



Несмотря ни на что, именно Алексей Кудрин — духовный отец правительства Дмитрия Медведева

На прошедшей неделе правительство и администрация президента согласились с предложением министра финансов Антона Силуанова заморозить бюджетные траты на три года. Казалось бы, не логично — ведь для восстановления и развития экономики необходимы новые вливания денег, в том числе и через госбюджет, а в России государство остаётся единственным крупным инвестором.

Правительство обосновывает своё решение тем, что необходимо существенно сократить бюджетный дефицит на фоне сжатия его доходной базы из-за низких цен на нефть. Напомню: в прошлом году правительство, составляя бюджет 2016 года, «постановило», что среднегодовая цена на нефть окажется в районе $50 за баррель. Однако цены на нефть не подчинились этому решению и упали ниже $30. Появилась опасность, что Россия за три последующих года полностью истратит средства резервных фондов. Поэтому правительство решило не увеличивать бюджетные траты, сэкономить. Председатель же правительства Дмитрий Медведев указал, что внутри самого бюджета необходимо провести диверсификацию денежных потоков, другими словами — забрать деньги из одних статей бюджета и направить их в другие статьи. При этом премьер подчеркнул, что изменения структуры бюджета должны стать основным элементом всей структурной перестройки экономики и отражать её.

Странное решение правительства кажется ещё более нелогичным, если учесть, что дефицит бюджета можно легко покрыть за счёт государственных рублёвых облигаций, которые на данный момент пользуются повышенным спросом со стороны как внутренних, так и иностранных инвесторов. При этом стоимость заимствования по этим бумагам ниже, чем ставки Центрального банка. Но правительство не прибегает к этому инструменту. С одной стороны, этому есть объяснение — нежелание наращивать государственный долг. Однако в России — один из самых низких уровней государственной задолженности в мире, и даже рост этого долга вдвое оставит Россию в ряду стран с одним из самых низких уровней госдолга.

Тем не менее правительство замораживает бюджет. И если учесть, что в бюджете 2016 года только две статьи были увеличены: социальные траты, самая большая статья бюджета, и траты на развитие экономики, — и при этом даже по этим статьям, со слов чиновников, наблюдается хроническое недофинансирование, то можно представить до какого губительного уровня дойдёт это «недофинансирование» в самых важных для будущего страны статьях, существенно урезанных в прошлом году, — образование, наука, медицина…

Как ни посмотри, решение правительства не имеет логики, если не одно «но». В ИА REGNUM 18 мая этого года была опубликована статья «Деньги не работают: экономике России нужна новая стратегия», где я писал о проблеме текущего профицита ликвидности и назвал одной из причин сложившейся ситуации отсутствие инвестиционных проектов: банкам попросту некуда вкладывать деньги. При этом катализатором роста ликвидности стали вливания в финансовую систему денег из резервного фонда, которые так и не стали работать в реальной экономике. Не работают не только банковские деньги, но и государственные, на счетах госструктур скопились сотни миллиардов неосвоенных бюджетных рублей.

Кажется странным, что правительство не может изыскать деньги для покрытия бюджетного дефицита, распродает по дешёвке госкомпании — и при этом в стране сотни миллиардов неосвоенных денег. Да, именно так. Такова природа российской системы. За последние несколько лет государство предприняло огромные усилия по предотвращению вывода капиталов из страны и контролю за финансовыми потоками. Что вызвало естественное сокращение коррупции, так как украденные или незаконно полученные деньги стало заметно труднее прятать. В результате коррупционный механизм заинтересованности чиновников в освоении государственных средств дал сильнейшие сбои. Чиновники перестали быть материально заинтересованы в освоении бюджетных средств и государственные деньги зависли на счетах в банках.

Естественно, что в такой ситуации увеличивать государственные траты не просто бессмысленно, а и опасно, так как это перенасыщает экономику свободными деньгами. Правительство поступило верно, признав свою некомпетентность.

Но сложившуюся ситуацию снова будут разрешать лица, которые привели страну к ситуации системного кризиса. Как будут её решать — тоже ясно. Господин Медведев дал чёткое указание: надо менять финансовые потоки внутри бюджета.

Если президент Путин не осмелится на кардинальную и жёсткую, в том числе и в первую очередь кадровую чистку и реформу всей государственной системы, то слова и планы правительства по изменению статей замороженного бюджета можно описать одним действием — «переливание из пустого в порожнее». А замораживание бюджетных статей на образование и науку за год создаёт и продолжит создавать отставание России в мировой конкуренции на несколько лет, что, кроме как саботажем, назвать нельзя.