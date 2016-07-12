



Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО идёт в атаку

Состоявшийся в Варшаве 8−9 июля саммит НАТО стал не просто юбилейным, следует признать, он оказался «эпохальным». Если судить по предшествовавшим ему событиям, на юбилейный, 25-й саммит Североатлантического альянса возлагались очень большие надежды. Как минимум ожидалось увидеть, безусловно, успешные итоги стратегии по изоляции русского медведя в его берлоге. На прошлой встрече в Уэльсе, на волне стенаний о варварском русском вторжении на Украину, главы стран — членов блока много и пафосно рассказывали, как немедленно и тесно организация сплотится перед лицом угрозы с Востока, какими несокрушимыми и молниеносными станут передовые части быстрого реагирования НАТО и каким эффективным и надежным гарантом мира на планете все это сделает саму эту организацию.

Кроме общедекларативных, как водится, у большинства участников имелись и свои собственные персональные ожидания. Так, к примеру, США очень рассчитывали подвигнуть европейских партнеров по блоку раскошелиться на дополнительные военные расходы. Из 27 состоящих в альянсе государств, помимо Америки, лишь 4 страны исполняют установленный его документами уровень военных расходов в 2% от их ВВП (Греция — 2,38%, Великобритания — 2,21%, Эстония — 2,16% и Польша — 2%). Все остальные денег на военные игрушки откровенно жалеют. Даже французы с их бюджетом в 1,78%. Основа сухопутной боевой мощи Европы — Германия — не только имеет лишь 1,19% ВВП военных расходов, но и планирует в предстоящие 4 года их снизить как минимум примерно на четверть. У итальянцев цифра еще ниже — 1,11%, а еще совсем недавно «третьей в Континентальной Европе» армии Бельгии местное правительство выделяет вообще 0,85% ВВП. Сущие крохи. Меньше — 0,44% — только у Люксембурга. Такое положение дел категорически не устраивает США, несущие не просто самую большую, а фактически львиную долю общих военных расходов (3,61% от ВВП Америки).

Дело дошло до того, что один из основных кандидатов в президенты на предстоящих в этому году президентских выборах в США Дональд Трамп уже открытым текстом задает вопрос из категории «а зачем козе баян». Если в 50-е годы ХХ века совокупная мощь НАТО в 3,3 млн «штыков» в Европе лишь на 45% обеспечивалась американским экспедиционным корпусом, а на 55% она состояла из собственных европейских армий, то сейчас боеготовых частей у НАТО насчитывается лишь чуть более 5 тыс. человек. Называются они, конечно, красиво — «Острие копья», но его там всего едва наскребается 20−25 тыс., если считать с войсками, которые альянс теоретически может выставить не раньше, чем на шестой-седьмой месяц войны, и примерно 105 тыс., если внешний враг даст Европе хотя бы год на проведение мобилизации.

Впрочем, на американский взгляд, проблема даже не самой численности. Хуже другое. Европейские армии усохли до таких крошечных размеров, что утратили способность потреблять американское оружие, что является одним из главных интересов Америки во всем проекте. Если европейцев нельзя отправить воевать за американские интересы, если на военных поставках им нельзя заработать, то зачем Америке вообще нужен этот военный блок? Конечно, было бы наивно думать, что позиция Трампа по вопросу европейского военного партнерства в США является доминирующей. Это скорее угроза лимитрофам оставить их без поддержки, один на один со страшным русским медведем. В расчете, что все испугаются и удвоят военные расходы, которые у европейских стран НАТО в 2015 году составили 253 млрд долл., и что львиная доля этих денег окажется в карманах американских военных корпораций.

Свой план по возврату утраченного величия был и у прибалтов. Размещение на их территории постоянных контингентов альянса одновременно сулило денежные доходы из его общего бюджета и повышение статуса этих стран в европейских коридорах. Впрочем, на самом деле устремления прибалтов являются частью большого польского плана на захват руководящей роли если не во всем НАТО и ЕС, то хотя бы в континентальной их части, особенно прибавившими в актуальности в связи с Brexit. Станут ли другие страны автоматически защищать Ригу, Вильнюс или Варшаву на основании какой-то там статьи Атлантического договора — большой вопрос, а вот если под непосредственным огнем русских гаубиц окажутся их солдаты, общественность почти наверняка заставит правительства своих стран пойти на жесткие военные меры. По крайней мере так идея прибалтийского фарша выглядит на взгляд польских стратегов.

Существовали и другие, еще менее адекватные проекты, вроде надежды Киева таки уломать Брюссель на принятие Украины в альянс. Так вот, судя по итоговому документу, 25-й саммит НАТО в Варшаве показал, что за яркой внешней оберткой в реальности ничего нет. Совсем. По правде говоря, политическое руководство военного блока не может даже сколько-нибудь целостно и последовательно внятно сформулировать текущую картину окружающего мира.

