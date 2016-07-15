



tmyun.com «Просто мы думаем о вас...»

Автовладельцы ликуют. Госдума разрешила забирать автомобиль со штрафстоянки еще до оплаты штрафов, а Мосгордума уже изменила правила эвакуации автомобилей на штрафстоянки. Казалось бы, справедливость торжествует. Однако владельцы штрафстоянок не разорятся: эвакуаторы просто начнут работать в 2 раза быстрее.

Круглосуточная справедливость

Ежедневно на форумах автомобилистов появляются сообщения о том, что машину эвакуировали даже с места разрешенной стоянки. Например, за то, что она стояла «елочкой», хотя это произошло вынужденно, из-за того, что так припарковались соседние автомобили. Приводят в пример и другие придирки, которые послужили поводом к принудительной эвакуации автомобиля. Хотя, понятно, что и фактических нарушений правил парковки вполне достаточно.

Итак, Госдума приняла поправки в ст. в статью 27.13 КоАП, разрешив автолюбителям забирать свой автомобиль со штрафстоянки, еще до выплаты всех положенных штрафов. Мосгордума изменила правила работы специализированных стоянок в соответствии с этими поправками, и они вступят в силу через 10 дней — 23 июля. В поправках есть приятные «бонусы». Если водитель решит оплатить работу эвакуаторщиков еще до того, как заберет свой автомобиль, то его ожидает скидка в 25% от суммы.

Ранее автомобилисты могли забрать свой автомобиль со штрафстоянки только после того, как полностью рассчитаются с ней и со штрафами ГИБДД.

И хотя нарушителей правил дорожного движения у нас по-прежнему достаточно, у многих появлялось ощущение, что в стране делается все, чтобы собственники штрафстоянок могли побольше заработать, а не чтобы воспитать у водителей правильное отношение к методам парковки.

— Я считаю, что поправки эти — замечательные, — комментирует нововведение Константин Трапаидзе, председатель Коллегии адвокатов «Вашъ Юридический Поверенный». — До сих пор получалось так, что когда помещали автомобиль на штрафстоянку, была чуть не прогрессивная драконовская шкала, по которой они взимали плату за свои услуги. — Сначала брали деньги за каждый час, потом — за время, свыше суток. Это было такое первое послабление. Между тем, согласно гражданскому законодательству, никто не имеет права удерживать вашу собственность помимо вашей воли и без соответствующего постановления. А ведь машины увозили прямо на глазах у владельцев!

ИА REGNUM: Что значит, в данном случае, «незаконно»?

— Это значит, что с того момента, как вы обратились с просьбой вернуть ваш автомобиль, никто не имеет права его задерживать. Если его пытаются эвакуировать у вас на глазах, достаточно сказать, чтобы этого не делали и устранить причину. Например, когда ваша машина перегородила дорогу и препятствует проезду других автомобилей. Если же эвакуация произошла без вашего ведома, то отдать вам автомобиль обязаны немедленно с момента написания заявления. Закон ведь принят не для того, чтобы зарабатывала компания-оператор, а чтобы граждане правильно парковались! Это, конечно, не снимает с вас обязанности заплатить штраф за неправильную парковку. Пусть вам выпишут квитанцию на оплату штрафа и отпустят с миром! Этого вполне достаточно! Повторю, никто не имеет право удерживать вашу собственность! В качестве аналогии приведу долги по ЖКХ. У многих они есть, но никто не забивает дверь в вашу квартиру, не давая пользоваться собственностью! В свое время на это обратил внимание «паркмен» Константин Алтухов, которого мы тоже защищали в суде. Считаю, что он прав!

ИА REGNUM: Это — тот самый водитель, который забрался в свою машину, чтобы не дать ее эвакуировать?

— Именно он. И если машина принадлежит инвалиду или же она единственный способ заработка, ее, тем более, не имеют права забирать.

Напомним, что московский водитель Константин Алтухов 16 октября 2014 года не давал эвакуировать свою «Мазду"22 часа, оставаясь в салоне автомобиля, который уже подняли на эвакуатор.

С автомобилиста требовали 27 тысяч за услуги эвакуатора (у него была большегрузная Мазда-пикап), но он был согласен оплатить только штраф в 3 тысячи рублей за услуги эвакуатора. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, повели себя и вовсе неожиданно. Они выписали штраф водителю эвакуатора компании «Мосгорлогистик», который сам припарковался рядом с «зеброй», нарушив правила. Эвакуаторщик и сам оказался «на хорошем счету» у ГИБДД, не оплатив целых 7 штрафов за нарушения ППД. После скандала с Алтуховым был уволен руководитель МАДИ Сергей Румянцев. К тому же прокуратура установила многочисленные нарушения закона при эвакуации автомобилей.

