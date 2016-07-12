



Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи и Хасан Рухани

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гасеми, комментируя совместную декларацию, принятую по итогам саммита НАТО в Варшаве, в которой участники альянса выразили обеспокоенность развитием ракетной программы Ирана и продолжающимися ракетными испытаниями, якобы «несовместимыми» с резолюцией №2231 Совбеза ООН, заявил, что «иранская ракетная программа носит сугубо оборонительный характер и не предназначена для транспортировки ядерных боеголовок». По его словам, «программа не нарушает резолюцию №2231 Совбеза ООН», которая, по мнению некоторых юристов, предусматривает прекращение действия всех предыдущих резолюций Совбеза по иранской ядерной программе. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, решившая почему-то накануне саммита НАТО в Варшаве отреагировать на факт проведения 8−9 марта Ираном испытательных запусков баллистических ракет, заявила, что это «не соответствует резолюции ООН, согласно которой страна должна воздержаться от разработки ракет, способных нести ядерное оружие». Иранский МИД отреагировал на демарш Меркель негативно.

Дело в том, что когда в октябре прошлого года Иран провел аналогичные испытания своих ракет. Тогда США уже созывали закрытое совещание Совбеза, на котором поднимался вопрос о предполагаемом нарушении Тегераном санкционного режима, в то время как Россия настаивала на «профессиональном изучении вопроса», с чем соглашался постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт, призывал изучить эту проблему. Но он заявлял, что сам факт заключения соглашения между Тегераном и «шестеркой» не означает снятия со страны международных ограничений, введенных прежними резолюциями, тогда как Иран утверждает, что «резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит запрет на ракеты, разработанные под ядерные боеголовки», а испытываемые ракеты предназначаются не для этих целей. Кстати, ранее Запад утверждал, что резолюция N 1929 СБ ООН действует только до вступления в силу новой резолюции N 2231.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в докладе, подводящем итоги периоду имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подтвержденного резолюцией СБ 2231, утверждает со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что «Иран не ведет никакой скрытой деятельности и задекларировал все ядерные материалы», но «проведенные им ракетные испытания не отвечают духу (но не букве — С.Т.) соглашения, заключенного в Вене в июле прошлого года». В своем докладе Пан Ги Мун, призывая Иран воздержаться от подобных шагов, «так как они потенциально могут усилить напряженность в регионе», потребовал Совет Безопасности ООН «самостоятельно интерпретировать свои резолюции». Одним словом, Запад вновь пытается «подвесить» ситуацию с Ираном. Причин тому несколько.

1. США и их западные партнеры пытаются реанимировать фактор иранской «угрозы», чтобы оправдать продолжение осуществления своей программы по созданию ПРО у границ с Россией, переформатируя ситуацию в более широкий контекст: компромисс с Западом не подорвал военной мощи исламской республики. При этом осуществляется манипуляция с режимом санкций, выставляя их в роли «морковки».

2. Ставится задача изменить позицию Ирана по основным проблемам Ближнего Востока: в отношении Израиля, поддержки в Сирии режима Башара Асада, поддержки «Хезболлы», шиитов в Йемене и т.д.

3. США, идя на обострение отношений с Ираном, стимулируют внутри Ирана силы, которые изначально выступали против правительства Хасана Рухани, который, по их мнению, «пошел на слишком большие уступки» при подписании соглашения по ИЯП. Напомним, что в 2017 году в Иране состоятся президентские выборы.

4. После венских соглашений по ИЯП отношения Тегерана и Москвы находятся на подъёме. Запад утверждает, что Москва и Тегеран реализуют «план Б». Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи говорил, что если Запад не будет последовательным в отмене режима санкций, то «у народа Ирана есть много различных вариантов, и использование этих вариантов может замедлить влияние санкций». Выявляется некоторый нюанс: новый подход Ирана может быть основан на попытках использовать разногласия между Россией и Западом, который, в свою очередь, будет стремиться к тому, чтобы как пишет сотрудник Школы международных отношений МИД Ирана Сохейль Хейри, в будущем иметь возможность представить либо Москву, либо Тегеран в качестве «проигравшей стороны».

5. Изменить геополитику в Закавказье, где под предлогом иранской «угрозы» будет усиливаться военно-политическое присутствие НАТО.

По большому счету США и их западные партнеры с удивлением фиксируют факт продуманной стратегии Ирана после публичной отмены режима санкций после подписания соглашения по ИЯП. Тегеран превратился в серьезного игрока в регионе. Если раньше в альянсе с Россией американцы выводили Иран из международной изоляции, то сейчас они уже в союзе со своими западными партнерами начинают кое-что отыгрывать назад, создавая новую геополитику. Но как ни крути, Иран ранее выдержал режим санкций, сегодня он не ожидает большой войны с участием США и Израиля, но вряд ли он в обозримом будущем будет восприниматься Западом в качестве «равного партнера». США никогда не согласятся принимать иранскую сторону в таком амплуа и вернулись к тактике «укрощения строптивого» перед президентскими выборами в Иране, пытаются инициировать обострение внутриполитической ситуации, чтобы вынудить Тегеран «играть» по своим правилам, внедряя старую формулу борьбы «изношенных революционеров» и «реформаторов». Посмотрим, что из всего этого выйдет.