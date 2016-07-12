По меньшей мере десять человек погибли 12 июля в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Италии, сообщает The Independent.

L.C. Nøttaasen Траур

Как отмечает издание, инцидент, в ходе которого несколько десятков человек также получили ранения, произошел на юге страны, поблизости от города Бари.

Читайте подробнее: На юге Италии столкнулись два пассажирских поезда

Жертвами столкновения двух пассажирских поездов в Италии стали по меньшей мере десять человек, сообщает La Repubblica.

Два поезда столкнулись в лоб утром 12 июля на участке между городами Бари и Барлетта. Десятки человек получили ранения. В основном, пострадали первые два вагона составов.

О причинах происшествия не сообщается. На месте трагедии работают спасатели, пострадавших продолжают доставать из вагонов.

Читайте подробнее: В железнодорожной катастрофе в Италии погибли десять человек

В Италии возросло количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов, сообщает Associated Press.

В катастрофе в провинции Бари погибли 12 человек, ранее сообщалось о десяти жертвах лобового столкновения поездов. Ранены десятки человек, среди пострадавших есть дети.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным, поезда как-то смогли оказаться на одних путях.

Читайте подробнее: В столкновении поездов в Италии погибло 12 человек

Число жертв железнодорожной катастрофы в Италии возросло до 20. Об этом сегодня, 12 июля, сообщают итальянские СМИ.

Сообщается, что по меньшей мере 20 человек погибли при лобовом столкновении двух пассажирских поездов в итальянской провинции Бари. Спасательная операция на месте катастрофы продолжается. Десятки людей остаются в искорёженных вагонах. Причины произошедшего устанавливаются.

Столкновение произошло на железнодорожной ветке, в провинции Бари на юге Италии. Железнодорожным движением тут управляет частная компания Ferrotramviaria. По заявлению компании движение поездов по линии полностью контролируется компьютером. Следователи, однако, не исключают фактора человеческой ошибки.

Первые кадры с места катастрофы шокируют. Столкновение было такой силы, что большая часть пассажирских вагонов и локомотивы разлетелись на куски. В одном из поездов уцелели только два хвостовых вагона, во втором — только последний. Столкновение произошло на очень высокой скорости — у людей в первых вагонах поездов не было шансов выжить.

Читайте подробнее: Число погибших в железнодорожной катастрофе в Италии возросло до 20

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования премьер-министру Италии Маттео Ренци в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе, которая произошла в южной итальянской провинции Бари. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Италии», — сказано в телеграмме Путина. Глава Российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Читайте подробнее: Путин выразил соболезнования родным жертв столкновения поездов в Италии

12 июля Дэвид Кэмерон провел «прощальное» заседание кабинета министров Великобритании

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провел 12 июля последнее заседание кабинета министров, перед тем как передать свои полномочия своему преемнику, главе МВД Терезе Мэй, которая, как ожидается, станет главой британского правительства 13 июля, сообщает Associated Press.

Напомним, нынешний глава британского правительства объявил о своей отставке 24 июня после того, как стали известны результаты референдума о членстве Соединенного Королевства в составе Евросоюза. Дэвид Кэмерон, являвшийся инициатором плебисцита, выступал за сохранение страны в ЕС, поэтому, как он сам заявил, он не хотел «править кораблем, с курсом которого он несогласен».

Глава МВД Соединенного Королевства Тереза Мэй одержала верх в гонке за пост главы Консервативной партии и кресло премьер-министра Великобритании, после того как министр энергетики Андреа Лидсом вышла 11 июля из противостояния за пост главы британского правительства.

Читайте подробнее: Премьер-министр Британии Кэмерон провел «прощальное» заседание кабинета

В Кремле затрудняются сказать что-либо конкретное относительно нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом 12 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия «всегда была сторонницей поддержания и воссоздания добрых отношений» с Великобританией: «Мы имеем очень давние традиции наших отношений и считаем, что сейчас они достаточно незаслуженно и нелогично находятся в таком состоянии оцепенения».

Песков подчеркнул, что «реанимирование этих отношений и придание динамики их развитию отвечало бы интересам и Москвы, и Лондона».