Особенности национальной парковки

ИА REGNUM: О ценах на штрафстоянки и их методах взимания денег с автовладельцев рассказывают страшные вещи! Прейскурант у них такой, что сумма счета порой превышает стоимость автомобиля.

— Такие вещи действительно происходили. В моей практике был случай, когда у женщины эвакуировали автомобиль, а у нее не было денег оплатить услуги штрафстоянки. Одолжить денег у знакомых тоже не удалось. Она отнесла все, что могла — в ломбард. Возвращать сумму пришлось с процентами. Никой судебной перспективы по возврату автомобиля со штрафстоянки тогда не было. Машина была новая, дорогая, взятая в кредит. В итоге на ее возвращение ушла треть стоимости. В судебном порядке мы смогли вернуть лишь часть денег. Именно с того момента, когда в регистрационном журнале было зафиксировано ее заявление о возврате автомобиля.

ИА REGNUM: Зато теперь машину можно забрать, и как говорят многие, не платить за услуги штрафстоянок по разным причинам.

— Оператор, в любом случае, имеет право требовать с вас деньги, в том числе, и в судебном порядке.

ИА REGNUM: На обжалование в судебном порядке дается 10 дней, но никто за это время не рассмотрит ваше заявление…

— Достаточно того, что вы его подали в течение 10 дней. В этом случае считайте, что успели. А если — нет, то найдите уважительные причины, по которым вы этого не сделали, и снова подавайте заявление — о восстановлении сроков давности. Обычно суды относятся к этому с пониманием.

* Итак, если вам удастся выиграть суд, то не надо будет тратить время на выбивание ранее оплаченных услуг из администрации штрафстоянки.

Ранее на добровольную оплату штрафов и услуг штрафстоянок давалось 60 дней и. 10 дней на подачу искового заявления на неправомерные действия парковщиков в суд. Итого — 70 дней.

Согласно нововведению,регионы могут сами устанавливать сроки и тарифы для оплаты эвакуации и хранения машины на штрафстоянке, и делать они это будут в соответствии с методическими указаниями ФАС (Федеральной антимонопольной службы), так как Федеральная служба по тарифам (ФСТ) в прошлом году была расформирована.

Раньше расценки на услуги штрафстоянки устанавливались на федеральном уровне, теперь же этим прибыльным делом занялись регионы. И уж руководство регионов сделает все возможное, чтобы не потерять доходы от штрафстоянок.

Ознакомимся с тарифами на «услуги» штрафстоянок, например, в Москве и Подмосковье (см. ниже). Нетрудно заметить, что они отличаются друг от друга. В других регионах разброс цен может быть еще более впечатляющим.

— Тарифы по оплате штрафстоянок в Москве регулируются согласно «Распоряжению московского Департамента экономической политики № 35-Р от 09.09.2013 года, — поясняет юрист Сергей Селин. — Но будьте внимательны: если ваша машина провела на стоянке меньше суток, то за стоянку вы ничего платить не должны! Это — «Постановление Правительства Москвы № 216-ПП от 9 апреля 2013 года «О мерах по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве»». Вот такое длинное название, но очень важное. Суть же моего заявления изложена в п.5 «Срок хранения транспортного средства на специализированной стоянке исчисляется в полных сутках с момента его помещения на специализированную стоянку по акту приема-передачи транспортного средства для помещения его на специализированную стоянку».

Цены на стоянку автомобилей на штрафстоянку за сутки в Москве/ Подмосковье:

категория A — 500 руб.; /1200 сутки (50 рублей/час).

категория B, и D — не выше 3,5 тонн — 1000 рублей;/2400 (100 рублей/час)

C, Е и категории D (более 3,5 тонн) — 2000 рублей/4800 (200 рублей/час);

негабаритные ТС — 3000 / 7200(300 руб./час.).



Помним «правило первых суток» и пытаемся забрать машину немедленно, ибо далеко не каждый житель столичного региона зарабатывает за сутки такие суммы!

Цены за эвакуацию:

категория A, B (до 80 л.с. включительно) — 4500/3000 рублей;

категория B (80−250 л. с.), за исключением грузовиков — 5000 / 4500 рублей;

категории C и E — 2000 руб./сутки (Москва)

категория С, D, E массой более 3.5 тонн (в т.ч., трактора) — для Подмосковья — 12 тыс. рублей.

категория D (более 250 л. с.), также кроме грузовых — 7000 рублей — для Москвы;

категория D — грузовые ТС — 27 000 рублей для Москвы;

Негабаритные, тяжеловесные, опасный груз (ст. 12.21 Прим. 1;2 КоАП РФ) ТС — 47 000/ 21 000.

