Водитель теперь лишний. Хотя начиналось все безобидно — автоматическая коробка передач, система ABS, EPS, помощь при парковке и т.д. А скоро и вовсе не нужно будет напрягаться, когда едешь за рулём автомобиля. Первоначально система автопилота использовалась чаще всего в работе летальных аппаратов, так как в воздухе значительно меньше препятствий, чем на земле. Но развитие идёт вперёд, и даже обычные дорожные препятствия уже не страшны для автомобильных беспилотников. В результате направление чётко намечено: максимум комфорта, минимум ответственности — идеальная схема. Но всё не так уж гладко, как может показаться.

Steve Jurvetson Lexus RX450h, модифицированный для работы в качестве беспилотного автомобиля Google

Lee Fenner Советский ГАЗ-21 (третья серия 1962-1970 гг.), оснащённый системой круиз-контроля

Машины с элементами беспилотника появились ещё в прошлом веке. Тогда все началось с внедрения той самой системы круиз-контроля, которая используется на некоторых автомобилях и по сей день. В XX веке «ручной газ» в основном только помогал поддерживать автомобилю заданную скорость движения (этой системой был оснащён советский ГАЗ-21). Сегодня же автомобиль с круиз-контролем ещё и притормаживает, где необходимо, автоматически соблюдает дистанцию с другими машинами и даже реагирует на препятствия. Но этого оказалось мало — теперь возникла необходимость в создании полностью самостоятельного автомобиля, который довезёт пассажира-недоводителя до заданной на карте точки.

На сегодня в мире существует несколько компаний, работающих над проектом машины с автопилотом: Google, Tesla, Volvo, Delphi. Не остались в стороне от прогресса и российские разработчики: КамАЗ» и АвтоВАЗ также экспериментируют с новыми технологиями. Отдельные компании уже обкатывают свои изобретения на дорогах.

Steve Jurvetson Toyota Prius, модифицированная для работы в качестве беспилотного автомобиля Google

В декабре 2014 года Google представила первую готовую версию беспилотного автомобиля. Над этим проектом Google активно работает более 5 лет. Ради продвижения своих изобретений в 2011 году компания даже сумела «выпросить» разрешение на езду беспилотников по дорогам общего пользования. Так, по данным на 2015 год, в городе Маунтин-Вью ездили 20 самоуправляемых автомобилей Google, которые отрабатывали маневрирование в потоке машин. Кроме «гуглмобилей» на американские дороги вышли и автопилоты от Delphi. В марте 2015 года состоялся первый в мире автопробег без участия живого водителя. Автомобиль Audi SQ5 проехал 5 630 километров по США. Разработчиком автопилота стала компания Delphi, которая и организовала автопробег. В компании заявляют о том, что они смогут устанавливать автопилот на любом автомобиль. В России над системой автопилота работает компания Cognitive Technologies. Совместно с КамАЗ» они разрабатывают беспилотный грузовой автомобиль. В сентябре 2015 года в Набережных Челнах прошли испытания первого русского грузового беспилотника. Предполагается, что серийное производство таких чудо-машин начнётся не раньше 2017 года. В Ульяновске 8 июля 2016 года представили легковой беспилотный автомобиль на базе Lada Kalina, который создали специалисты ГНЦ ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Беспилотник».

delphi.com Разработчиком автопилота Audi SQ5 стала компания Delphi

Что стало толчком к такой активной разработке автомобильных беспилотников? Как писали авторы проекта «гуглмобиля», целью является создание безопасного автотранспортного средства, так как, согласно статистике, в подавляющем большинстве случаев причиной ДТП становится именно человеческий фактор. Но пока чуда не произошло, и даже автомобили с автопилотом оказываются участниками аварий. Один из самоуправляемых автомобилей, которые разрабатываются в компании Google, попал в инцидент на калифорнийской дороге. Автомобиль столкнулся с автобусом, но благодаря маленькой скорости обошлось без жертв. В результате это стало первым случаем, когда дорожно-транспортное происшествие произошло по вине робота.