Военный союз обязан существовать и крепнуть потому, что военная угроза со стороны России есть, и она в последние годы неуклонно нарастает. Однако при этом НАТО не рассматривает РФ в качестве врага или даже противника, Европа готова на самое широкое сотрудничество с Москвой по любым политическим и военным направлениям. Франция полагает, что с Россией следует говорить исключительно с жестких и четких позиций, но ни в коем случае не ради ее устрашения. Просто только в таких условиях возможно достижение компромиссов, обеспечивающих политическое и экономическое сближение Европы и ее восточного соседа, которое упрочит мир и безопасность на планете. Все это между собой сочетается примерно так же, как сетования Брюсселя на агрессивность российских военных учений на российской территории, даже в Сибири и на Урале, с заверениями о полной безопасности создания в Восточной Европе позиционных районов американской системы ПРО. И уж совсем Москве не стоит считать для себя угрозой переброску в Прибалтику и Польшу четырех батальонов НАТО. Они там строго на ротационной основе, и вообще их туда привезут с совершенно мирной целью — повысить безопасность восточных рубежей альянса.

Попросту говоря, все эти декларации откровенно смахивают на цирковое представление гуттаперчевого мальчика, демонстрирующего невероятные чудеса гибкости. Хотя оно и неудивительно. Варшавский саммит НАТО фактически показал полный провал всей евроатлантической стратегии. Они там потому и вынуждены демонстрировать чудеса освоения высочайших данов йоги, что ничего другого им попросту не остается. Идея превратить блок в своего рода военный инструмент ООН для осуществления проектов по «принуждению к миру» на основании ее резолюций провалилась. Подменить собой международные «голубые каски» не вышло. Имитировать, пусть даже временно, тесную сплоченность перед российской угрозой не получилось тоже.

Про страшные клыки и когти русского медведя ритуальные фразы произносятся, но за ними не удается скрыть отсутствие между членами даже приблизительного единства в восприятии угроз. Это у поляков с прибалтами страшнее русских танков с бурятскими конными десантниками опасности нет. В то время как для Германии, Австрии, Франции и особенно Италии с Грецией нелегальные мигранты с Ближнего Востока выглядят куда ужаснее всей российской Первой Гвардейской танковой армии. В сущности, абсолютное большинство стран НАТО, если чего и желают наращивать, так это не военные расходы, а объемы взаимной торговли с РФ.

В целом это означает отсутствие у НАТО реально осязаемого наполнения. Воевать, тем более воевать наступательно, они не могут и, главное, уже не хотят. Но и признать сей факт официально они тоже по целому ряду причин пока не могут. Иначе возникнет закономерный вопрос в целесообразности существования самого альянса, а он пока очень необходим как минимум Вашингтону, в качестве инструмента контроля над Европой. Вот они и вынуждены прибегать к очень трескучим, но крайне обтекаемым формулировкам. Чтобы и нашим, и вашим. Чтобы для внутреннего потребления они выглядели внушительно и масштабно, но в то же время в любой момент от любой фразы можно было отбрехаться. Правда, получается уже не всегда.

В этой связи особенно забавно выглядит демарш российского МИДа, заявившего о том, что РФ «внимательно изучает решения прошедшего саммита военно-политического блока» и ожидает от представителей НАТО подробных разъяснений по поводу пункта насчет усиления альянса по всем «азимутам». На предстоящей встрече Россия — НАТО, запланированной на 13 июля, брюссельским чиновникам предстоит продемонстрировать чудеса гуттаперчевости. Джентльменов, что называется, поймали за язык.

Словом, если Уэльс еще как-то можно было считать созданием мечты, то Варшава, как в поговорке про гору, родила мышь. Из всех реальных позитивных результатов польской встречи можно считать всего три. Поляки и прибалты по обещанному им батальону НАТО получили. Правда, только на время, только сменных по механизму ротации, и не раньше, чем с конца 2017 года. Но это какая-никакая, а все же победа. Украинцам, вон, не досталось вообще ничего. Еще выиграли британцы с французами. Точнее, там выкрутились все.

Из обещанных четырех батальонных групп по одной предполагалось взять у британцев с французами, но эти ребята таки уговорили партнеров ограничиться всего одним франко-британским батальоном, так сказать, в складчину. Берлин с Вашингтоном также отстояли свое право не нести бремя «больше, чем остальные». Так что они дадут по одному батальону. Крайними назначили канадцев, которые должны будут прислать недостающий, четвертый, батальон. Причем эти силы составляют пятую часть всех войск повышенной готовности НАТО, создание которых руководство блока с такой помпой презентовало в Уэльсе два года назад. И вот эти сквалыжники еще что-то берутся рассуждать про обеспечение безопасности всей планеты!

Горячие головы с российской стороны в интересах российского ВПК пытаются нарастить масштаб экспансии Запада и несколько фривольно трактуют итоги саммита как «серьезные угрозы» России. Мы занимаем другую позицию и предлагаем никуда не нервничать, не торопиться, а спокойно спуститься с горы. Еще два-три таких «эпохальных» саммита с громогласными заявлениями о «русской угрозе», и саммиты НАТО начнут превращаться в объект для самых убойных насмешек со стороны западных СМИ, что и будет самым серьезным ответом на перспективы этой ржавеющей военно-политической машины ХХ века.