народ и наше государство много делали для своего становления и укрепления как с внутренней, так и с внешнеполитической точки зрения. Но столько, сколько наша страна сделала с 1917 по 1991 год для мира в целом, она не делала никогда.

Время жизни СССР — именно не существования, а полнокровной, созидательной и наделённой большим смыслом не только для себя, но и, как я уже сказал, для всего человечества жизни — было наполнено многочисленными великими свершениями, за которые наших предков будут помнить в веках. От адекватного тому времени переустройства народного хозяйства, доказавшего в ходе Великой Отечественной войны своё превосходство над западной моделью, до создания непревзойдённого советского балета. От развёртывания самых гуманных в мире практик межнационального общения, социального обеспечения, образования и здравоохранения до беспрецедентных научных достижений. От недопущения ядерного доминирования одной державы и формирования сбалансированной системы мировой стабильности до помощи в освобождении многочисленных порабощённых народов планеты от колониального гнёта. Обо всех этих и других свершениях народов СССР можно много где прочитать, поэтому дальнейшее детализирование излишне. Всё это далось немалой ценой лишений и страданий, которые тем более требуют от нас презрения к тем, для кого те или иные стороны пережитого нашим народом в XX веке не предмет для благоговейного почитания, а козыри в современных политических играх.

Очень и очень многое из сделанного в те годы народами СССР имело общемировую облагораживающую проекцию. Именно поэтому большинство из свершений советской эпохи Запад хочет либо опорочить, либо присвоить.

В нашей стране также есть немало желающих вытравить эту подвигающую на новое созидание память из наших голов и сердец, из голов и сердец наших детей и внуков. И этими разрушителями, и теми, кто хочет для России счастливого будущего, движет, как это ни странно, одно и то же понимание, но наделённое противоположным знаком: без опоры на эту память стране и народу не выжить.

Да, на Западе к СССР испытывали сильную неприязнь. Честный ответ на вопрос, почему это было так, не даёт нам другого выбора, как признать, что происходило это потому, что Советский Союз не давал империалистам распоряжаться миром по своему усмотрению. Он мешал им ставить во главу угла лишь принцип сохранения своего господства. Он стоял поперёк дороги у тех, кто хотел и далее безнаказанно грабить более слабые народы, высасывая все полезное из новых и новых земель и обрекая на нищету их коренных жителей, живущих и будущих. Он мешал им усиливать эксплуатацию своего собственного трудового народа.

Почему его там боялись? Простые люди — по недомыслию. Правители, так называемая «элита», — потому что связывала с существованием СССР мысль о возможности потери своей власти и неизбежного в этом случае наказания. Это был закономерный и справедливый страх, который и должен испытывать преступник.

Вот и сегодня они почувствовали, что в мире появляется сила, способная удержать его от того, чтобы он полностью пошёл вразнос. Эта сила, конечно, не та, которой был СССР, и она не может быть такой по причине собственной коррумпированности принципом обогащения, навязанным ей в качестве одной из основ жизни. Легче, как говорится, верблюду пройти через угольное ушко, чем народу, живущему по принципу наживы, стать действительно Удерживающим, или Катехоном, с большой буквы. И всё же есть дети авраамовы, а есть племя каинское. Так вот этим последним, потомкам Каина, Россия всегда была и продолжает быть костью в горле.

Поэтому говорить, что они нас боятся, поскольку наши якобы нерадивые предки их чем-то там испугали, равносильно тому, чтобы подталкивать самих себя к дальнейшему саморазрушению. И это одновременно значит давать Западу дополнительную возможность для внешнего разрушительного воздействия на нас.

Если кто-то говорит об этом «страхе» в результате искреннего заблуждения, это заблуждение надо преодолевать. Если же некто, на самом деле, всё хорошо понимает, но говорит об этих «страхах» из соображений политической конъюнктуры, то преодолевать надо его самого.

Кто-то, наверное, прочитав эти мои мысли об СССР, задаст очевидный, на первый взгляд, вопрос: почему же тогда люди этого не понимали, почему они не вышли в августе 1991 года или позже защищать СССР, коммунистическую идею? Отвечу встречным вопросом. А почему весной 1917 года Русская православная церковь не стала защищать арестованного царя? Потому что помазанник Божий отрёкся от этого своего качества или по какой-то другой причине? Почему потом народ не стал защищать свою церковь? Почему вообще людям в личной жизни свойственно отказываться от хорошего и полезного в пользу плохого и разрушительного? Верующие люди хорошо знают ответ на этот вопрос. Но и абстрагируясь от постулатов православия или ислама, просто на основе здравого смысла и житейского опыта ответ на него, если серьёзно задуматься, дать несложно.

К этому я и призываю читателя вообще и в применении к поверхностным и тем более конъюнктурным оценкам нашей истории великого, счастливого и трагического XX века: задумываться, ставить вопросы, искать и находить на них свои, а не навязанные политическими конъюнктурщиками, ответы.