В последнее время с разных точек зрения всплыли на поверхность холодные взаимоотношения президента Реджеп Эрдогана с США, Европейским союзом, Россией и соседними странами. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Эрдоган, оставшись одни во внешней политике, начали испытывать трудности при объяснении народу некоторых реалий.

cnnturk.com Реджеп Эрдоган

Мировой общественности стали известны случаи оказания незаконной помощи через Турцию террористическим группировкам и сирийской оппозиции. Данные сведения стали подтверждаться документами и справками.

В результате технической слежки полиции, продолжавшейся около 8 месяцев, 17 декабря 2013 года разразился крупный коррупционный скандал, в котором был замешан Эрдоган и его ближайшее окружение. Сразу после этого были задержаны приближенные к Эрдогану лица и сыновья министров, после чего правительство ПСР в кратчайшие сроки взяло под свой контроль суд, экономику, парламент, СМИ и все важные организации. Все начальники полиции и передовой судейский аппарат были либо назначены на новые места службы, либо отстранены от своих должностей.

Однако армия Турции всегда с осторожностью относилась к Эрдогану и правительству. На внутреннюю структуру армии не получалось оказывать такого влияния, как на другие структуры. До сегодняшнего дня Эрдогану удавалось показывать единство с армией посредством политических маневров и хитрых уловок. Он также отлично знал, что важные изменения, проведенные в значимых структурах, необходимо было провести и внутри армии. Многие специалисты задались вопросом, а не были ли трехчасовые действия небольшой группы в ночь на 16 июля (похожие на переворот) инсценированы правительством накануне Военного совета, намеченного на август и всегда несущего важные изменения в армии.

Поскольку произошедшее не было похоже на предыдущие перевороты в Турции. Во время прошлых переворотов сначала нейтрализовывались государственные лидеры, затем захватывались парламент, совет министров, государственные телеканалы, и постепенно вся система привязывалась к армии. В этот раз же сразу после попытки переворота, объявленной после приемов в большей мере по привлечению внимания людей и созданию шума, а именно после перекрытия проезда через мосты в ночное время, премьер-министр и некоторые должностные лица в унисон выступали с разъяснениями, что делает это действо не очень-то и похожим на переворот. По государственному телеканалу TRT в прямом эфире передали новость о попытке «переворота». Прозвучал призыв к народу выйти на площади и осудить эти действия. Примечательно, что ночью прозвучали призывы имамов выйти на улицы и осудить происходящее, словно азан перед вечерней молитвой.

В действе под названием «переворот» в качестве военной техники было использовано всего 2 вертолета, 7 танков, 2 военных самолета и 350 военных. По-вашему, вершится ли переворот с таким количеством средств? Кроме того, лица, пожелавшие свершить переворот, зачем-то впервые объявили о перевороте, перекрыв мосты в Стамбуле.

Точно так же, как вслед за крупным коррупционным скандалом от 17 декабря 2013 года последовали обвинения в адрес движения «Хизмет», и в этот раз прозвучало, что это было «переворотом, предпринятым военными, входящими в состав движения». Обвинения в адрес «Хизмет», все структуры которого были прибраны к рукам, имущество которого было разграблено, и несмотря на это, не нарушающее право и закон, и до сегодняшнего дня не замешанное ни в одном кровопролитном вооруженном конфликте, является ничем иным, как результатом ненависти и гнева.

Если проанализировать непродолжительный «переворот», можно сделать вывод, что это было игрой, многоцелевой интригой внутри армии, работой по получению поддержки народа по вопросам новой конституции и позиции по Сирии.

В первом заявлении Эрдогана на следующее после событий утро содержатся намеки на это: «В конечном счете, в данный момент это выход, это милость Аллаха. Это действие, которое послужит поводом к зачистке Вооруженных сил Турции, которые должны быть предельно чисты. В начале августа состоится Военный совет. Значимым является факт того, что подобный шаг был предпринят накануне Военного совета. Кое-кто просчитал что за этим последует и поэтому предпринял такой шаг».

Таким образом, цель этой игры в «переворот» — проведение зачисток в армии, госаппарате и внутри общественности. Примеры подобных зачисток, проводимых правительством, последовали сразу на следующий день: