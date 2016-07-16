



Алексей Яковлев ИА REGNUM Зарево и тьма

Разъедаемое метастазами «майдана» украинское гражданское общество вплотную приблизилось к критическому состоянию. Большинство его институтов, особенно в сегменте, хоть каким-то образом связанным с Россией или даже только с «русским духом», парализовано. У значительной части граждан практически не осталось никаких прав, защищенных законом, включая право на жизнь и свободу, зато перед меньшинством открываются все новые и новые возможности для реализации всего, что в голову взбредет, за счет подавления других, грубого и безжалостного ущемления этих других. В обстановке массового террора против политических оппонентов, инакомыслящих и просто «остальных», всех тех, кто не принадлежит к узкому кругу «активистов», «добровольцев», «волонтеров», «ветеранов», общественное мнение перестало реагировать на любые проявления как произвола со стороны власти, так и несправедливости, исходящей от «героев майдана», перелицованных теперь в «героев АТО».

Верховная рада приняла закон об амнистии для участников «АТО». «Героев» освободили от ответственности за совершенные ими злодеяния. Теоретически речь идет о нарушениях закона из разряда не тяжких, не повлекших за собой тяжелые последствия. Таких, как вымогательство, грабеж, мародерство, присвоение имущества. Практически же, как все понимают, дело сведется к тому, что никто не понесет никакого наказания ни за какие преступления, включая те, что, вроде бы, вынесены за скобки в законе: мошенничество в особо крупных размерах, торговля людьми, трафик наркотиков, торговля органами. Как при этом быть пострадавшим, не уточняется. О жертвах преступной деятельности «атошников» никто даже вспомнить не удосужился. Им, видимо, придется довольствоваться тем, что их больше не станут трогать, уповая на то, что их не обвинят в том, что они сами провоцировали совершенные против них преступления. Сами себя унижали, избивали, истязали, калечили. Сами себя грабили, отбирали последнее, сами крушили собственные жилища. Сами себя сажали в ямы и подвалы, сами себя вывозили в леса и лесопосадки. Как, если верить киевскому ТВ, сами себя обстреливают и убивают жители Донбасса.

Не минуло и нескольких дней со дня принятия «АТО"-амнистии, как ее жуткое истинное существо проявилось с потрясающей силой и очевидностью. В руки журналистов одного киевского электронного издания попали материалы судебного процесса в украинской глубинке. 24-летний военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в извращенной форме изнасиловал 16-летнюю жительницу села. Его вина была полностью доказана, состоялся суд. Насильник был признан виновным, а затем решением того же самого суда и судьи (!) освобожден от ответственности и отпущен на свободу. Решающую роль сыграла справка о том, что он является участником «АТО», полученная им, кстати сказать, незаконным путем: он проходил службу в Киевской области, которая, как всем хорошо известно, зоной «АТО» не является. Не менее страшным, чем антизаконный оправдательный приговор, стало молчание по поводу этой жуткой истории общества. Село, где произошла драма, замерло в страхе. Киев предпочел ничего не заметить из чувства самосохранения.

С собственно юридической точки зрения принятие закона об амнистии для участников «АТО» это, по сути дела, беззаконие, возведенное в ранг закона. Причем, несмотря ни на какие предостережения, сопровождавшие процедуру рассмотрения одиозного законопроекта. Главное экспертное управление ВР высказало сомнения по поводу закона, обратив внимание, в первую очередь, на большие трудности в части его практического применения, а также огромное количество возможных сопутствующих моментов, нейтрализация которых в законе не прописана. Среди таковых, к примеру, упоминалось и значительное число поддельных удостоверений участника «АТО», которыми уже сегодня наводнена Украина, и которыми с легкостью смогут пользоваться преступники всех мастей.

