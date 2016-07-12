



Андрей Колеров Андрей Колеров. Объект. 1990-е

По информации, распространённой в российских СМИ, РФ ведёт строительство десяти военных аэродромов в арктической зоне — в Сибири, Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. В общей сложности на этих объектах будут служить до 20 тысяч военных и гражданских, вместе со своими семьями. Часть военных объектов были построены ещё во время СССР, однако, после распада страны либо устарели, либо вовсе оказались заброшенными. Посмотрим, о каких базах идёт речь и с чем связано такое масштабное возвращение российской армии в Арктику.

Авиация сможет защитить любой участок российской Арктики

На данный момент, уже идут работы по реконструкции таких аэродромов, как «Североморск-1» (расположен на Кольском полуострове, в Мурманской области), «Рогачёво» (расположен на южном острове архипелага Новая Земля, Архангельская область), «Тикси» (Якутия), «Темп» (остров Котельный в Северном Ледовитом океане) и «Нагруское» (северная оконечность острова Земля Александры, архипелага Земля Франца-Иосифа). Ведутся проектные работы по реконструкции аэродромов «Североморск-3» (расположен в 28 км от Мурманска), «Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ), «Советский» (расположен недалеко от гражданского аэропорта «Воркута», Республика Коми), «Алыкель» (расположен в 52 км от Норильска, Красноярский край) и «Анадырь» (Чукотский автономный округ).

Если взглянуть на карту, то можно увидеть, что перечисленные аэродромы простираются по всему периметру российской Арктики — от Мурманска и до Берингова пролива. Конечно, постоянно держать на всех из них крупные соединения истребительной или бомбардировочной авиации никто не будет — но на некоторых, ключевых, они окажутся. А остальные смогут при надобности быстро принять боевую и военно-транспортную авиацию, в качестве ответных действий на какие-либо враждебные действия. Кроме того, часть объектов, как и прежде, может служить в качестве аэродромов «подскока» для стратегической авиации в случае глобального конфликта.

Первоочередная задача — защита шельфовых месторождений

Если говорить о задачах такой активизации в Арктики — то в первую очередь речь пойдёт о защите природных богатств — в первую очередь нефтегазовых шельфовых месторождений. К примеру, аэродромы «Рогачёво» и «Нагруское» могут прекрасно послужить для защиты инфраструктуры в Карском море (а запасы нефти там просто колоссальны, хотя она пока практически и не добывается).

Что же касается конкурентов России — то главным из них, пожалуй, является Норвегия. Эта страна уже давно активно работает в Арктике, постепенно выдавливая Россию со Шпицбергена. Более того, Норвегия смогла «продавить» крайне выгодное для себя соглашение по разграничению шельфов между Шпицбергеном и российской Землёй Франца-Иосифа.

Подробнее: Как Россию выдавливали со Шпицбергена

Таким образом, усиление российского присутствия в Арктике, за счёт реконструкции аэродромов «Североморск-1», «Североморск-3», «Нагруское» и «Рогачёво», окажет дополнительное давление на Норвегию, и, возможно, несколько «поумерит» амбиции этой скандинавской страны.

Объединённое стратегическое командование «Север» — от ядерного сдерживания до защиты месторождений

Что же касается российского присутствия в Арктике в целом — то оно неуклонно растёт, с момента создания Объединённого стратегическое командования «Север» в 2014 году. Фактически, оно является новым военным округом, расположенным за Полярным кругом. В него включён Северный флот (раньше относился к Западному военному округу), который является основой боевой мощи «Севера». В Северный флот входят наиболее мощные российские военные корабли, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 «Пётр Великий» (а «Адмирал Нахимов» находится в ремонте), 6 стратегических атомных субмарин-ракетоносцев и т.п. Помимо военно-морской составляющей в Объединённое стратегическое командование «Север» входят сухопутный (включая системы противовоздушной обороны) и авиационный компоненты.

Таким образом, российские Вооруженные силы в Арктике выполняют не только функцию защиты самих этих территорий, но также представляют большую часть одного из компонентов ядерной триады России — стратегического подводного флота. Обветшавшая в течение «нищих» 1990-х инфраструктура требует серьезных материальных средств, для того, чтобы адекватно выполнять перечисленные выше функции. Видимо, в последние годы, такое понимание достигнуто, в связи с чем и идут активные работы.