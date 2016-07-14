На днях в ходе заседания Кабинета министров в Тегеране, которое вел президент Ирана Хасан Рухани, было одобрено соглашение об отмене визового режима между Арменией и Ираном. Ранее аналогичное решение приняло и правительство Армении. Введение безвизового режима между любыми государствами, создание возможностей для свободных контактов между гражданами, всегда является показателем высокого доверия между партнерами, а иногда воспринимается как свидетельство стратегического партнерства. Однако в данном случае существует специфика, связанная с ирано-азербайджанскими отношениями и с нагорно-карабахским конфликтом.

alchetron.com Али Хаменеи

Азербайджан всегда пытался держать Армению в блокаде. Не без его давления Турция отказалась ратифицировать известные Цюрихские протоколы октября 2009 года, предусматривавшие нормализацию отношений с Арменией и открытие границ. Баку, как говорил ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе, «с ревностью относился и относится к шагам Тбилиси, направленным в сторону Еревана», часто выставляя для Грузии «проблему выбора между Арменией и Азербайджаном». Но положение усугубляется еще и фактором напряженных отношений между Россией и Грузией. Что же касается шиитского Ирана, то он всегда в самые сложные времена поддерживал христианскую Армению, исходя из исторических, тактических и стратегических причин.

Дело в том, что до русско-иранских войн начала XIX века территории, на которых позже сформировались современные Азербайджан и Армения, в виде ханств входили в состав Персидской империи. После развала СССР в Иране пробудилась прежняя геополитическая ментальность, особенно поле того, когда баланс сил в регионе стал склоняться в сторону Турции. Шиитский Азербайджан стал выстраивать стратегический альянс с суннитской Турцией, что никак не устраивает Иран. Напомним, что недавно Тегеран отменил въездные визы для граждан семи государств — Турции, Ливана, Азербайджана, Грузии, Боливии, Египта и Сирии. Однако Баку воздерживается от подобного шага, опасаясь того, что иранские азербайджанцы, численность которых (по некоторым данным) превышает 10−15 млн, станут мирно осваивать территорию, некогда именуемую Северной Персией. Но и помешать Тегерану ввести безвизовый режим для армянских граждан Баку оказался не в состоянии. Правда, в Азербайджане заметили, что после сообщений о том, что в ходе апрельской войны в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала купленное в России оружие, в Армении прошли антироссийские манифестации. Поэтому, когда в ходе своего визита в Германию президент Ильхам Алиев сделал неслучайное «сенсационное» заявление о том, что Баку в ходе этой войны применял иранское вооружение, ставка, похоже, делалась на всплеск антииранских настроений в Армении. Ничего из этого не вышло.

И вот теперь в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана начались азербайджано-иранские разборки. Депутат Захид Орудж, акцентируя внимание на том, что «в настоящий момент отношения между Ираном и Арменией находятся на стратегическом уровне, отменен визовый режим между двумя странами», стал советовать президенту Хасану Рухани отменить готовящийся визит в Ереван. «Несмотря на то, что Иран представляет себя защитником мусульман в мире, к оккупации азербайджанских земель мы не видим от него отношения аналогичного палестинскому вопросу, — отметил Орудж. — В разгар ядерной проблемы мы не допустили превращение Азербайджана в плацдарм против Ирана. Иран хочет установить дружественные отношения с Азербайджаном, или избрать другой путь?». Его коллега Фазиль Мустафа решил копнуть глубже. «Исторически Иран не был заинтересован в независимости, усилении Азербайджана, — утверждает Мустафа. — И в 1918 году, когда наша страна стала независимой, Иран был против того, чтобы нашу страну назвали Азербайджан, не признал независимость. Мы освободим наши земли. Сотрудничество Ирана с Арменией, передача ей оружия останется черным пятном в истории ИРИ».

В свою очередь депутат Гудрат Гасангулиев расширяет «горизонты проблемы»: «В ходе бесед должностные лица Ирана спрашивают, почему вы сотрудничаете с Израилем?! Мы сотрудничаем с Израилем, чтобы приобретать у них оружие и освободить наши земли. А почему Иран сотрудничает с Арменией? Сотрудничает, чтобы Армения продолжала оккупацию азербайджанских земель? Проводимая сегодня руководством Ирана антиазербайджанская политика не является дружественной. На самом деле отношения дружбы с Азербайджаном служат стабильности Ирана и развитию региона. Если Иран не будет проявлять уважения к национальной принадлежности проживающих там 30 (?) миллионов азербайджанцев, тогда он столкнется с печальными последствиями». Оказывается, по предложенной логике, Баку выставляет себя в роли гаранта политической стабильности Ирана, хотя все, может быть, и наоборот. В этой связи посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин заявил, что критика депутатов «не способствует развитию азербайджано-иранских отношений», а отношения Ирана с Арменией «не направлены против какого-либо государства».

Но фактом остается то, что Тегеран ведет в отношении Баку и Еревана политику, аналогичную московской — равноудаленности и заинтересованности на уровне устраивающего баланса сил. Кстати, недавно заведующий отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасанов заявил, что вопрос введения безвизового режима между Азербайджаном и Турцией, предложенный в 2009 году, стал якобы «жертвой иранского давления на Азербайджан, что привело к отмене заключения договоренности буквально в «последнюю минуту». По словам Гасанова, иранская сторона заявила, что заблокирует путь сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, если Азербайджан отменит визы по отношению к туркам, но сохранит их для иранцев. Углубление сотрудничества Армения-Иран, чему будет способствовать введение безвизового режима, может укрепить и Грузию, которая участвует в создании двух осей, Иран-Армения-Грузия и Турция-Азербайджан-Грузия, что позволяет ей проводить в регионе более маневренную политику. Ситуация в Закавказье действительно меняется.