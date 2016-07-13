



Александр Горбаруков ИА REGNUM Европейская присяга Порошенко. Дубль 14/1563

Поляков невозможно заподозрить в симпатиях к России. Тем более трудно объявить «агентами Кремля» польских политиков. Между тем резолюцию Верхней палаты Сената Польши относительно признания «волынской резни» геноцидом польского населения нельзя назвать иначе как открытием «второго фронта» против Украины. Пока только информационного, но с дальним прицелом на весьма вероятный раздел Украины…

Из Киева звучат призывы к Варшаве не политизировать вопрос геноцида поляков и доверить его рассмотрение историкам. Будто не понимают украинские националисты того простого факта, что как раз историки в вопросе «волынской резни» давно разобрались во всех мелких подробностях. Да и простые поляки очень хорошо помнят, что всё происходящее во время Второй мировой войны на Западной Украине является именно геноцидом — преднамеренным физическим уничтожением людей по этническому признаку. Только польские политики долгие годы по вполне очевидным причинам предпочитали замалчивать этот вопрос.

Польша — стратегический партнёр Украины в бесконечном путешествии в Европу. Старший брат и учитель. Только точно так же, как нельзя заподозрить поляков в симпатиях к России, их нельзя назвать дружественным народом украинцам. Так сложилось. Единственное, что объединяет современную Польшу и Украину, — это ненависть к России. Больше ничего общего. Однако что делать с землями, которые в 1918—1939 годах принадлежали Польше? Ведь суть резолюции Сейма как раз сводится к тому, что совсем недавно по историческим меркам на территории современной Украины жили поляки. Их самым зверским образом вырезали «Герои Украины» и во «Славу Украины». Но земля-то чья? После так называемой российской «аннексии Крыма» вопрос принадлежности «украинских земель» становится всё более актуальным и для поляков.

Во всём мире все хорошо понимают, что Крым был и будет российским. Не признают, не говорят открыто, но понимают. Для Москвы вопрос международного признания статуса Крыма стоит на десятом месте. Можно не признавать принадлежность Крыма, но нельзя отрицать существования России. Слишком большая, слишком влиятельная и самое главное — слишком сильная. Впрочем, трагедия Украины заключается не в «Крым наш», а в том, что жители полуострова массово захотели сменить гражданство. Не только русское население, но украинцы и крымские татары проголосовали на референдуме за выход из состава Украины. Подобная реакция жителей полуострова вполне предсказуема. За годы независимости Киев ровным счётом ничего не сделал для улучшения жизни своих граждан… и не только в Крыму. Везде! Россия пришла и начала наводить порядок. Сразу, без традиционной для Украины говорильни…

В своих «хотелках» украинцы претендуют на российские земли вплоть до Северного Кавказа. Мечтать не вредно. События в Донбассе убедительно доказывают, что владельцы украинских паспортов не хотят жить на Украине. О какой Украине от Сяна до Дона мечтают националисты? Незалежная — это коррупция, нищета, деградация и физическое вымирание населения. Поток трудовой миграции и поток беженцев направлен куда угодно, но только не «в» Украину. Из 52 миллионов, проживавших на Советской Украине в 1991 году, в современной незалежной проживает от силы 40 миллионов человек. Не правда ли, тоже похоже на геноцид? Кстати, евроинтеграция, на которую так надеялись украинцы, это тоже попытка сбежать из ненормальной страны в нормальную. Только всем вместе, со всей страной. Не сложилось.

Заметьте, наибольший восторг относительно незалежной Украины испытывают те, кто живёт за её пределами… Забавная ситуация? По этой причине жители Западной Украины, всё чаще именуемой на иностранный манер Галичиной, с таким удовольствием едут на заработки в Польшу и мечтают там остаться на всю жизнь. А теперь попробуйте ответить на простой вопрос, что произойдёт, если галичанам представится случай стать гражданами Европы в составе Польши? Уровень жизни и качество жизни в разы выше, чем на Украине! Они будут против?! Сомневаюсь.

Крым вернулся к родным берегам — в Россию. Почему поляки должны на это смотреть спокойно? Разве они не имеют исторических прав на Львов, Тернополь, Луцк или Станислав? Это были действительно польские города до 1 сентября 1939 года, когда, выражаясь украинской терминологией, «советские агрессоры» оккупировали Западную Украину… точнее Восточную Польшу. Украинцы считают так называемый Пакт Молотова — Риббентропа преступным сговором двух тоталитарных режимов? Тогда почему бы не восстановить справедливость? Ну, а разве не пришло время Польше заявить о своих территориальных претензиях к соседнему государству?

Украинцы любят ссылаться на некие международные договорённости и апеллировать к международному сообществу. Однако у меня в дачном сарае висит политическая карта мира, отпечатанная в 1985 году. На ней присутствуют ушедшие в небытие ГДР, СФРЮ, ЧССР, СССР… Там есть Сирия, Ливия, Ирак, которые вроде бы как до сих пор существуют, однако их уже нет. Как нет уже Украины, которая остаётся единым государством лишь на политической карте мира. Поляки это хорошо понимают. Румыны и венгры тоже всё хорошо понимают. У них тоже есть весьма обоснованные территориальные претензии к Украине.

В мировой политике так заведено, что когда распадается Великая Империя, то все её противники хлопают в ладоши. Югославия и СССР распались? Замечательно! Да здравствует право народов на самоопределение. Когда Великая империя начинает собирать свои земли, все недовольно морщатся и начинают апеллировать к международному праву. Однако международное право всегда и во все времена было правом сильного. Конечно, Польшу, Румынию и Венгрию нельзя назвать сверхдержавами, но по сравнению с Украиной даже Эстония является успешным государством. Так почему западные соседи разваливающейся незалежной должны упустить тот шанс, который даётся раз в сто лет? Ведь скоро по всей Европе начнётся парад суверенитетов, а это значит, что снова затрещат государственные границы.

Единая Украина раскололась сама в себе, и трудно найти более виноватых в этом расколе, нежели украинские националисты. Именно они поделили украинцев на «сорта» и создали все предпосылки для распада страны. В Киеве не знали, что национальный вопрос является могильщиком любого государства? Или все те, кто его поднимал, кто кричал «москаляку на гиляку» — являются агентами Москвы? Смешно.

Для полного и окончательного развала страны националистам остаётся устроить очередной государственный переворот и снести режим Порошенко. Это будет прекрасным поводом для Новороссии, чтобы последовать примеру ЛДНР и сбежать из свихнувшейся незалежной. Думаете, Польша поддержит идейных наследников тех, кого, согласно принятой резолюции, обвинила в геноциде поляков на Волыни? На мой взгляд, нет. Она скорей введёт войска на Украину, чтобы положить конец беспределу у своих границ и вернуть польские земли… Кто-то возразит, что на Западной Украине давно нет поляков. Думаю, что ради польского паспорта там найдутся не только поляки.