С формальной, процедурной стороны принятие закона стало вопиющим нарушением всех мыслимых и немыслимых норм, сотрясением фундаментальных основ украинского парламентаризма. Оппозиция в этот день блокировала трибуну. Спикер пригласил в зал одетых в камуфляж людей спортивного телосложения. Те очистили пространство вокруг трибуны от депутатов, окружили ее, дав, таким образом, возможность поставить вопрос на голосование и проголосовать за него. Всякая власть занимается принуждением, основанным на насилии, на угрозе применения насилия или, во всяком случае, на элементах того и другого. Насилие над депутатским корпусом — это запредел. Это — насилие власти над самой собой. Иначе говоря, вернейший показатель ее — власти — агонии. Украинская власть пошла дальше. Она исповедует не только принуждение в особо крупных размерах, но еще и — уничтожение. Именно этот механизм практического осуществления властных полномочий Киев активно и системно применяет в Донбассе, точечно — во многих других регионах и городах страны.

Преступная деятельность в зоне «АТО» велась украинскими военными, членами добровольческих батальонов, волонтерами, активистами, ветеранами с невиданным размахом. Статистики всякого рода инцидентов самого разного характера, конечно, нет, но по оценкам, заслуживающим доверия, речь может идти о десятках, если не сотнях, тысячах эпизодов. Официальная пропаганда, понятное дело, об этом умалчивает, но доблестные защитники родины в Донбассе куда меньше ее защищали (от кого?), чем занимались, по выражению одного из незаангажированных СМИ, «тыловой деятельностью сомнительной законности». Дело дошло до того, что власть все-таки вынуждена была запустить серию разбирательств по ряду наиболее вопиющих случаев. Кого-то даже взяли под следствие, кого-то по решению суда покарали. Теперь эта работа потеряла всякий смысл.

«АТО"-амнистия продиктована отнюдь не добротой власти. Никакого альтруизма, исключительно голый интерес. Во-первых, это — уникальная возможность откупиться от боевиков «майдана» и «АТО», хотя бы в какой-то степени обезопасив себя от их массового участия в походе на Киев, с каждым днем становящегося все более и более вероятным. Во-вторых, амнистия — представляет собой прекрасную возможность отвлечь внимание от одного из главных направлений преступной деятельности в зоне АТО — контрабанды, основные потоки которой «крышуются» из высоких кабинетов из Киева. После нового закона, снимающего ответственность с рядовых исполнителей и среднего звена организаторов контрабандных потоков и ручейков — концы в воду, высокопоставленные покровители этого «бизнеса» наказаны не будут.

После смерти в первых числах сентября 2015 г. его друга с позывным «Эндрю», убитого в зоне АТО как раз за то, что он якобы вышел на след не только рядовых контрабандистов-«атошников», а и стоящей за ними киевской мафиозной группы в верхах СБУ, организовывавшей и покрывавшей контрабандные потоки — бывший военный губернатор Луганской области, а ныне замминистра по реинтеграции Донбасса Г. Тука публично заявил: «Я знаю, чьих это рук дело, бойтесь, я вас найду и привлеку!». Слова так и остались словами, однако, теоретическая возможность того, что они рано или поздно обернутся делами, оставалась. Теперь ее не существует. Никто никого уже не привлечет, даже если найдет. Закон на стороне преступников. Беззаконие — узаконено! И уточнять, в чьих интересах это сделано, не стоит.

В одиозном законе есть важное уточнение: виновные освобождаются от ответственности за правонарушения, совершенные только «в зоне АТО». Вроде бы, правильно, разумно, все, пусть относительно, но цивилизованно. В нормальной стране так оно и было бы, с тем, что, ясное дело, в нормальной стране подобный акт никогда не был бы принят. В Украине, как в стране, давно утратившей признаки нормальности, эта оговорка при определенных условиях вполне способна подтолкнуть кое-кого из закоренелых «атошников» распространить «зону АТО» на всю территорию Украины. У многих из них и без того руки чешутся, чтобы пойти на это. Теперь для того, чтобы всерьез задуматься над чем-то подобным уже с четким практическим прицелом, появился дополнительный мотив. Закон на их стороне. Все, что ни сотворят «наши хлопцы» из «АТО», все сойдет им с рук. Когда же они насытятся разбоем и напьются человеческой крови, им вполне может захотеться воспользоваться австро-венгерским опытом из времен Первой мировой войны. Тогда тех, кого власть сочла неблагонадежными, массово уничтожали в лагерях Талергоф и Терезин. Жертвами этих страшных мест по преимуществу оказались галицкие и закарпатские русины-русофилы.