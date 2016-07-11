



Нацистский преступник Альфред Розенберг — тоже гитлеровец и тоже соотечественник

Сообщение об открытии в Петербурге накануне визита в Финляндию Владимира Путина памятной доски финскому фельдмаршалу Маннергейму как вершине многообразного в последние годы прославления в городе на Неве человека, который вместе с Гитлером осуществил блокаду Ленинграда, вызвало недоумение и возмущение и среди русских Эстонии.

Не иначе как святотатство (а почему и не предательство?) следует квалифицировать открытие этой доски. Абсолютная (удивительный случай, когда это слово к месту) необоснованность и порочность этого действа признана многими историками, политиками, журналистами.

Мотивы понятны — угодить финнам, которые уже поглядывают в сторону НАТО, и загладить вину Москвы за «зимнюю войну» (советско-финская война 1939−1940 годов). Но федеральные СМИ РФ об этом не пишут, а общественные протесты по этому поводу замалчивают. (Стало ясно, какие СМИ считают патриотизмом верноподданничество.)

Видать, расчет на то, что недовольство само рассосется. Остается только надежда на ИА REGNUM, которое обратилось к Генеральному прокурору России по «делу Маннергейма». Впрочем, надежд на осуждение прогиба перед избежавшим признания военным преступником, маршалом Финляндии все же мало. И все из-за свойственной славянам жалости и снисходительности Российского государства к своим врагам.

Размытые критерии

Есть еще одно объяснение либерально-постыдного отношения к своей Истории. Среди множества доводов в пользу признания незаконной установки доски Маннергейму ключевым видится вопрос о том, кто стоит за этой инициативой? Самые смелые критики повысили голос на открывавших доску Сергея Иванова — руководителя администрации президента РФ и Владимира Мединского — министра культуры РФ.

В последнее время высшее должностное лицо, которого критикуют представители патриотических сил, политологи и политики, — это уже не только злополучный Чубайс, но и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Нет-нет, он становится мальчиком для битья, хотя все понимают, что за происходящим внимательно следит и руководит не просто Кремль или власть, а лично Владимир Путин. И уж задним-то числом он может реагировать на любой скандал. Но понятно, что называть его имя на фоне травли Путина Западом мало кто из патриотов решается публично.

Ведь кем еще являются Сергей Иванов и Владимир Мединский? Соответственно — постоянным членом Совета безопасности РФ и членом Совета партии «Единая Россия». Так что надо быть очень наивным, чтобы исключить осведомленность президента РФ об открытии доски Маннергейму. Однако он молчит. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, как сообщает RT, комментируя установку мемориальной доски союзнику Гитлера, отметил: «Но однозначно совершенно можно сказать, что это личность незаурядная, это личность, имеющая отношение к нашей истории, и личность, роль которой ещё долго будут изучать историки».

И кто же следующий?

Да уж! Ответ — круглый, как Колобок. Так, как в этой формулировке, сказанное о Маннергейме можно сказать и о Гитлере, Муссолини, Франко, Салазаре… Обаме. Да и о генерал-предателе Власове. Но им пока, слава Богу, в России еще не собираются устанавливать памятные доски.

Между тем критики доски памяти уже задают вопрос: а чем хуже Маннергейма тот же Альфред Розенберг — казненный по решению Нюрнбергского трибунала немецкий государственный и политический деятель российского происхождения, один из самых влиятельных членов и идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП)?! По критериям Дмитрия Пескова он вполне подходит для увековечивания памяти в Москве на стене здания Московского высшего технического училища (МВТУ) имени Н. Э. Баумана как его выпускник, кстати, близкий в то время к основателям «русского фашизма». А что, кандидатура вполне подходит по определению Дмитрия Пескова: «личность незаурядная», имеющая «отношение к нашей истории» и кого «еще долго будут изучать историки».

Вот в Эстонии несколько лет назад пытались увековечить его память. В Государственном историческом музее как родившегося в Таллине (тогда Ревель), и в таллинской гимназии Густава Адольфа как учителя этого заведения в 1918 году (тогда — Ревельская мужская гимназия). И какой был поднят шум еврейской общиной Эстонии и российскими СМИ! Пришлось Таллину отказаться от демонстрации любви к идеологу расового превосходства и нацизма.

Неправедное дело

Так что же случилось в Кремле? Неужели ради заискивания перед соседом, которого хочется и впредь видеть в друзьях, можно пожертвовать интересами собственного народа? Не менее погано в этой истории и то, что власти чванливо приняли решение без какого-либо предварительного информирования населения Петербурга, решение, касающееся жителей, которое принять могут только его представители в местной власти. Значит, было понимание, что неправедное дело затеяли. Это подтвердило и открытие памятника под надзором полицейского заграждения.

Возникают аналогии с «Бронзовым солдатом» в Таллине, когда, сознательно игнорируя мнение русского и русскоязычного населения (каждый второй таллинец), был снесен памятник Освободителям города от немецких оккупантов в 1944 году и осквернен прах тех, в память о которых и соорудили мемориал. Его защитников высокомерно назвали «уличными политиками», с которыми говорить не о чем. Есть, пусть формальное, сходство?

И потом: как понимать настоятельное требование России всячески осуждать тех, кто переписывает историю Второй мировой войны, что, кстати, нашло отражение в принятом Госдумой РФ соответствующем законе?! Спрашивается: какие тогда могут быть претензии к той же этнократической Эстонии, национальной идеей в которой стала русофобия. К стране, в которой как освободителей-героев героизируют тех, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, в 20-й Ваффен-дивизии СС (Эстонской) и присягал фюреру на верность, причем у многих из них руки по локоть в крови мирного населения?

