



khamenei.ir Али Хаменеи

Ид аль-Фитр и политика

6 июля духовный лидер Ирана Али Хаменеи возглавил праздничный намаз в мусалла им. Имама Хомейни. Тысячи верующих и все высшее руководство исламской республики собрались на площади в Тегеране, чтобы помолиться в праздник Ид аль-Фитр. По окончании намаза и проповеди перед собравшимися рахбар провел встречу с представителями политической и военной элиты.

Хаменеи в очередной раз обвинил США в высокомерии и назвал их «источником войн, нестабильности и распространения терроризма в мусульманском мире».

«Американцы превратили политический конфликт в Сирии в братоубийственную войну, а после поддержали террористов из различных районов Сирии и Ирака для создания нестабильности и проблем на Ближнем Востоке. Они продолжают поддерживать этот хаос за счет незаконных доходов от продажи нефти, оказывая финансовую помощь и поставляя оружие террористам», — приводит слова рахбара агентство Tasnim News.

Не обошел вниманием верховный лидер и палестинский вопрос. «Враги пытаются предать забвению вопрос о Палестине. Они хотят, чтобы исламский мир погряз в своих внутренних конфликтах и проблемах, забыв о Палестине. Так Израилю будет намного проще достичь своих целей. Мы все должны знать, что битва за Палестину — это не только борьба арабов, но и всего исламского мира», — заявил Хаменеи.

Для Ирана палестинская проблема остается одной из немногих тем, которая может их объединить с суннитскими странами.

На встрече выступил и президент Ирана Хасан Рухани. Он поблагодарил военачальников, которые оказывают помощь сирийским и иракским военным в борьбе с терроризмом. «Если бы вооруженные силы исламской республики не обеспечивали национальную безопасность. Если бы наши генералы не сражались самоотверженно на передовой в Багдаде, Самарре, Эль-Фаллудже и Рамади. Если бы Иран не оказал помощь сирийскому правительству в Дамаске и Алеппо. Если бы армия, Корпус стражей исламской революции, силы сопротивления «Басидж» не защищали нас, то ни о какой возможности проведения успешных переговоров по ядерной программе не могло быть и речи», — цитирует президента проправительственное агентство IRNA.

Этим посланием Рухани дал сигнал силовому блоку иранской элиты о готовности нынешней администрации идти на компромиссы.

Интервью с советником верховного лидера

Советник верховного лидера по международным вопросам и член контрольного органа по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий Али Акбар Велаяти в интервью Гостелерадио ИРИ обсудил последние события региональной и международной повестки. Особое внимание Велаяти уделил несоблюдению западными государствами условий «ядерного соглашения».

По мнению советника рахбара, «США были обязаны выполнить все обязательства сразу после того, как МАГАТЭ подтвердит соблюдение Ираном всех условий ядерной сделки». «Вашингтон так и не выполнил условия соглашения, которые предусматривают полное снятие антииранских санкций и их последствий. Открывает свободу сотрудничества между Ираном и западными странами в торговле, научно-технической сфере и инвестициях», — приводит слова политика IribNews.

Велаяти посетовал и на остальных участников венских соглашений за их молчаливое согласие с нарушениями США своих обязательств и попытками ввести против Ирана новые санкции.

11 июня Велаяти встретился с главой Высшего исламского совета Ирака Аммаром аль-Хакимом, который находится в Иране с рабочим визитом. Советник верховного лидера подчеркнул важность операции по освобождению Эль-Фаллуджи от террористов ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ). По его словам, «Эль-Фаллуджа имеет более важное стратегическое значение, чем Мосул, и выразил надежду на его освобождение от террористов в ближайшие месяцы».

Иракский фронт остается одним из главных во внешней и оборонной политике Тегерана. Участие в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке — не только реализация геополитических интересов, но и значительная нагрузка на экономику страны. Поэтому, затягивание полной отмены санкций западными странами преследует не только замедление экономического роста Ирана, но и дает повод для критики президента Рухани его политическими оппонентами.

Пойдет ли иранский газ в Европу?

11 июля премьер министр Болгарии Бойко Борисов прибыл в Тегеран с двухдневным визитом. В столичном аэропорту его встретил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. В состав болгарской делегации вошли вице-премьер Томислав Дончев, министр транспорта Ивайло Московски, министр финансов Владислав Горанов, министр сельского хозяйства Десислава Танева и министр энергетики Теменужка Петкова.

Программа болгарского премьера началась со встречи с Эсхаком Джахангири. Итогом стало подписание трех меморандумов о взаимопонимании. Достигнуты договоренности в научно-технической сфере, включая информационные технологии, телекоммуникации, инвестиции, а также сотрудничество малого и среднего бизнеса двух стран. Создана совместная ирано-болгарская рабочая группа по инвестициям.

На встрече Борисова с президентом Ирана Хасаном Рухани обсуждались вопросы сотрудничества в разных сферах. Глава иранского правительства подчеркнул значимость Болгарии для реализации энергетической стратегии Тегерана.

«Болгария для нас является дружеской страной. Она может стать воротами и мостом, который свяжет Иран с государствами Европы во всех областях», — цитирует Рухани агентство IRNA. Президент ИРИ затронул также вопросы региональной безопасности и борьбы с терроризмом. «США и их союзники своим повсеместным вмешательством во внутренние дела государств Ближнего Востока ввергли регион в хаос. Теперь ближневосточные государства вынуждены исправлять ошибки, допущенные Вашингтоном», — отметил он.

Важное значение имела встреча министра нефти Ирана Бижан Зангане с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой. Иранский министр заявил о готовности Тегерана увеличить объемы поставок газа в Болгарию. В качестве одного из маршрутов рассматривается будущий терминал СПГ в Александруполисе, который является частью Трансадриатического газопровода.

Ранее посол Ирана в Болгарии Абдолла Нури заявил, что «только решение руководства Болгарии и подписание необходимых соглашений остается препятствием для экспорта иранского газа». По мнению дипломата, «качество иранского газа лучше, чем российского». Однако для реализации газовых амбиций у Тегерана нет, во-первых, прямого выхода на рынок ЕС, во-вторых, проект газопровода Иран-Европа, который должен соединить месторождение Южный Парс с Турцией и далее с европейским рынком, до сих пор остается лишь на бумаге.