Напомним, ранее Тереза Мэй была утверждена новым лидером Консервативной партии Великобритании, и, поскольку действующий премьер-министр страны Дэвид Кэмерон уйдёт в отставку 13 июля, Мэй автоматически станет новым премьером.

Читайте подробнее: Кремль выступил за реанимацию отношений России и Великобритании

В России в качестве президента вполне может быть избрана женщина — это не противоречит российской конституции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 12 июля.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать возможное избрание в качестве премьер-министра Великобритании женщины — министра внутренних дел Терезы Мэй. Возможно ли в России женщине занять ключевой пост, спросили они.

«Конечно же, возможно», — ответил Песков. Он пояснил, что избрание президентом женщины — это не вопрос законодательства, поскольку в России на этот пост может быть избран человек вне зависимости от его пола.

«Собственно, это является основной отправной точкой», — сказал он.

Чтобы проиллюстрировать ситуацию с женщинами в политике, Песков привёл в пример активное участие представительниц прекрасного пола в правительственных структурах, а также в законодательной власти.

«Поэтому, безусловно, в данном случае женщины активно себя ведут и одинаково во всех странах», — сказал он.

Читайте подробнее: Песков ответил, может ли женщина стать президентом России

Ожидания экспертов относительно стабилизации ситуации в экономике Финляндии и восстановления показателей экспорта могут не оправдаться, считает главный экономист Danske Bank Паси Куоппамяки. Об этом сообщает финское издание The Helsinki Times.

По словам экономиста, опубликованные недавно таможней Финляндии данные по экспорту вызывают тревогу. Напомним, что стоимость финского экспорта в мае 2016 года сократилась на 7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года и составила 4,3 млрд евро. Доля Финляндии в мировой торговле продолжает сокращаться, отмечает Куоппамяки. При этом он указывает на экономический рост в странах, которые являются ключевыми торговыми партнерами Финляндии, за исключением России.

Аналитик обращает внимание на то, что финские экспортеры ориентируются на производство товаров, которые пользуются низким спросом, как например, целлюлозно-бумажная продукция. По словам Куоппамяки, Brexit омрачил перспективы инвестирования в Европу, что также негативно влияет на экспортные возможности Финляндии.

Читайте подробнее: Brexit и падение экспорта омрачают экономические перспективы Финляндии

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, по его словам, не видит опасности возникновения банковского кризиса в Евросоюзе, передает Reuters.

Свои комментарии Шойбле дал в связи с рисками итальянских банков, борющихся с нехваткой капитала и просроченными кредитами. Проблема особенно обострилась после решения британцев выйти из ЕС. В настоящее время Италия ведет переговоры с Еврокомиссией для получения разрешения на предоставление государственной помощи наиболее уязвимым кредиторам.

Говоря о требованиях позволить странам-членам оказать поддержку банкам, Шойбле отметил, что такие дискуссии не сократят риск банковского кризиса.

Читайте подробнее: Шойбле исключает банковский кризис, но против поддержки кредиторов

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service приветствует быструю смену руководства Великобритании, но предупреждает о рисках мягкой налогово-бюджетной политики, передает Reuters.

«Это положительно, что период выбора нового премьер-министра будет короче, чем ожидалось. Но важный вопрос заключается в том, как пройдут переговоры вокруг выхода (Великобритании — ИА REGNUM) из ЕС и, в конечном счете, какие альтернативные торговые соглашения будут установлены», — говорит первый вице-президент Moody's Катрин Мюлброннер.

«Смена главы правительства, наряду с потенциальным политическим давлением, проистекающим из более слабого роста, создает неопределенность вокруг налогово-бюджетной политики в последующие годы. Это также увеличивает риск более свободной позиции, чем мы допускали до сих пор», — добавила она.

13 июля Тереза Мэй должна стать второй женщиной премьер-министров в истории Великобритании. После «неудачного» референдума действующий глава Кабинета министров Дэвид Кэмерон объявил о своем уходе. Напомним, 23 июня 52% британцев поддержали выход страны из состава Евросоюза.

Читайте подробнее: Moody's приветствует быструю смену главы правительства Великобритании