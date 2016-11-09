На минувшей неделе в таджикской прессе наибольшее внимание было уделено перспективе вступления страны в ЕАЭС, а также надеждам на завершение строительства Рогунской ГЭС.

Флаг Таджикистана

Выбор суверенных стран

«Думаю, в ближайший год Душанбе заявит о своем желании (вступить в ЕАЭС. — прим. ИА REGNUM) — он больше, чем любая другая страна СНГ, стремится к этому», — заявил 4 июля председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, запустив тем самым новый вал обсуждения, пожалуй, одной из самых «любимых» тем последних лет в Таджикистане.

По его словам, экономика страны еще не готова к полноценному участию в ЕАЭС, однако вступление в интеграционное объединение поспособствовало бы росту таджикской экономики.

Несмотря на то, что Слуцкий подчеркнул, что вступление в союз — «выбор суверенных стран» и «мы никого к себе не тянем», в таджикской прессе слова российского депутата были восприняты с точностью до наоборот — эксперты стали оценивать вопрос с точки зрения заинтересованности Москвы, в том числе по геополитическим причинам, во вступлении Таджикистана в ЕАЭС.

Первыми стали рассуждения о том, что именно должна сделать Россия, чтобы Таджикистан, так и быть, согласился участвовать в объединении…

«Если Россия возместит ущерб за первые годы присоединения Таджикистана в Евразийский экономический союз, то никаких проблем не будет. В частности, необходимо возместить объем таможенных сборов в бюджет страны, которые перестанут поступать в случае присоединения к этой организации», — прокомментировал ситуацию заместитель директора Центра стратегических исследований Таджикистана Сайфулло Сафаров в беседе с радио «Озоди».

Издание тем временем напоминает о том, что доходы от таможенных сборов в бюджете 2016 года определены в размере 684,7 млн сомони (5,5 млрд рублей) и в случае вступления страны в союз бюджет недополучит большую часть этой суммы.

Однако российский экономист, эксперт по ЕАЭС Никита Мендкович напоминает о том, что «Таджикистан уже вынужден отказываться от широкой номенклатуры пошлин для стран СНГ, так как подписал соглашение о Зоне свободной торговли Содружества. Правила ЕАЭС отличаются лишь тем, что подразумевают снятие и нетарифных барьеров, которые сейчас вредят в основном таджикскому экспорту, так как товары РТ уступают по качеству продукции стран-конкурентов и порой не отвечают принятым нормативам и не имеют соответствующей сертификации».

Он также говорит о том, что сегодня Таджикистан довольствуется эдаким «заменителем» ЕАЭС на рынке нефтепродуктов после ратификации Владимиром Путиным соглашения о беспошлинных поставках ГСМ в страну без права реэкспорта.

Так или иначе, любое обсуждение оправданности вступления Таджикистана в ЕАЭС упирается в вопрос трудовой миграции. Тут эксперты единодушно признают, что экономический союз с Россией и Казахстаном, куда в большинстве своем направляются на заработки мигранты, обеспечивающие своими денежными переводами едва ли не половину ВВП своей родины, выгоден.

Впрочем, некоторые наблюдатели видят в этом определенную угрозу.

«Единственный плюс (от вступления в ЕАЭС. — прим. ИА REGNUM) — улучшение положения таджикских мигрантов в России. В этом случае количество желающих переехать в Россию увеличится даже среди представителей среднего класса. Они просто перенесут свой бизнес, деньги в Россию и будут работать и развиваться. Это еще больше усугубит трудную экономическую ситуацию в Таджикистане», — поделился своим мнением в беседе с ИА REGNUM таджикский аналитик на условиях анонимности.

Рядовые таджики тем временем «голосуют ногами» и, несмотря на заявления об оттоке мигрантов, продолжают уезжать на работу в Россию.

По некоторым данным, жители приграничных районов, получая информацию об упрощении правил пребывания граждан стран — участниц союза на территории ЕАЭС от киргизстанцев, стремятся получать киргизское подданство из-за членства страны в союзе.

Однако 30 июня соглашения с Бишкеком об упрощенном порядке получения гражданства Душанбе денонсировал, объяснив решение тем, что договоренности уже выполнили свои цели и задачи.

На Аллаха надейся…

В июле в таджикских СМИ прогремела новость о том, что подписано рамочное соглашение таджикского правительства с итальянской компанией Salini Impregilо о завершении строительства Рогунской ГЭС. Более того, компания заявила, что две турбины из шести заработают уже во второй половине 2018 года и выручка от продажи вырабатываемой ими электроэнергии пойдет на продолжение реализации проекта.

Таджикскую электроэнергию уже ждут не только потребители внутри страны, но и в соседней Киргизии, где вице-премьер Олег Панкратов поручил проработать вопрос поставки летней электроэнергии из Таджикистана в Киргизию с последующим возвратом. Это, по словам вице-премьера, позволит максимально накопить воду в Токтогульском водохранилище к началу осенне-зимнего периода 2016−2017 годов.

Рядовых жителей Таджикистана больше возможности экспорта «лишней» электроэнергии, выработанной в летний период, беспокоит ее нехватка в холодный сезон. Именно с решением этой проблемы в стране связывают надежды на реализацию проекта Рогунской ГЭС.

Но, по словам экс-главы национального энергохолдинга «Барки тоджик» Бахрома Сироджева, запуск двух агрегатов в 2018 году не решит проблему зимнего энергодефицита в стране, для этого необходимо также запустить Душанбинскую ГЭС.

«Если мы запустим ТЭЦ в Душанбе, то жители не станут использовать электроэнергию для обогрева жилища. В этом случае будет сэкономлен большой объем электричества. С другой стороны, и сама ТЭЦ будет производить до 400 мегаватт электроэнергии», — говорит Сироджев.

И хоть итальянская компания, как пишут местные СМИ, и опыт в строительстве плотин имеет огромный, и безупречную репутацию, но для завершения «стройки века» все средства хороши.

Для подстраховки решено обратиться не только итальянцам, но и к высшим силам. В минувшую пятницу во время молитвы в соборной мечети в Душанбе глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода призвал всех мусульман страны в своих молитвах просить Всевышнего помочь своевременно достроить Рогунскую гидроэлектростанцию и не дать никому воспрепятствовать строительству.