А память народная?

Так что происходит? Конечно, время стирает память о прошлом, в конце концов, приводит даже к прощению врага. Но разве настало это время? Или ради сомнительных политических заигрываний и мифических выгод от очередной уступки (вспомним Катынь — и что?!) можно пренебречь памятью собственного народа, еще не готового простить врагу Зло? И уж совсем чудовищно, что на реабилитацию (да хуже, на восхваление врага России!) организатора массового убийства жителей Ленинграда и тех, кто пытался помочь им по «Ледовой дороге», не постеснялись пойти при еще живущих блокадниках. Это немыслимо даже, если бы Финляндия выплачивала им компенсации за муки и страдания. Или принявшие решение и освящавшие доску сами не родились и не выросли в Питере?

Их кощунство говорит о том, как они оторвались от народа, который, особенно молодежь, приучается к девальвации патриотизма, нравственных ценностей, которыми так любит хвалиться та же монолитная, но молчащая по данному неудобному поводу «Единая Россия».

Отрезанные ломти

Разве речь не идет о «мягком» размывании устоев российского общества и Российского государства? И это не допущение — уже налицо агрессивная, при участии Берлина, германизация Калининградской области (уже кое-кем в областном центре ставится вопрос о возвращении ему исторического названия). А европеизация Белоруссии (которая, к примеру, готова противостоять продвижению НАТО на восток, но не намерена предоставлять свою территорию для размещения российских вооруженных сил, а также игнорирует российские порты на Балтике в пользу прибалтийских лимитрофов, дружно официально объявивших вместе с НАТО своим врагом — Россию)? Отрезанным ломтем ощущает себя пророссийски настроенное население Приднестровья, даже Донбасса, приносящего в жертву уступчивости России, пусть даже вынужденной, все больше убитых женщин, детей и стариков. Между прочим, русских людей!

Так или нет, но у далеких от политического зазеркалья и дипломатического закулисья россиян и российских соотечественников за рубежами России не могут не возникнуть вопросы и подозрения о двойной игре с Западом. И в первую очередь настораживает повторяющаяся беспечность (так во всяком случае смотрится со стороны) России к развитию событий, подобных тем, что произошли в течение 20 лет становления бандеровско-нацистской русофобии на Украине, которая в итоге стала самым серьезным тормозом развития России, а то и прямой угрозой.

Осторожно, но не вяло

И у этой «болезни» обнаруживаются метастазы. Не из мягкотелости и уступчивости ли Российского государства бомонд российского шоу-бизнеса бросился в Юрмалу на праздник Лаймы Вайкуле за жалкими заработками, в страну, где героизируют националистов и дискриминируют своих же соотечественников? Не потому ли россияне, предпочитающие патриотизму свободу выбора места на отдых, бросились на турецкие курорты, одаривая Турцию заработанными в России деньгами? И разве не странно, что на недавнюю гибель двух российских военных-вертолетчиков не последовало той же реакции, что на убийство российского пилота осенью прошлого года в небе над Сирией?

Между тем они были сбиты американскими ракетами «Стингер», производимыми по лицензии США в Турции, как сообщил в пламенной и убедительной речи политик и эксперт Семён Багдасаров в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». Оторопевшей аудитории и, надо думать, телезрителям он заявил о пагубности того, как Россия осторожничает в своих активных действиях в пользу врага — навязанное перемирие после мощного наступления самопровозглашенной ДНР на Мариуполь, срыв Украиной Минска-2, сокращение операции ВКС в Сирии (приходилось читать, что Россия скорее помогла этим США).

Все это после натовского шабаша в Варшаве, где России в привычной для Запада иезуитской форме объявили не о войне, а войну, дает повод непосвященному фрагментарно подозревать политику Кремля как игру на два фронта. Если это не так, то это тем более опасно для самочувствия нации, и потому о подоплеке в доступной форме надо рассказать народу, ибо, если что, он ради сохранения Родины и государства готов затянуть пояса, согласиться и с чрезвычайным положением в стране.

В любом случае напрашивается аналогия с вынужденным заигрыванием Сталина с Гитлером с целью оттянуть начало войны, чтобы добиться готовности оказать сопротивление потенциальному врагу. Перед войной подоплека той политики была малопонятна.

Таллин, 11 июля 2016 года

P.S. Cдается, что отдаленно, да и в другом масштабе, историю с доской памяти Маннергейма можно сравнить с незаконной передачей Никитой Хрущевым Крыма Украинской ССР, что обернулось превращением украинских «братушек» во врагов русских. В первом случае имеем дело с первой натовской ласточкой в «Стране тысячи озер»: как сообщает финское издание Yle, министры обороны Финляндии и Великобритании только что на завершившемся в Варшаве саммите НАТО подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны.

И тут стоит еще вспомнить об участии добровольцев из Суоми («финские парни» — Soome poisid) в 1919 году под Нарвой в войне с Красной армией за независимость Эстонии. Или переброска из Финляндии проходивших тут подготовку немецких диверсионных групп «Эрна», нападавших на конвои отступавшей Красной армии и расправлявшихся в ее тылу с партийными и советскими работниками и членами их семей. И за всем этим стояла Финляндия под руководством своего маршала, которого теперь прославили в Ленинграде — Санкт-Петербурге.