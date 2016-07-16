На прошлой неделе, несмотря на лавину новостей из Ниццы и Анкары, австрийская печать проявляла интерес к российским делам и проблемам постсоветского пространства. Журналисты из Альпийской республики отметили успехи российских авиастроителей, попытались постичь высший смысл давно прошедшего Майдана и раскритиковали московскую велеречивость американского госсекретаря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Назло рекордам

Майдан — пример для Евросоюза

После решения Великобритании о выходе из ЕС в Европе не только изменился баланс сил, но и обозначился кризис идеологии, отмечает Die Presse. Пребывая под впечатлением от документального фильма «Зима в огне» о событиях Евромайдана, журналисты из Вены отмечают, что на Западе до сих пор не осознали, что Майдан стал революцией для Европы. Издание обращает внимание на тот факт, что протест начался с требования о подписании соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, при этом среди молодых демонстрантов с украинскими флагами на Майдане присутствовали целые толпы, с восторгом и надеждой размахивавшие флагами Евросоюза. Die Presse уверяет, что участники Майдана были настоящими борцами за свободу — в отличие от современных псевдореволюционеров Запада, таких как испанские «Возмущенные» («Индигнадос») или от активисты движения «Захвати Уолл-стрит». В отличие от последних, идеей украинских революционеров якобы была не экспроприация других, а собственный вклад в будущее для всех; Европа для них — это свобода, самоопределение и достоинство. Венская газета с явным опозданием призывает повернуться лицом к этим людям, чтобы не обмануть их надежды о новой Европе, в которой они сами смогут поучаствовать — вот, по мнению автора статьи, задача для единой Европы, которая сможет выйти за пределы стерильных ритуалов европейской политики и вся, целиком, послужить молодым обнадёженным демонстрантам. Кому и чему же ещё надо служить, как не этим.

Перечисляя общие места

Переговоры госсекретаря США Джона Керри в Москве о взаимодействии в борьбе с терроризмом не дали видимых результатов, сообщает Der Standard. Несмотря на завышенные ожидания, подогретые попавшей в СМИ информацией о темах переговоров, в числе которых называлась даже координация авиаударов из совместного командно-контрольного центра в Иордании, по окончании переговоров последовало традиционное дипломатическое перечисление общих мест. Керри назвал переговоры продуктивными, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — конструктивными и подробными. По мнению венской газеты, Москва не намерена существенно менять свою позицию по Сирии и Украине. В качестве аргумента приводятся слова главы думского комитета по международным делам Алексея Пушкова, заявившего: «Сдерживать надо не Россию, сдерживать надо международный терроризм».

Россия и Китай подвинут «Боинг» и «Аэробус»?

На международном авиасалоне в британском Фарнборо российские и китайские производители бросили вызов «Боингу» и «Аэробусу», считает Wiener Zeitung. По прогнозам «Боинга», в ближайшие 20 лет будет расти спрос на пассажирские и грузовые самолеты, в первую очередь на среднемагистральные. Причина заключается в растущем благосостоянии в новых индустриальных странах, прежде всего в Китае и Индии, где авиаперелёты становятся доступными все более широким слоям населения. Воспользоваться растущим спросом хотят авиапроизводители из России и Китая. В последние 20 лет только «Аэробус» и «Боинг» были двумя значимыми производителями, которые продавали самолеты с числом посадочных мест более ста. Теперь, отмечает издание из Вены, в конкурентную борьбу с A320 и Boeing 737, которые до сих пор делили между собой этот сегмент рынка, вступит российский производитель «Иркут», представивший публике свою новую модель МС-21, а также китайская COMAC со своим самолетом C919. Правда, оба этих воздушных судна еще не совершали официальных полетов.

Российский авторынок: убытки вместо роста

Рецессия в России сказывается на продажах новых автомобилей, отмечает Wirtschaftsblatt. Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в текущем году будет продано всего 1,44 миллиона автомобилей, что на 10 процентов меньше, чем в прошлом. При этом годом раньше, в 2015-м, российский авторынок сократился на треть и показал самое низкое значение за десять лет. Экономическое издание из Вены отмечает, что ранее в этом году эксперты ожидали возврата к росту, который составил бы 4,7 процента. Однако и в июне 2016-го продажи снизились по сравнению с предыдущим годом — было продано около 122 тыс. автомобилей — на 12,5 процентов меньше, чем в прошлом году, а падение за второй квартал составило 14,1 процента. Отрасль, по мнению Wirtschaftsblatt, страдает из-за дешевой нефти и санкций Запада, вследствие чего падает покупательная способность россиян.

Бедствия «бывшей великой спортивной державы»

Некогда гордость нации, теперь российский спорт погружается в хаос, сообщает газета Kurier. Обозревая проблемы «бывшей великой спортивной державы», журналисты из Вены отмечают, что российским легкоатлетам грозит запрет на участие в Олимпиаде, а после очередного доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), публикация которого намечена на понедельник 18 июля, отстранение от Игр грозит и всей российской сборной. Издание не забыло также напомнить, как недавно во Франции на чемпионате Европы опозорилась «немотивированная команда престарелых футболистов, в то время как ее болельщики устраивали один дебош за другим». Стоит заметить, что сборная Австрии на том же турнире, хоть и состояла из игроков помоложе, покрыла себя не меньшим позором, так что Kurier ступает здесь на очень зыбкую почву. Далее венская газета не снижает наступательного пафоса и задается вопросом, изменится ли негативная тенденция в российском спорте до чемпионата мира по футболу 2018 года. К Олимпиаде в Рио этот сюжет на самом деле не имеет никакого отношения, но ответ дается привычно негативный: печальным свидетельством кризиса подготовки к ЧМ-2018 изображается так и не случившееся открытие футбольного стадиона на Крестовском острове в Петербурге, переносившееся уже 20 раз. Плана по выходу из кризиса, по мнению газеты, нет и у министра спорта России Виталия Мутко, предлагающего вместо конкретных мер извлечь уроки из провала на футбольном еврочемпионате и усердно работать.