tesla.com Электромобиль Model S компании Tesla Motors

Но совсем недавно случилась куда более трагичная история. В мае 2016 года машина под управлением компьютера не распознала препятствие на дороге, и водитель автомобиля погиб в результате аварии. Это была машина американского производителя Tesla. Информация об аварии стала известна от дорожной полиции Флориды, а не от самой компании. По данным дорожной полиции, на перекрестке перед автомобилем Tesla грузовик с прицепом осуществлял поворот. Борт прицепа имел высокий просвет, и автопилот воспринял это как свободную проезжую часть. В результате машина на большой скорости врезалась в прицеп. До конца не ясно, кто несёт ответственность за произошедшее: так называемый водитель (который по факту не управлял им) или компания, создавшая машину. Безусловно, Tesla намного проще и выгоднее обвинить погибшего водителя: в полемику он уже не вступит, а компания сохранит своё доброе имя. Но непризнание факта аварии по вине компьютера и его игнорирование может стать впоследствии угрозой для многих жизней. В погоне за тем, чтобы быть первыми, Tesla уже выпустила автомобиль с автопилотом в коммерческую продажу. Но как много было пройдено испытаний и насколько отшлифованный получился продукт, Tesla не сообщает. Имея действительно сильную и броскую идею, даже умея её красиво преподнести, компания оставляет недочёты, а в случае с автопилотом они могут стать фатальными. Пока та же Volvo кропотливо прорабатывает все нюансы своей беспилотной новинки, автопилоты Tesla свободно колесят по миру.

volvo.com Экспериментальные автономные Volvo ездят в обычном трафике

Помимо того, что у автомобилей с автопилотом могут быть сбои, встают и другие важные вопросы.

Созданный человеком искусственный интеллект помещён в автомобиль. Он ориентируется на местности, соблюдает ПДД, но готов ли человек полностью доверить свою жизнь машине? Эта психологическая проблема находится под большим вопросом. К тому же как будут запрограммированы беспилотники, чья жизнь им будет важнее: пассажира или пешехода? Если следовать закону робототехники Азимова, робот (в данном случае беспилотный автомобиль) не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред. Но как поступить, если этот человек не один и перед машиной стоит выбор? Становится непонятно, на каких принципах будет основываться умное изобретение. Следующий вопрос, на кого в результате ДТП все же падёт ответственность: на водителя автомобиля с автопилотом или же на компанию, которая создала эту машину? Вероятнее всего, производителям такой расклад придётся не по нраву, и в таком случае виновным окажется «водитель», даже если он просто доверился технике. Так что вряд ли найдётся много энтузиастов, поручивших свою жизнь машине, к тому же взяв за её действия ответственность на себя.

nami.ru Беспилотный легковой автомобиль производства ФГУП НАМИ разработан на базе «Лада-Калина»

Если все же беспилотники через несколько лет станут продуктом массовым, таксисты, водители грузовиков — эти люди фактически останутся без работы. Зачем работодателям сотрудники, которым нужен отпуск, больничный, отгул, если есть машина, способная работать 24 часа в сутки, не имея при этом никаких претензий. Таким образом, целый пласт людей останется без возможности заработка.

Но в конечном итоге ещё больший урон беспилотники принесут не таксистам или дальнобойщикам: ключевой проблемой окажется то, что человек пойдёт к отказу от ответственности. Автоматика, механизация — это сделает человека пассажиром, клиентом — иными словами, тем, кому не придётся думать и принимать решения. Как с появлением поисковых систем и интернета всё меньше и меньше напрягается человеческая память, так и в данном случае, появится понимание того, что нет необходимости брать на себя ответственность за участие на дороге. Изобретение гениев, став предметом массового использования, может привести к утрате способности рефлексировать и окончательно превратит человека в потребителя. После таких выводов справедливо возникает вопрос: нужны ли в принципе такие изобретения и стоят ли они всех последствий?