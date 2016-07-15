



Флаг Польши в руках Мачеревича

Официально: МИД РФ ответил на заявление Мачеревича по Волынской трагедии

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Взгляд из России на Польшу и из Польши на Россию обречён быть разнонаправленным. Россияне при современном состоянии преподавания географии скоро будут искать поляков аккурат по Высоцкому в Улан-Баторе. Поляки же, как и встарь, привычно смотрят на Россию сквозь увеличительное стекло, припоминая по случаю и без оного старые обиды и пребывая в настоятельных поисках обид новых. С этой привычной для польского глаза оптикой в отсутствие серьёзных политических конфликтов придётся мириться. Печальнее, когда поводы для новых обид изобретают профессиональные с виду историки и демократичная до последней строчки «Газета Выборча».

Глядит в книгу…

Теперь понятно, что не все сотрудники одной из самых известных сегодня польских газет разделяют мировоззренческие установки своего главного редактора Адама Михника, хорошо известного в качестве «антисоветского русофила». В номере «Газеты Выборчей» за 8−9 марта 2013 года был помещён текст, который по большому счёту можно было прочитать, ограничиваясь заголовком и подзаголовком. Заголовок гласил: «Как Москва устроила ад на Волыни». Подзаголовок добавлял в костёр керосинчику: «Советы натравили немцев на украинских полицейских, на их место пришли поляки. Спираль убийств закрутилась. Русские агенты действовали согласно тщательно обдуманному плану» [1]. Вот и полетели новые ветерки над старыми костями…

Дальнейшее изложение было многословным и наукообразным, но главное было вынесено в начало статьи: оказывается, это «русские» и неизменно опереточные злодеи из НКВД приложили руку к организации печально известной волынской резни, обернувшейся ровно 70 лет назад гибелью многих тысяч поляков от рук украинских националистов. Доселе подобные трактовки встречались лишь в украинских публикациях на эту тему и никакими сколько-нибудь достоверными источниками не подкреплялись. Пожалуй, самый известный сегодня в Польше специалист по этой проблеме профессор Гжегож Мотыка в 2011 году так оценил усилия украинских коллег: «Стоит остановиться на проблеме советской провокации, которая якобы привела к резне польского населения на восточных землях II Речи Посполитой. Согласно этой теории, польско-украинский конфликт вызвали советские партизаны, которые, выдав себя за УПА, совершили первые убийства польского населения. Эти якобы советские действия должны были вызвать возмездие со стороны поляков, что в свою очередь вынудило реагировать УПА. Эта гипотеза, в своё время часто приводимая украинскими авторами, не находит никакого подтверждения в источниках, и поэтому её надлежит решительно отвергнуть» [2].

Итак, ещё в 2011-м всё было предельно ясно, а в марте 2013-го сенсационное открытие сделал политический комментатор «Газеты Выборчей» 50-летний Мирослав Чех, историк по образованию, выпускник Варшавского университета, бывший депутат польского сейма и активный деятель Союза украинцев в Польше. Помогли, да ещё «неожиданно», любознательному Чеху, по его словам, не кто-нибудь, а россияне. Федеральное архивное агентство разместило на своём сайте в открытом доступе известный двухтомник издательства «РОССПЭН» «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны» [3]. Чех прочитал оба тома внимательно и сделал вывод, что на основании некоторых документов, исходящих от известного деятеля НКВД Павла Судоплатова и подполковника Антона Бринского, командовавшего одним из советских партизанских отрядов на Украине, можно устроить ревизию взглядов на происхождение акции Украинской повстанческой армии на Волыни.