— Хочу обратить внимание: у штрафстоянок — выходных нет! Они работают точно так же круглосуточно, как и ГИБДД. Если вы хотите забрать свою машину немедленно — в любое время дня и ночи, вы имеет право это сделать! — поясняет Селин. — И никаких отговорок тут быть тут не может! В противном случае вы пишите заявление в ОВД о незаконном удержании транспортного средства. Особенно это удобно сейчас, когда вы можете забрать свою машину еще до оплаты!

Однако, если по каким-то объективным и не очень причинам вы «бросили» свою машину на штрафстоянке и не забираете ее более трех месяцев, то вас могут заставить это сделать и все оплатить.

— «Забывчивость» выливается в немалые расходы, — поясняет адвокат. — Процитирую все то же постановление № 216-ПП от 9 апреля 2013 года:«Если транспортное средство не было востребовано владельцем, представителем владельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством…, специализированная организация вправе обратиться к собственнику транспортного средства, указанному в копии протокола об административном правонарушении или задержании транспортного средства, полученной от должностного лица в соответствии с п. 2 раздела 2 настоящего Порядка, с требованием забрать… со специализированной стоянки и оплатить расходы на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и (или) хранение на ней задержанного транспортного средства».

Машина в угоне, в продаже по доверенности, в ДТП?

По статистике, большинство автолюбителей забирают свои автомобили со штрафстоянки в первые же сутки, стараясь немедленно найти деньги и оплатить все, что можно. Однако бывает всякое. Машина, пропавшая с места парковки, может оказаться не только на штрафстоянке, но и в угоне.

Ситуация, когда угнанную машину обнаруживали сотрудники полиции и для ее сохранности отгоняли на штрафстоянку, не такая уж редкость. Хотя даже в Московской области штрафстоянки существуют не во всех городах.

Потерпевшего, то есть, владельца угнанного авто, порой находят далеко не сразу. Причин тут множество: например, угнанную машину нашли разбитой после ДТП, в котором участвовал угонщик. Или же перебиты номера, или же сам автовладелец не живет по тому адресу, по которому прописан.

Узнав, что машину нашли, но она на штрафстоянке, многие впадают в панику: стоимость эвакуации и пребывания на штрафстоянке хотя бы месяц может превысить стоимость найденного авто. О том, что делать в таких случаях, мы попросили ответить Константина Трапаидзе.

— Это — головная боль полиции, почему они поставили найденную машину на штрафстоянку, а не на стоянку возле ОВД, например, — поясняет адвокат. — Даже если это стоянка держит у себя машины на коммерческой основе. Если заявление об угоне вашего автомобиля было подано ранее, чем его поставили на штрафстоянку, то это — проблемы полиции. Если же вы были в сговоре с угонщиком, и подали заявление об угоне, чтобы не платить за штрафстоянку — дело другое.

ИА REGNUM: Если вы продали машину по доверенности, а у нового хозяина ее эвакуировали на штрафстоянку, кто должен платить?

— Тут уж отвечаете вы, как собственник. Это — регрессивный иск. А если ваш автомобиль, которым управлял другой человек, не дай Бог, попадет в ДТП? И вам придется нести гражданскую ответственность за причинение вреда здоровью! Поэтому машину лучше продавать по договору, сразу сняв с учета. Если же вы докажете в суде, что у вас есть расписка о получении денег, а у него — о покупке автомобиля, то сможете даже затребовать свою машину назад. И это будет его забота.

ИА REGNUM: Ходят слухи о неких «сгорающих» штрафах за нарушение ПДД. Так, п. 1 ст. 31.9 КоАП «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания"гласит: «Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу».

— Такое возможно, если электронная система фиксации и оповещения о штрафах дала сбой, и вы действительно 2 года ничего не получали. Но происходит это редко, хотя и случается даже в тех странах, где о на была принята значительно раньше, чем в России. Например, в США. Порой, при небольших суммах, приставы просто не будут вами заниматься. Но какой нормальный автовладелец, получив штраф в 500 рублей по почте, или в электронном виде, будет 2 года ждать, придут за ним или не придут? И если вы не согласны с небольшим штрафом в 500 рублей, например, то легче сначала оплатить его, а потом уже обжаловать. Если же речь идет не просто о нарушении ПДД, а о штрафстоянках, то такое не пройдет. Парковочные операторы наймут целый штат юристов, который будет заниматься взысканием этих средств, — поясняет Константин Трапаидзе. — Если же сумма долгов — более 10 тысяч, то гражданина будут разыскивать и арестовывать его счета или зарплату. Ведь тех, кто не получает официальную зарплату хотя бы в размере одной тысячи в месяц, и не пользуется банковским счетом, очень мало. И порядок оплаты теперь такой, что если вы не обжаловали штраф и постановку на штрафстоянку, то судебные приставы могут приходить и через 2 года. К счастью, вновь принятый закон исключает такой бандитский способ начисления пени, какой существовал раньше. Впрочем, как и закон о банкротстве.