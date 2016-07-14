Всеукраинский крестный ход с призывом к миру, организованный Украинской православной церковью Московского патриархата, взволновал не на шутку украинскую региональную прессу.

andrey3377.livejournal.com Андрей Мадекин, «Изгнание бесов»

Провокациями, как на уровне Украины, так и непосредственно в Виннице, некие силы стараются посеять вражду среди верующих, утверждает «Реал» (Винница). Причем если среди участников крестного хода четко прослеживается «рука Кремля» и патриарха Кирилла, то в областном центре сторонников УПЦ Московского и Киевского патриархата пытаются поссорить срезанными крестами. На Троицу 19 июня — один из самых почитаемых православными праздник — на въезде в областной центр вблизи Стрижавки вандалы срезали трехметровый Крест, установленный верующими УПЦ МП. Святыня стояла у самой дороги и в достаточно оживленном месте. Неподалеку от этого места, но в самом областном центре, расположены другие знаковые для епархии атрибуты, причем и уголки там темные. Таким образом, вандалов не остановило то, что и под покровом ночи их могли «засечь». При этом в Стрижавке проживает лидер местной организации УНА-УНСО (запрещена в России) Сергей Чумак, которого многие в Виннице связывают с лоббированием интересов Киевского патриархата. Далее, в ночь на 9 июля неизвестные срезали Крест в парке «Химик», установленный верующими Киевского патриархата. Чумак пояснил, что кто-то очень хочет «поссорить» его единомышленников с верующими Московского патриархата. Причем, явно провоцируя не только словесный конфликт. Тем временем на Виннитчине прошел свой крестный ход. Его провели митрополиты УПЦ МП Симеон (Винницкий) и Агапит (Могилев-Подольский) в поддержку Всеукраинского крестного хода. Следует отметить, в их рядах не было людей в камуфляже, с георгиевскими ленточками или флагами. А митрополит Симеон, между прочим, считается лидером проукраинского крыла в епископате УПЦ МП, заключает издание.

Организованный УПЦ МП антивоенный поход — это чистая провокация спецслужб России, которая имеет не столько религиозную, сколько политическую окраску и служит «картинкой» для кремлевских СМИ, заявил политолог Виктор Небоженко. Его мнение приводят «Волинські Новини» (Луцк). «Греко-католики не устраивают никаких ходов в подтверждение своей близости к Ватикану, — сообщил политолог. — Я не против разных мнений и вероисповеданий, но такое не проводят во время войны. Обратите внимание, что на ход вывели в основном стариков и женщин, очевидно, для того, чтобы по дороге их побили «бандеровцы». Тогда российская пропагандистская пресса сможет показать, что Украина докатилась до того, что озверевшие украинцы бьют святых людей». Причин для негативного отношения украинцев достаточно, ведь очевидцы отмечают, что участники хода используют символику «государства-агрессора» — и георгиевские ленты, и иконы русского царя Николая II. «После Вселенского собора на Крите, где одобрительно отнеслись к украинской автокефалии, УПЦ МП, очевидно, стремится продемонстрировать свою доминантную позицию. Но если хотят проводить антивоенный ход, то пусть хоть кругами ходят от Макеевки в Донецк, зачем тревожить и так взволнованную Украину», — сказал Небоженко.

«Еще начиная с 2014 года многие наши священники принимали участие в Революции Достоинства, — отметил в разговоре с порталом «Волинська правда» (Луцк) управляющий Волынской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Луцкий и Волынский Михаил. — Когда началась война на востоке Украины, эти же ревностные священники пошли в зону «АТО». Но там нельзя долго оставаться, не оставляя приход. Поэтому несколько наших священников пошли туда на постоянной основе, в частности протоиерей Николай Гинайло, священник Александр Вронский, иеромонах Макарий (Дядюсь). Отец Макарий и сейчас находится на востоке, а священник Александр Вронский на данный момент вернулся и занимается строительством храма в честь Святого преподобного Иова Почаевского в Луцке. В общем, в зоне «АТО» в течение месяца находятся до 10 священников нашей епархии, а два месяца они продолжают служить на своих приходах. Такой порядок определил Священный синод нашей Церкви. Причем деятельность нашей Церкви в зоне «АТО» — это не только духовная опека над военными, это также и волонтерская деятельность, в том числе и помощь местному населению. Я сам тоже бывал в зоне «АТО».

