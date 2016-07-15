



Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Определен состав Совета стражей конституции ИРИ

14 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил трех факихов (священнослужители, обладающие квалификацией, которая позволяет судить на основе исламского права — ред.) членами Совета стражей конституции. В седьмой состав Совета указом рахбар вошли: действующий председатель Ахмад Джаннати, Мохаммад Реза Модарреси Язди и Махди Шабзендедар. Об этом сообщило агентство Tasnim News.

Днем ранее Меджлис (парламент) Ирана выбрал трех членов Совета стражей. Глава судебной системы Садек Лариджани предложил парламентариям пять кандидатур: Абасса Али Кадходайи, Мохаммада Резу Ализаде, Сайеда Фазуллу Мусави, Ахмада Бейги Хабибабаби и Мохаммада Али Садеги. По итогам голосования Абасс Али Кадходайи набрал 203 голоса, Мохаммад Реза Ализаде — 178 голосов, Сайед Фазулла Мусави — 142 голоса. Оставшиеся двое кандидатов не вошли в состав Совета, передает агентство Mehr News.

24 мая представитель консервативного крыла Ахмад Джанати избран председателем Совета экспертов на двухлетний срок. Помимо поста председателя Совета экспертов Джаннати сохраняет за собой пост главы Совета стражей конституции — влиятельного органа, который на последних парламентских выборах воспрепятствовал 3 тысячам реформистов и умеренных кандидатов участвовать в выборах. Джаннати возглавляет Совет на протяжении последних 28 лет.

Согласно иранскому законодательству, в состав Совета стражей конституции входит 12 членов, шесть юристов и шесть факихов. Верховный лидер назначает 6 богословов, а оставшиеся 6 членов Совета утверждаются Меджлисом по предложению главы судебной системы ИРИ. Члены Совета избираются на шесть лет.

Совет отвечает за проверку кандидатов на выборах президента, парламента и Совета экспертов. Осуществляет надзор над выборами и проверяет соответствие нормам ислама законов, принятых в Меджлисе. В случае необходимости Совет может отменить закон, сославшись на возможное нарушение религиозных норм. В ближайшее время состоится заседание Совета, на котором будет выбран новый председатель.

Правительство ИРИ увеличивает военный бюджет

14 июля пресс-секретарь правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт в общении с журналистами опроверг слухи о сокращении военного бюджета. «Мы все понимаем необходимость укрепления обороноспособности Ирана для сдерживания врагов. У нас нет намерений сократить военный бюджет, но мы собираемся исправить некоторые ошибки в законе о бюджете», — цитирует Нобахта агентство Mashregh News, приближенное к КСИР.

Проект бюджета в Иране принимается в начале года (20 марта по иранскому календарю). Однако до сих пор закон о бюджете не был утвержден в Меджлисе, постоянно отправляется на доработки.

В проекте бюджета, опубликованном агентством Tasnim News, действительно обозначено сокращение расходов на оборону. Только оно касается не армии и министерства обороны, а Корпуса стражей исламской революции. Расходы на военные организации в текущем бюджете составляют $8,9 млрд, это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Согласно открытым источникам, бюджет Минобороны — $1,037 млрд (+11% к прошлому году), вооруженных сил — $2,036 млрд (+9%), КСИР — $4,881 млрд (-11%), сил сопротивления «Басидж» — $3,57 млрд (+15%), сотрудникам ВС ИРИ — $684 млн. Примечательно, что в первые два года своего президентства Хасан Рухани увеличивал бюджет КСИР.

Размер бюджета Ирана на текущий финансовый год составляет примерно $317,6 млрд, сформирован, исходя из цены на нефть в $35−40 за баррель и среднего курса доллара к риалу — 29,970. В настоящее время, когда Ирану приходиться вести войну на сирийском, иракском и йеменском фронтах, вполне логичным выглядит укрепление армии.

Исходя из проекта бюджета, можно сделать вывод, что Рухани выбрал в качестве опоры на предстоящих президентских выборах именно армию. Сокращение бюджета КСИР идет в такт с провозглашенной после заключения «ядерной сделки» политикой привлечения иностранных инвестиций. Любые действия, нацеленные на построение открытой экономики, напрямую бьют по экономическим интересам КСИР. Компании «Хатам аль-Анбия», подконтрольной Корпусу и процветавшей в годы президентства Махмуда Ахмадинежада, станет сложнее получать заказы на инженерные и разведывательные работы. Причина тому — усиление иностранных конкурентов.

Борьба с коррупцией продолжается…

13 июля пресс-секретарь правительства ИРИ Мохаммад Багер Нобахт рассказал журналистам о конкретных мерах по борьбе с коррупцией. «Правительство и президент приступили к реализации антикоррупционных мер и намерены искоренить эту проблему. Уже своих должностей из-за завышенных зарплат лишилось 13 чиновников», — приводит слова Нобахта агентство Mehr News. Таким образом, история с «астрономическими зарплатами» госслужащих получила свое продолжение.

Важность этого вопроса подтверждает тот факт, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь вернулся к проблеме коррупции во время встречи с политическим и военным руководством, которая состоялась после праздничной молитвы в Ид аль-Фитр.

«Говоря о внутренних делах в Иране, хочу остановиться на двух вопросах: несправедливые высокие зарплаты и разворовывание общественного фонда. Получение денег таким путем — незаконно и грешно. Это предательство идеалов исламской революции. К счастью, президент и руководители парламента и суда обязались решить этот вопрос. Нужно найти всех виновных и вернуть деньги в казну», — подчеркнул лидер Ирана.

Хаменеи напрямую заявил, что от решения проблемы коррупции зависит стабильность исламского строя. «Вопрос о возвращении похищенных денег должен стать главным в повестке правительства, парламента и судебной власти. Это ваша ответственность. Этот вопрос имеет большое значение для людей. Если не будут приняты меры, то доверие народа к системе уменьшится. Это станет катастрофой. Доверие народа нужно сохранить», — резюмировал рахбар.

К публичному обсуждению коррупционных скандалов подключился и глава разведки КСИР Хоссейн Тайеб, который призвал правительство «решительно противостоять лицам, причастным к скандалам с высокими зарплатами». «Сейчас КСИР проводит собственное расследование случаев крупномасштабных проявлений коррупции. Нам удалось добиться определенных успехов в этом деле. Совместно с судебными органами удалось вернуть в казну значительную сумму», — заявил Тайеб агентству Tasnim News.

Скандал с завышенными гонорарами разразился в мае после того, как в СМИ появились зарплатные ведомости топ-менеджеров Центральной страховой компании Ирана. Затем последовала серия разоблачений, которую подхватили антиправительственные газеты и агентства.