Ревизор из Чеха, признаемся честно, получился неважный: мысль автора извилисто блуждает, пытаясь уверить читателя в истинности заявленных в заголовке и подзаголовке тезисов, а доказательная база убогая, неплохо иллюстрирующая бессмертную поговорку «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Бринский, он же партизанский командир «Дядя Петя», обвиняется в том, что он приложил руку к тому, что украинские полицейские начали уходить в лес и пополнять ряды УПА (запрещена в России). По мнению Чеха, чуть ли не главной целью советских партизан было «торпедировать польско-украинские переговоры, и им это удалось. С огромной, что стоит подчеркнуть, помощью высоких договаривающихся сторон. И огромными потерями среди гражданского населения». Замечания автора в той части, где он не говорит о «Советах», наглядно показывают, что он вполне представляет себе истинную картину событий, но норовит чуть ли не к каждому эпизоду приплести «советскую угрозу», повсюду выискивая следы коварного «Дяди Пети». Получается в итоге типично советская логика, смело обвинявшая в том, что на полях колхоза «Красная заря» вырос небогатый урожай, американский империализм, ЦРУ и лично президента Линдона Джонсона, развязавшего войну во Вьетнаме. Примерно такое же отношение к истинным причинам волынской резни имеют и документы из замечательного двухтомника издательства «РОССПЭН».

Цель любознательного автора и большого поклонника украинских националистов проста и понятна: обелить убийц из УПА, представить их как можно менее виновными жертвами геополитического столкновения Германии и России: «Поляки и украинцы были пешками в смертельной игре держав. Вожди польского и украинского подполья вели себя так, как будто они вели игру, считая, что итог войны принесёт благополучное решение для их народов». Упрёки по адресу «вождей» сами по себе справедливы, но Чех упрямо ставит на одну доску палачей и жертв, что в отношении трагических событий 1943 года на Волыни звучит кощунственно. В заключение своей статьи автор переходит в наступление: «В рамках подготовки к 70-й годовщине антипольской акции УПА архивные службы России и Украины должны обратиться к российским коллегам с просьбой предоставить доступ к документам 4-го управления НКВД и других советских спецслужб 1942−1945 годов. Если они хотят помочь полякам и украинцам в познании их общего прошлого, то пусть помогают до конца. Если доступ к документам предоставят, то мы будем радоваться, что открываем очередные страницы польско-украинской истории. Если не предоставят, мы будем по крайней мере знать, по какой причине они это делают». И эта песня не нова: в отсутствие источников подобную аргументацию использовали украинские авторы, уповая на «секретные архивы Кремля». В любом случае будут виноваты российские власти и подчинённые им коварные архивисты, утаивающие «истинную правду» за семью печатями. Для солидности Чех предлагает ещё тщательнее прошерстить украинские и американские документы, имеющие, по его мнению, отношение к проблеме.

Возвращение к реальности

Вот так, по мнению Мирослава Чеха, Москва устроила ад на Волыни. К сожалению для автора, особой сенсации из его публикации не получилось. В год 70-летия волынской трагедии польское общество, как и прежде, склонно возлагать ответственность за массовые убийства поляков на украинских националистов, а не на «Дядю Петю». Как сообщает «Российская газета», 11 апреля 2013 года «в польском сейме зарегистрирован проект постановления о признании геноцидом преступлений украинских националистов против польского населения Волыни в 1939—1947 годах, а также признании преступными организациями «повстанческих» отрядов ОУН-УПА (организация запрещена в России — ИА REGNUM), дивизии СС «Галичина» и украинской вспомогательной полиции на оккупированных территориях» [4]. Поклонники Бандеры и Шухевича на Украине тут же запричитали, что «ляхи» в очередной раз договорились с «Кремлём».

Довольно быстро вернулась к реальности и «Газета Выборча». Сделав в начале первого месяца весны два шага назад, редакция уже 25 марта вполне демократично представила совершенно иную точку зрения и сделала важный шаг вперёд. Еженедельное и весьма популярное у читателей приложение к газете «Але Гистория» напечатало беседу Адама Лещиньского с уже известным нам профессором Гжегожем Мотыкой. Позиция учёного с 2011 года практически не изменилась. И хотя Мирослав Чех в тексте не упоминается ни разу, достаточно жёсткий ответ его гипотезе там просматривается чётко. Мотыка прежде всего пишет о масштабах трагедии, которую он называет «геноцидом» и «этнической чисткой»: антипольская акция «началась 9 февраля 1943 года и продолжалась до мая 1945 года. Её жертвами пали около 100 тысяч поляков. Её запланировала и хладнокровно осуществила одна из двух фракций Организации украинских националистов. Ей сопутствовала чёткая пропагандистская акция: в рапортах о конкретных действиях сотни нападений на польские деревни часто представлялись как наказание за сотрудничество с немцами и Советами. Были подготовлены «белые книги» о «польских преступлениях» на французском, английском и немецком языках. Всё это делалось в конспирации, даже удивительно, что партизанская организация была в состоянии подготовить это столь современным способом» [5].

