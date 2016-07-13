



Александр Горбаруков ИА REGNUM Генералиссимус Мачеревич

Известный скандальными заявлениями и навязчивыми идеями за пределами знаний и здравого смысла, министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Волынская резня — геноцид поляков, совершённый украинскими националистами из УПА в годы войны, был спровоцирован действиями СССР. В этой мысли есть часть фактической правды и океан аморальной лжи. Насколько удалось министру избавить УПА от ответственности за геноцид — пусть оценят сами поляки, если уж они смиренно терпят, что такой министр представляет их страну и командует жизнями их солдат.

Но почему бы не продолжить мысли министра и не подумать в целом о факторах рождения агрессивного украинского ультранационализма, ставшего радикальным союзником Гитлера и центральным идеологическим пунктом современной Украины ещё при Ющенко и Януковиче? Договорим простые вещи до конца и перечислим азбучные исторические факты.

1. Геноцидальный в отношении поляков украинский национализм был исторически поддержан и политически выращен усилиями австрийских и германских властей задолго до Гитлера. И — что немаловажно — был в равной степени направлен против русин с целью их «украинизации»

2. Украинские авторы антипольского геноцида сложились в практическую боевую силу именно в Польше, в том числе, как ответ на политику властей Польши по принудительной ассимиляции украинцев, белорусов и русин.

3. Политическая логика УПА в её геноциде против поляков была идентична логике эмигрантского Лондонского правительства Польши и его Армии Крайовой: обе стороны готовились к тому моменту, когда Красная Армия СССР изгонит войска Гитлера с территории бывших Восточных кресов довоенной Польши. В их планах, несомненно, спровоцированных западными союзниками-конкурентами СССР, было создать на пути Красной Армии «этнически чистые» территории под управлением национальных (и националистических) администраций — украинской или польской. Они наивно полагали, что миллионы советских воинов кладут свои жизни за уничтожение нацизма, чтобы отсидевшиеся в лесах пособники нацистов и в подполье их пассивные противники — пришли к власти и предъявили СССР свои территориальные и прочие претензии.

4. Важный в этой логике и в этом контексте войны и Волынской резни факт Варшавского восстания 1944 года тоже, несомненно, «спровоцирован» СССР: стоило Красной Армии приблизиться к Варшаве, как лондонские польские власти решили перехватить инициативу и поставить СССР перед фактом альтернативной администрации на территории освобождаемой Польши. Но победить Гитлера на своей земле им не удалось. И тысячи поляков и сама Варшава были уничтожены гитлеровцами.

Итак — геноцид поляков силами УПА был результатом давней межэтнической розни, в которой главной ставкой было создание гомогенного, свободного от евреев, русских и украинцев/поляков национального государства — под крышей ли Гитлера или под крышей его западных противников, но совершенно однозначно — против СССР. И да — в этой перспективе — победное приближение Красной Армии заставило гитлеровских коллаборационистов поторопиться. И вы, поляки, хотите повесить ответственность за это на СССР?

В таком случае вам и вашей власти в Варшаве — одновременно с Мачеревичем — придётся признать, что историческая ответственность за генезис УПА и за учинённый ею геноцид Волынской резни, в конечном счёте, лежит на политике Пилсудского, а ответственность за бессмысленную, близкую к геноциду, жертву героев Варшавского восстания 1944 — лежит на Лондонском правительстве Польши и Армии Крайовой.