С переименованием Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры разбирался «Zaxid.net» (Львов). Странные совпадения, которые сопровождают современную историческую политику Украины, не могут оставить равнодушными никого. Дошло до того, что один из лучших украинских историков предложил облегченный вариант теории заговоров. Он высказал предположение, что принятие Верховной радой «декоммунизационных законов» в тот же день, когда в украинском парламенте выступал президент Польши Бронислав Коморовский, и переименование Московского проспекта в честь Бандеры накануне саммита НАТО в Варшаве — это тайный замысел противников президента Петра Порошенко. Мол, поскольку Институт национальной памяти Украины находится в компетенции кабинета министров, то люди бывшего премьера Арсения Яценюка «по старой памяти» подсунули Порошенко свинью. Руководство института тоже оживилось, окрыленное своими успехами в декоммунизации публичного пространства столицы. Кажется, они надеялись, что удастся протолкнуть «свой» героический исторический пантеон и заставить мир закрыть на это глаза. И благодаря польско-украинской солидарности против России «решить» вопрос этнических чисток на Волыни в интерпретации Владимира Вятровича, директора ИНП. Мол, никаких чисток не было, а была польско-украинская война, а на войне как на войне, страдает гражданское население. Но нашла коса на камень. В Польше к власти пришла партия «Право и Справедливость» (PiS), для которой вопрос «счетов» с историей не менее важен, чем для украинского Института сформировать исторический пантеон исключительно из деятелей ОУН под руководством Бандеры. Как бы парадоксально это ни звучало, но историческая политика современной Украины, направленная на героизацию ОУН и УПА (запрещены в России), оказалась крайне удобной для политиков из PiS. А каждое решение украинских властей, как признание героическими ОУН и УПА, отрицание этнических чисток на Волыни в 1943 году, называние улиц именами тех, кого поляки считают ответственными за массовые убийства, только добавляет аргументов польской элите. Теперь перед политиками «Права и Справедливости» стоит задача не только законодательно почтить память жертв, но и заявить протест против политики восхваления убийц в соседнем государстве.

На Яворовском полигоне во Львовской области завершаются международные учения «Репид Трайдент», которые уже второй год подряд происходят во время войны в Донбассе, передает «Збруч» (Галичина). Как отметил в беседе с журналистами заместитель командующего Сухопутными войсками Украины генерал Руслан Хомчак, бойцы различных видов ВСУ и Национальной гвардии учатся проводить совместные операции в условиях гибридной войны, что обязательно им пригодится во время пребывания в зоне «АТО». В то же время работа по образцам НАТО реально приближает украинскую армию к стандартам блока, о чем говорят руководители оборонного ведомства. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Вахтанг Капанадзе оценил проделанную работу: «Я был на этих учениях в прошлые годы и могу сказать, что невероятно поражен тем уровнем, который показывают украинские военные… И еще я удивлен тем, что Украина реформирует армию и одновременно воюет». Грузинские военные, участвующие в этих учениях, отметил он, также могут научиться и одновременно передать свой боевой опыт коллегам. Как отметил начальник академии Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук, солдаты присматриваются к тому, как работают инструкторы НАТО, и стараются подтянуться до их уровня, невольно перенимают полезные навыки и отношение западных военных к своей работе. Заместитель командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал Тимоти Макгваер отметил, что американская сторона и в дальнейшем остается сторонником проведения учений типа «Рапид Трайдент», поскольку они дают реальную возможность провести совместную работу потенциальных миротворческих подразделений и обменяться боевым опытом.

Украинские уголовники в Донбассе предпочли службе в Вооруженных силах Украины массовый побег, сообщает «Жизнь Луганска» (Луганск). Тридцать осужденных украинцев сбежали из зоны «АТО», прихватив с собой полный боекомплект оружия. Об этом сегодня сообщают источники в силовых структурах Луганской народной республики. По их информации, уголовников специально выпустили из тюрем, чтобы они несли службу в так называемой зоне антитеррористической операции. Побег был совершен в месте дислокации в Станично-Луганском районе, куда они прибыли 27 июня. Украинские осужденные прошли трехдневное обучение на территории детского оздоровительного лагеря, после чего получили боеприпасы для боевых действий у линии разграничения. Однако 1 июля они устроили массовый побег и рассеялись на территории района. Чтобы поймать беглецов, был введен план «Перехват». Однако масштабные поиски с участием полицейских и солдат ВСУ ни к чему не привели. Вероятнее всего, бандиты разделились и теперь действуют небольшими группами. Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило к границе ЛНР дополнительные танки, бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня «Град». А СБУ уличили в очередных «зачистках» среди местного населения на подконтрольной Киеву Луганщине с целью выявить поддерживающих ЛНР граждан.

