В течение всего дня из Турции, где была предпринята попытка государственного переворота, поступали самые разные противоречивые сообщения, что затрудняет создать полную панораму событий и оценить возможности их дальнейшего развития. Сначала были сообщения турецких военных, что они «захватили власть в стране для восстановления конституционного порядка, соблюдения свобод и прав человека»; а «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в момент переворота был задержан». Однако премьер-министр страны Бинали Йылдырым это опроверг, но таким образом, что еще больше запутал ситуацию. Он заявил буквально следующее: «Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган находится в безопасности, препятствий для его возвращения на Родину нет», хотя во многих турецких СМИ тиражировались его призыву к гражданам страны выйти на улицы и оказать поддержку законной власти, которые делались им в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

icmu.nyc.gr Реджеп Эрдоган и военные

Затем к концу дня появилась информация, правда, со ссылкой на некоторые арабские СМИ, что самолет президента Турции вылетел из Стамбула в «неизвестном направлении». Надо полагать, в Анкару, если принимать на веру заявление Йылдырыма о том, что «впервые в истории Турции был сорван госпереворот, именно за счет того, что на улицы вышли граждане страны». Однако источники ИА REGNUM в Анкаре и в Стамбуле сообщали, что улицы этих городов заметно опустели и никаких манифестаций сил как поддерживающих правительство, так и выступающих против, не проводилось. Много противоречий было и в сообщениях о том, кто именно возглавил выступление турецких военных. Агентство «Анадолу» утверждало, что «лидером попытки переворота в Турции был бывший главком ВВС Турции Акын Озтюрк», тогда как другие информационные порталы страны утверждали, что во главе мятежа «выступают полковники». Исполняющий обязанности главы Генерального штаба Турции Умит Дандар сообщил, что зачинщиками попытки государственного переворота были военнослужащие из состава ВВС Турции, а также военной полиции.

Много спекуляций имеется и вокруг причин попытки переворота и сил, которые могли инициировать это выступление. Одни утверждали, что якобы принесенные президентом Турции Эрдоганом извинения России «могли стать одним из факторов, повлиявших на решение военных совершить попытку переворота в стране», другие все пытаются объяснить обострившейся в стране внутриполитической борьбой, недовольством видных военных, которых в августе Эрдоган должен был отправить в отставку под предлогом традиционной ротации высшего командного состава. Есть и такие, которые усматривают во всем «американский след». Однако, если бы турецкими военными руководили из Вашингтона, Эрдоган и Йылдырым давно бы уже находились под арестом.

Некоторые уверены, что «путч организовал сам Эрдоган», чтобы «провести решительную зачистку политического пространства». Одним словом, вопросов много, но пока мало убедительных ответов. Кстати, многих интригует и то обстоятельство, что турецкие военные, набившие руку на прежних успешных переворотах — в 1960, 1971, 1980 и 1997 годах — на сей раз, по оценке экспертов, действовали непрофессионально. Но, как считает, к примеру, политический эксперт, профессор университета Хаджитепе Чаглар Аксу, «реально существует опасность второго витка военного мятежа в Турции».

Как бы то ни было, по данным Йылдырыма, в ходе боевых столкновений погибли 161 полицейский, 1400 человек были ранены. Турция уже никогда не будет прежней страной, хотя и раньше она была перенасыщена политическими, геополитическими, экономическими, социальными, межэтническими и межконфессиональными проблемами. А нынешнее выступление военных против Эрдогана дополняет еще многие другие в перечисленный комплекс проблем. Премьер-министр России справедливо отметил, что «события в Турции еще предстоит проанализировать, «но естественно необходимо, чтобы на территории этого соседнего для нас государства был установлен конституционный порядок с тем, чтобы все права и свободы, которые предусмотрены, их законодательством соблюдались». По его словам, произошедшее показывает наличие мощных противоречий в турецком обществе и в армии.

События в стране будут развиваться и дальше, похоже, сложно и драматично, балансируя на грани полномасштабной гражданской войны в ситуации очевидного раскола в армии. Власть действует стандартно: по всей стране прокатывается мощная волна арестов. Количество задержанных сторонников попытки военного переворота в Турции исчисляется сотнями, причем за решеткой оказываются не только прямые участники попытки госпереворота — военные, но и те из них, которые находились под подозрением, а также многие гражданские лица. В этой связи президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «если президент Эрдоган полностью восстановил ситуацию — я считаю, что именно так и есть — начнется одновременно период затишья, но в конечном итоге, наверное, будут иметь место репрессии, я предполагаю, что будет ряд военных, которые должны будут ответить за то, что они сделали или за то, что они не сделали».

Пока же главы государств и правительств многих стран мира, ЕС, ООН и НАТО призвали к скорейшему восстановлению стабильности в Турции, уважению демократических институтов и заявили о недопустимости насилия и кровопролития. Евросоюз не исключил, что происшедшее может иметь критические последствия для отношений с Турцией. Москва также выразила озабоченность развитием событий, предупредив, что они могут оказывать непосредственное влияние на положение дел в регионе.