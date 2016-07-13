Люди России — самые разные: добившиеся успеха и те, у которых покорение Олимпа еще впереди. Представители разных национальностей, они одинаково любят свой общий дом.

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Сегодняшний гость цикла — российский еврей, который в свои 26 руководит деловым центром Федерации еврейских общин России — Еврейским деловым клубом «Соломон».

О том, как евреи себя чувствуют в России, и о так не хватающей каждому человеку искренней человеческой дружбе, о несчастных богачах и о счастливых бомжах, о прощении — победе над собой — и о поразительных открытиях Евгения Гольцмана — в очередном выпуске «Людей России».