В селе Шаповаловка под Конотопом и в самом Конотопе отметили 357-ю годовщину победы украинского войска над московской армией под Конотопом, рассказывает «Панорама» (Сумы). Из-за недостатка средств зрелищную часть сократили: не было ни реконструкции битвы, ни казацких показательных соревнований. Да и самих современных казаков на праздник приехало довольно мало, в отличие от прошлых годов. Нынешних украинских военных представляли бойцы бригады «Азов» и Конотопского гарнизона. В праздничной толпе было много ветеранов «АТО». После торжественного въезда в Шаповаловку многотысячная колонна под звуки боевых маршей прошла к центру села. Там они возложили цветы к памятному кресту погибшим украинским казакам. Далее участников праздника ожидал праздничный концерт народных коллективов. Представители корпуса «Азов» предлагали научиться приемам разборки-сборки автомата, обращению с гранатой и противотанковым гранатометом, а также давали примерить бронежилеты и каски.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал «облавы» на копателей янтаря в Житомирской и Волынской областях, информирует «Житомир.info» (Житомир). Но главным в урегулировании проблемы, считает министр, должна стать регуляция сферы пользования полезными ископаемыми — то есть введение государственной добычи янтаря на территории Украины. «Министр экологии уже подготовил такую концепцию. Она, прежде всего, предполагает удаление с рынка тех спекулянтов и бандитов, которые скупают нелегальный янтарь у населения по заниженным ценам и перепродают контрабандой», — заявил Аваков. Кроме того, по его словам, будет введена государственная закупка и сертификация янтаря с последующей реализацией за границу и лицензирование добычи ископаемых и рекультивации земель.

Председатель Ассоциации деревообрабатывающих предприятий Прикарпатья Игорь Соболевский в интервью порталу «Галичина» (Ивано-Франковск) прокомментировал серию странных нападений на деревообработчиков и лесозаготовителей. Сегодня в украинской прессе наблюдается массовая атака на деревообработчиков, которых обвиняют в том, что по их вине вырубают леса и уничтожают природу, говорит Соболевский. А между тем авторы этой атаки уже подготовили законопроект, который предусматривает отмену моратория на экспорт древесины. Что происходит? Надо было запугать деревообработчиков, потому что сейчас это единственная сила, которая была инициатором введения моратория на экспорт древесины и противостоит попыткам его отменить. Те, кто зарабатывали на экспорте древесины, — вся лесная мафия — перестали зарабатывать. Зачем им деревообработка, если неоткуда украсть? Чтобы похоронить деревообработку, распространяют различные мифы. «Нас хотят «подвинуть», чтобы снова вывозить «кругляк» и платить в государственную казну по 3 гривны с куба, вот и вся арифметика», — констатирует эксперт.

11 июля исполнилось ровно год, как в Мукачево произошли столкновения, из-за чего два человека погибли, ранено пять гражданских и пять правоохранителей, напоминают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Анализируя мнения закарпатцев в социальных сетях, однозначно можно сказать, что вину они видят в бездействии правоохранителей. Почему в то время исполнявший обязанности главы Службы безопасности Украины Владимир Гелетей и главный милиционер Закарпатья Сергей Шаранич не разоружили боевиков «Правого сектора» (запрещен в России — ИА REGNUM), устроивших перестрелку, ответа до сих пор нет. Сейчас четверо участников «Правого сектора» задержаны, другие в розыске. То, что произошло в Мукачево, однозначно кем-то было спланировано. Бойцов «Правого сектора» тупо использовали, и придется отвечать им. Понесут ли ответственность заказчики и правоохранители за свою бездеятельность, сказать трудно, но учитывая нынешнюю политическую ситуацию в государстве, скорее всего, нет. Проблемой Украины на данном этапе является то, что политические интересы и патриотические лозунги преобладают над человеческими жизнями, а законы для многих — это пустая писанина, которую в любое время можно под кого надо переписать.