Гжегож Мотыка не питает никаких иллюзий и в отношении идеологии ОУН. Отвечая на провокационный вопрос, было ли непризнание львовского «правительства» Ярослава Стецько и арест его главы и Степана Бандеры той «ошибкой, из-за которой Гитлер проиграл войну», польский историк отвечает: «Я соглашаюсь с профессором Богданом Осадчуком в том, что, арестовав Стецько и других бандеровцев, немцы сделали им услугу. Из коллаборационистов они вдруг стали жертвами нацистского режима. Между тем их образ государства был фашистским. В отношении поляков они хотели проводить такую политику, которую раньше проводили в жизнь немцы на территориях, присоединённых к рейху: интеллигенцию уничтожить, часть населения выселить в центральные земли, а часть украинизировать».

Оценивая «теории» о том, что резня на Волыни была якобы спровоцирована «советскими спецслужбами», профессор Мотыка, как и в 2011 году, даёт ясный и чёткий ответ: «На это не указывает ничто. Конечно, без немцев и Советов преступления бы не было, ибо они создали для него условия и показали пример. Правда, быть может, советская провокация способствовала дезертирству украинской полиции, но это только как максимум ускорило действия бандеровцев. На III конференции ОУН (Б) в феврале 1943 года бандеровцы ведь и так приняли решение о начале борьбы с немцами, что означало и приступить к антипольским чисткам, ибо такой план… был принят в конце 1942 года. Когда-то существовала теория, согласно которой расправы начали Советы, истребляя польскую деревню в облачении бойцов УПА. Но уже самую первую деревню Паросьле истребили бандеровцы. И везде, где удалось идентифицировать исполнителей, они принадлежали к ОУН (Б)».

Ссылки на необходимость поиска каких-то особо секретных документов по проблеме Мотыка считает уловкой украинских историков, охваченных, по его мнению, «иррациональной верой, что дальнейшие архивные разыскания, особенно в московских архивах, снимут с бандеровцев позор вины. Но это лишь иллюзия».

Все акценты расставлены чётко и ясно, Гжегож Мотыка, не испытывая, как мы увидели, ни малейшей симпатии к «Советам», тем не менее профессионально и грамотно изложил весьма близкую к реальности точку зрения. А вот автор «сенсации» Мирослав Чех озвучил уже порядком засаленную точку зрения украинских историков, по понятным причинам стремящихся представить бандеровцев белыми и пушистыми. Если бы текст Мотыки был напечатан раньше баек о коварной Москве, якобы устроившей ад на Волыни, публикация Чеха вообще не имела бы никакого смысла. А коль ветерки над костями полетели снова, стоит задуматься о том, что сенсационная с виду статья в польской газете совсем не безобидна. Она реально тормозит тот процесс диалога и согласия, о котором мы уже упоминали. Ведь и в России среди тех её граждан, которые знают, что поляки не живут в Улан-Баторе, имеется известное число склонных отрицать очевидные исторические факты. Теперь это легче будет делать, что называется, на паритетной основе: раз вы считаете, что волынскую резню устроили Судоплатов и «Дядя Петя», так и мы будем ещё громче кричать о том, что убийства поляков в Катыни осуществили немцы. Ведь и на антиисторической основе также возможны диалог и согласие, только нужны ли они в таком виде Польше и России?

Полный текст статьи опубликован в журнале «Родина»: 2013, №5

[1] Czech M. Jak Moskwa rozpętała piekło na Wołyniu // Gazeta Wyborcza. Sobota-niedziela. 2013. 9−10 marca.

[2] Motyka G. Od rzezi wołyńskiej do akcji «Wisła». Kraków. 2011. S. 167.

[3] Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Т. 1−2. М. 2012.

[4] Дульман П. Националистов поставят в «стоп-лист»? Сторонникам Бандеры и Шухевича закроют въезд в Польшу // Российская газета. 2013. 23 апреля.

[5] Ale Historia. 2013. 25 marca.