Министр обороны Польши Антони Мачеревич в дни памяти жертв Волынской резни заявил, что виновата в ней Россия. Мол, украинские националисты зверски уничтожили за считаные часы несколько десятков тысяч поляков потому, что были использованы Кремлем.

voicesevas.ru Антони Мачеревич

Пока не сообщается, уволен ли министр со своего поста и подвергнут ли он принудительному психиатрическому освидетельствованию. Скорее всего, этого не случится. Безумие его заявлений не мешает им быть политически верными.

Практика работы части западных политиков и СМИ (особенно в последние два года) показывает, что Россия (вар.: Путин) виновата примерно во всем. Поясняем, как это получается — и как можно использовать эту схему еще эффективнее.

Четыре метода

Метод первый: применяйте выборочный подход. Допинг используют все спортсмены мира (взгляните ради интереса на руки сестер Уильямс), но вы, имея контроль над соответствующими ведомствами, объявите запрещенным именно тот препарат, который используют в России. И рассказывайте, что допинг принимают только русские (а теперь взгляните ради интереса на руки Марии Шараповой и сравните их с руками сестер Уильямс).

Метод второй: не договаривайте. Сообщите, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой российского производства и упал на территории, контролируемые ополченцами. Опустите все ненужные детали: что украинская армия стреляет теми же ракетами, что киевские диспетчеры зачем-то вывели этот рейс прямо на зону боев, что распечаток переговоров и кадров съемки из космоса мы за два года так и не увидели. Ограничьтесь двумя деталями: русская ракета, земли ополченцев.

Этот метод эффективен, его можно использовать постоянно. Скажем, поведение футбольных фанатов на чемпионате Европы. К чему рассказывать, что местные власти оказались не готовы к их нашествию, а англичане двое суток провоцировали? Опускаем эти ненужные подробности и переходим прямо к картинке «страшные русские бьют людей». Дальнейшие подробности (вроде потасовок украинцев с поляками) тоже опускаем.

Метод третий: переворачивайте доказательства с ног на голову. Теракты в аэропорту Стамбула совершили в том числе и выходцы из России. Так и говорите: русские (то есть Путин) взорвали аэропорт. И к черту подробности: не надо указывать, что эти выходцы из России много лет назад были объявлены Россией в международный розыск и были последовательно не выданы Болгарией, Грузией и Украиной. Вместо подозрений в укрывательстве террористов вы получаете возможность обвинить Путина.

Метод четвертый: просто и смело врите. Читатели всему верят и ничего не проверяют (во всяком случае вы так думаете). Поэтому можно продлевать эмбарго против России в связи с тем, что она не выполняет Минские соглашения. Текст Минских соглашений есть в интернете, и в нем черным по белому написано, что выполнять их должна Украина, а Россия там только наблюдатель. Ну и что с того?

Этот метод, кстати, ранее использовался и вышеназванным польским министром обороны. Не так давно он рассказывал, что самолет с польскими политиками в 2010 году сбила Россия. Будьте смелы, как министр! Все уже забыли разговоры пьяных польских начальников в кабине, все уже забыли, что экипаж не слушал диспетчеров и делал что угодно, кроме того, что делать было нужно. Ничего не бойтесь.

Эффект

Если вы достаточно эффективно применяли четыре вышеперечисленных метода, то вам удалось создать образ «виноватого во всем», и теперь работать будет легче.

Теперь вы можете созывать саммиты НАТО и принимать решение об увеличении контингента в Восточной Европе, заодно подумывая о дальнейшем расширении на восток, делая вид, что никаких договорённостей на эту тему не было. Ответы России на увеличение контингента вы, поставив телегу впереди лошади, успешно выдаете за причину оного увеличения.

Образ кровавого Путина вы можете использовать и по тем темам, где он, казалось бы, вообще ни при чем. Скажем, на голландском референдуме по экономической ассоциации Украина — ЕС можно апеллировать к тому, что голосование «против» обрадует плохого Путина, следовательно, надо голосовать «за». Референдум вы проиграли, но и это можно использовать во благо: видите, мы же говорили, что Путин очень страшный.

Аналогичный пример — референдум в Великобритании. От ее выхода из ЕС России, строго говоря, ни холодно ни жарко, но все равно нужно, как экс-посол США в России Майкл Макфол, писать, что brexit — победа Путина. Такие заявления — задел на будущее, вклад в усиление образа чудовища.

Больше всего примеров приходит с Украины. Там мотивация «да ты агент Путина» стала основной, если не единственной, в любых спорах с любыми оппонентами. И вот мы видим, как агент Путина Ляшко обвиняет агента Путина Порошенко или наоборот. Побеждают радикалы? Это провокация и победа Путина! Радикалы проигрывают? Это Путин мешает украинской нации!

Хорошие примеры подают и американские СМИ. Телеканал Fox News на голубом глазу рассказывает, что нашествие мигрантов в Европу суть провокация Путина, цель которой — сломить демократию. Неважно, что бомбили эти страны войска НАТО и что взрастили террористов (поставками вооружения и предоставлением политической крыши) страны, входящие в НАТО. Поскольку вы уже убедили всех, что Россия кровавая, а Путин плохой, то прокатит и это. Случилось что-то плохое? Факт. Виноват кто-то плохой? Факт. Путин плохой? Следовательно, он и виноват.

При такой артподготовке «виновность» России в Волынской резне уже не кажется странной. И впереди у нас немало открытий чудных.