Приобретение по доверенностям дешевых автомобилей, которые вывозили из Крыма и с востока Украины, все чаще заканчивается для автолюбителей Херсонщины неприятностями, повествуют «Херсонцы» (Херсон). Только в этом году в территориальных сервисных центрах во время перерегистрации обнаружили 31 машину, которые находились в розыске как похищенные, на других были перебиты номера двигателей и кузовов или их технические паспорта оказались фальшивыми. A избавиться от проблем можно было просто: сперва проверить в том же сервисном центре, что авто «чистое», а уже потом рассчитываться за него. Но продавцы всячески стараются этого избежать, ссылаясь на то, что спешат домой, «сбрасывают» цену, чтобы сделка состоялась на месте. И обманывают слишком доверчивых и жадных покупателей. Несмотря на разоблачение мошенников, поток машин сомнительного происхождения не прекращается: на пунктах въезда-выезда вдоль административной границы с Крымом украинские пограничники чуть ли не каждый день останавливают «железных коней» с перебитыми номерами или фальшивыми документами, двойными комплектами номерных знаков и тому подобным.

Эхо 2 мая: мстивший за убийство друга получил 10 лет тюрьмы, а сам убийца остается на свободе, пишет «Таймер» (Одесса). В апреле 2016 года активиста Куликова поля Дениса Шатунова суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Шатунова подозревали в организации покушения на активиста «Евромайдана», члена «Правого сектора» (запрещён в России) Сергея Ходияка, того самого, который 2 мая 2014 года на Греческой площади из огнестрельного оружия вел прицельную стрельбу по людям. Приговор человеку, чьи действия, как ни крути, не имели тяжких последствий, выглядит весьма и весьма суровым. Тем более что у суда были формальные основания для его смягчения (признание обвиняемым вины и искреннее раскаяние, наличие хронических заболеваний, малолетнего ребенка и престарелой бабушки, которые находятся на его иждивении, эмоциональный подтекст преступления, положительные характеристики обвиняемого, а также отсутствие претензий со стороны потерпевшего). Родные и близкие Дениса убеждены, что в качестве «неофициального» отягчающего обстоятельства выступил тот факт, что он покушался на убийство не «простого смертного», а активиста «Евромайдана». К слову, сам этот активист, который, помимо убийства Евгения Лосинского, обвиняется также в покушении на убийство нескольких человек, в том числе сотрудника правоохранительных органов, находится на свободе, а рассмотрение его дела вот уже полтора года фактически парализовано.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко не надеется, что полиция найдет его угнанную машину. Об этом он заявил порталу «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). «Всю страну будоражила новость, что у губернатора Днепропетровщины угнали автомобиль, — сказал Резниченко. — У меня есть еще в декларации Mercedes 222 С-класса, ему 2 года, и есть в декларации Range Rover. Поэтому успокойте читателей: мне есть на чем ездить. Все автомобили указаны в декларации… В связи с тем, что у нас полиция морально раздергана, я даже не тешу себя иллюзиями, что эту машину будет кто-то искать… Я переживу, это Бог мне говорит: Валя, займись делом. Было у тебя три Range Rover, будет два».

Ну, а его коллега, председатель Черновицкой областной государственной администрации Алепксандр Фищук торжественно открыл новый лифт в реанимацию, сообщают BukNews (Черновцы). В областном клиническом кардиологическом диспансере на улице Героев Майдана в Черновцах установили новый современный лифт, на приобретение которого областная администрация выделила более 700 тысяч гривен. В его вводе в эксплуатацию и принял участие губернатор. И вот как черновицкие блогеры прокомментировали эту новость на сайте издания:

«Нельзя было просто запустить лифт? У главы ОГА дел нет вообще? Когда этот совок закончится с красными лентами??» Volodymyr Horanyuk.

«Ну доходит уже до смешного, скоро каждый туалет и кладовку в госструктурах будет открывать Фищук с журналистами, то, что заменили лифт — это хорошо, но можно без лишнего пафоса?» Анатолий Дудников.

«А прикольно было бы, если бы председатель Черновицкой ОГА торжественно открыл новую банку с огурцами» Андрей Фарбатюк.

«Петр Первый открыл окно в Европу, а Фищук открыл лифт в реанимацию. Прикольно» географ.

«Надо ввести практику приема в эксплуатацию каждого судна и калоприемника!!!» Владимир Колесник.