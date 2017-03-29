С началом лета в социальных сетях все чаще стали появляться записи, в которых авторы сетовали на высокие тарифы авиаперевозчиков. Видимо, воодушевленные зимой заявлениями правительства о развитии внутреннего туризма, новостями о субсидировании авиарейсов и развитии отечественных лоукостеров туристы рассчитывали, что отдых на Родине станет сопоставим по цене или даже дешевле, чем зарубежные курорты. Однако, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда.

krash Медведь и туристы

Алтай

«Да пошли вы со своим Алтаем», — написал недавно один из блогеров, запись которого вызвала заметный резонанс в социальных сетях. «Друзья, а вы видели цены на авиабилеты к нам в Барнаул? Ну, или в Новосибирск? Развиваем внутренний туризм, не иначе… Меньше гостей, меньше проблем. Сегодня прилетающие к нам на Алтай туристы — настоящие патриоты своей страны. Летать по России за такие деньги — это высшее проявление патриотизма».

В качестве примера он привел цены на билеты из Москвы в Барнаул и обратно, которые начинаются с 23,7 тыс. рублей. «Мы все фиксируем огромное количество отказов от туров на Алтай. Основная причина — очень дорогой перелет. Сезон будет, мягко сказать, «не очень», — прогнозирует автор.

stepanyukv.livejournal.com Отказ от Алтая

По данным корреспондента ИА REGNUM, минимальная стоимость авиаперелета Барнаул — Москва и обратно значительно возросла в летние месяцы. На большинство ближайших дат цена колеблется в районе 25−30 тыс. рублей и выше. Наиболее высокие расценки у компании «Аэрофлот». К примеру, на 24−30 июля билет экономкласса туда-обратно обойдется в 33 тыс. рублей. У S7 самый дешевый билет на ту же дату составит 30 тыс. рублей. Немного ниже расценки у «Уральских авиалиний»: «эконом» на ту же дату составит 29 600 рублей.

При этом в конце мая — начале июня барнаульцы удивлялись необычайно низким ценам на авиаперевозку до столицы. Купить билеты туда и обратно на июнь можно было за 10,5 тыс. рублей, а на июль — август — за 15,6 тыс. А на последние майские даты, по данным «Алтапресса», билеты продавали и вовсе по небывалым ценам: цена вылета в один конец составляла около 6 тыс. рублей.

Для алтайских туроператоров не секрет, что в летние месяцы цены на перелет значительно возрастают. Например, в Горном Алтае увеличивается не только частота рейсов (самолеты летают каждый день, в то время как зимой — два раза в неделю), но и цены. Если зимой из Москвы в Сибирскую Швейцарию и обратно можно слетать за 18−20 тыс. рублей, то летом цены начинаются от 30 тыс. В Республике Алтай эксперты считают, что во многом такой рост происходит из-за того, что рейсы сюда выполняет только авиакомпания «Сибирь», и монопольное положение на рынке позволяет ей диктовать свои цены. Попытки властей «завести» в аэропорт еще одного перевозчика успехом пока не увенчались.

При этом недавно в соцсетях появилась запись о том, что перелет по маршруту Горно-Алтайск — Москва — Горно-Алтайск по самому экономному варианту на 24 июля — 31 июля обойдется в 153 560 рублей (76,5 тыс. на одного). «Да это ж дешевле (реально на пару тысяч дешевле, накануне смотрел) слетать на 9 дней в пятизвездочный отель «Кейп Панва» на Пхукете», — говорилось в записи. Впрочем, уточнялось, что если «поиграть» с датой вылета, то билеты можно купить и дешевле — за 72 тыс. рублей, то есть по 36 тыс. на одного.

facebook.com Вот такие цены

«Алтай — одно из самых популярных направлений в контексте развития внутреннего туризма, — говорит новосибирский экономист Станислав Савельев. — Однако такая ценовая политика несколько смущает. С другой стороны, надо понимать, что горно-алтайское направление даже при таких ценах забито летом практически до отказа. Стимула снижать цены у авиакомпании при таком спросе нет».

Байкал

Чтобы добраться до еще одной российской жемчужины — озера Байкал, — туристам из европейской части страны тоже придется изрядно потратиться. Например, по состоянию на 13 июля самый дешевый билет из Москвы в Иркутск и обратно на те же 24 и 31 июля можно было приобрести за 39,7 тыс. Были билеты и за 44 тыс., и за 48 тыс., и еще дороже. Слетать в Бурятию еще дороже — от 53 тыс. рублей.

«Огромные цены на авиабилеты отрицательно влияют на туристический поток в республику. У нас и так в Бурятии транспортная логистика недостаточна развита. Да, существуют прямые авиарейсы в Улан-Удэ из Москвы и обратно, но с такими заоблачными ценами на билеты люди лишены возможности прилететь и отдохнуть в Бурятии», — говорит директор туристической компании «БурятИнтур» Туяна Гомбоева.

Красноярск

Цены на авиабилеты по направлению Москва — Красноярск тоже достаточно высоки — от 35 тыс. туда-обратно. «Если бы случилось чудо, и в летний период времени стоимость авиаперелетов до Москвы уменьшилась, то, конечно, это увеличило бы туристический поток по всем направлениям, — сказала ИА REGNUM директор туристического агентства «Меридиан» Алена Чекоданова. — Но это традиционная стоимость, из года в год в этот сезон стоимость перелета из Красноярска повышается. Туроператор со своей стороны никак не может на это повлиять — это непосредственно зависит от авиакомпаний. В регулярных авиаперевозках есть тенденция: чем раньше приобретаешь билет, тем дешевле стоимость. То есть если вы приобретаете за полгода, то можете самый дешевый сегмент приобрести. Обычно на каждый ценовой сегмент приходится пять билетов, и с каждыми пятью билетами стоимость повышается. С одной стороны, можно сказать, что это определённый маркетинговый ход, а с другой, это всегда так было».

Новосибирск

Цены на перелет из Новосибирска в Москву в конце июля могут удивить тех, кто часто путешествует в этом направлении. Если, например, рассмотреть покупку билетов туда-обратно на даты 14 июля — 31 июля, то выложить за взрослый билет придется около 30 тыс. рублей.

Согласно данным с сайта skyscanner.ru, средняя цена за взрослый билет — от 28 тыс. рублей до 80 тыс. рублей без учета различных сборов и страхования. Еще зимой поездка могла обойтись намного дешевле. Эксперты в сфере туризма говорят, чтобы экономить на перелетах, билеты лучше всего приобретать заранее. Для летних месяцев самый удобный месяц для бронирования — февраль.

«Безусловно, мы видим повышение цен. И высокая цена на авиабилеты отрицательно влияет на развитие внутреннего туризма, который сейчас является приоритетным направлением работы наших агентов. В частности, мы можем говорить о высокой цене направления Новосибирск — Москва, и на курорты Краснодарского края, в Симферополь сейчас цены тоже достаточно высоки. Новосибирск — Москва у нас одно из самых загруженных направлений: кто-то летит транзитом в европейскую часть России, кто-то — с возможной разведкой за рубеж, в том числе и с целью туризма, кто-то — с личными поездками, кто-то — по работе, — сказала ИА REGNUM исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. — Но мы понимаем, что на такие активные туристические направления у нас низкие тарифы были реализованы еще в феврале. Тогда можно было приобрести по низким тарифам авиакомпании билеты в Крым стоимостью 13 тыс. рублей туда-обратно, сейчас стоимость составляет порядка 35 тысяч. Мы понимаем, что сибиряки хотели бы выехать в отпускной сезон к теплому морю, но видим, что людей останавливает цена на перелет. Если говорить о привлечении туристов к нам в регион, то, допустим, для жителей европейской части стоимость перелета играет значительную роль, увеличивая стоимость турпродукта в разы. Сейчас у нас самый высокий в туристической отрасли сезон. Сэкономить могут те пассажиры, которые приобрели билеты заранее. Если покупать на ближайшие даты сейчас, то там уже более высокие тарифы, так как июль и август — одни из самых активных месяцев в туристическом сезоне».

Хакасия

«За 30 тыс. рублей туда и обратно гости в Хакасию ехать из Москвы не хотят, — говорит директор туристской компании «Дискавери» Инна Поддубровская. — Плюс себестоимость туристского продукта составит еще порядка 30 тыс. рублей. То есть на одного человека путешествие в Хакасию стоит около 60 тыс. рублей. Теперь вопрос — можем ли мы предоставить сервис, соответствующий этой сумме? И может ли регион достойно конкурировать с тем же Алтаем и с другими российскими регионами, где турпоток уже поставлен, а сервис и обслуживание стремятся на достаточно высокий уровень. Безусловно, в Хакасии сейчас отдыхают и москвичи. Но они могли выгодно купить билеты и путевки по акциям раннего бронирования, которые были закрыты еще зимой. Но об этих акциях мало кто знает. Приобрести билет сегодня далеко не каждому по карману. Поэтому сейчас к нам едут туристы, для которых дорога в Хакасию малобюджетна. Это Сибирский регион: Кемерово, Новосибирск. Гости из Центральной России здесь есть, но это не поток, и он нисколько не увеличился. О дороговизне билетов я слышу от каждого приезжающего к нам гостя. Только представьте, семья из четырех человек должна за билеты заплатить порядка 130 тысяч, чтобы сейчас приехать в Хакасию».

Необходимо умное регулирование

«На самом деле, ничего удивительного в сложившейся ситуации нет, видно, что тарифная политика формируется не исходя из издержек по конкретному направлению, а в соответствии с популярностью направления. Новосибирск и Красноярск — деловые центры, сюда летит много командировочных по делам бизнеса. Алтай и Бурятия — притягательны с точки зрения туризма, цены тоже высокие. А вот, например, Томск таким спросом не пользуется, и билеты сюда стоят почти в два раза меньше, чем в соседний Новосибирск», — говорит Савельев.

«Есть такой миф — мол, в Сибири медведи по улицам ходят, это отпугивает туристов. Да ну, их отпугивают такие вот цены на билеты, о которых вы написали», — добавил также эксперт.

По его мнению, в стране необходимо развивать сеть местных авиалиний, а также стимулировать конкуренцию и препятствовать картельным сговорам в сфере авиаперевозок. «Многое в направлении местных авиалиний делается, но все-таки они развиты пока недостаточно. Для развития внутреннего туризма вся сфера перевозок — и автомобильных, и железнодорожных, и авиационных — очень важна, здесь необходимо умное государственное регулирование».