ИА REGNUM предлагает обзор событий, связывающих страны Средней Азии с Россией и так или иначе влияющих на развитие двусторонних отношений, составленный на основе публикаций ведущих российских и региональных СМИ.

Василий Верещагин. Двери Тимура (фрагмент). 1872

Казахстан

Гражданам России сократили сроки пребывания в Казахстане

Граждане России смогут находиться без регистрации в Казахстане до 30 дней, а зарегистрировавшись — до 90 суток со дня въезда на территорию страны. Регистрация не продлевается, раньше россияне могли находиться в РК до 180 суток.

Изменения касаются граждан всех стран — участниц ЕАЭС, кроме соседней Киргизии, гражданам которой, как и раньше, позволено пребывать в Казахстане до 180 суток.

Казахстан предложил украинским перевозчикам путь в обход России

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана порекомендовало украинским грузоперевозчикам изучить альтернативные пути поставок грузов в Казахстан, минуя территорию России.

В ведомстве предложили с 1 июля использовать маршруты, пролегающие через Грузию, Азербайджан и по Каспию — на Актау, а также через Турцию, Иран, Туркмению и Узбекистан. Чиновники уверяют, что порт Актау в состоянии справиться с перевалкой дополнительных украинских грузов.

В январе 2016 года Михаил Саакашвили открыл указанный выше маршрут в обход России, который должен был стать «кошмаром Путина», однако по итогам нескольких месяцев работа альтернативного пути провалилась.

С начала года экспорт с Украины в страны Средней Азии сократился вдвое.

Укрепление ПВО

Россия подарила Казахстану пять зенитных ракетных систем С-300ПС для укрепления Единой региональной системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

«Наш приоритет — создание общего надежного оборонного потенциала, способного противостоять любым вызовам и угрозам. Мы заинтересованы в расширении форм военного и военно-технического сотрудничества», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 июня в ходе встречи с министром обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетовым в Астане и отметил, что возглавляемое им ведомство готово оказать любое содействие в вопросах военного строительства.

Казахи и узбеки обзаводятся российским жильем в кредит

Граждане Казахстана и Узбекистана вошли в первую пятерку оформляющих в России ипотечные кредиты иностранцев. На их долю соответственно приходится 7 и 6% от объема спроса на ипотеку со стороны иностранцев, их опережают только граждане Белоруссии (45%) и Украины (19%).

Иностранцы все чаще оформляют ипотеку в России, несмотря на то, что государственные банки такой возможности нерезидентам не предоставляют. Зарубежные граждане обращаются за помощью в диаспоры и специализированные фирмы за помощью в сборе необходимых документов и ведения переговоров в банках.

Киргизия

Совет глав правительств СНГ в Бишкеке

7 июня в киргизской столице состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, в котором приняли участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Таджикистана, вице-премьеры Армении, Азербайджана и Узбекистана, а также посол Украины в Киргизии.

По итогам мероприятия подписаны 16 документов в области экономики, энергетики, промышленности и здравоохранения.

Визит Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ прибыл в Бишкек 6 июня, за день до заседания, и провел встречи с главой правительства Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. По итогам переговоров Медведев сообщил о том, что «Газпром» намерен до 2030 года вложить в киргизскую газотранспортную систему 100 млрд рублей, причем третью часть из них — уже в ближайшие два года.

Он также добавил, что «газовые» вопросы Россия и Киргизия обсуждали достаточно долго и в итоге договорились. В ходе визита также подписано соглашение о беспошлинных поставках российских нефтепродуктов в Киргизию.

«Свеча памяти» на площади Победы

22 июня в Бишкеке на площади Победы активисты провели акцию «Свеча памяти» в день, когда в 1941 году фашистские войска напали на СССР и началась Великая Отечественная война.

Участники выложили слово «Помним» из 1418 свечей — по числу дней войны. В мероприятии приняли участие около 250 человек.

Таджикистан

$3 млн гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь России Таджикистану по итогам 2015 года составила более $3 млн — посольство РФ отчиталось об оказанной помощи по линии российских ведомств и международных организаций.

По итогам 2015 года Россия заняла второе место по объему оказанной гуманитарной помощи (12%). На первом месте в списке оказалась Германия с 23,3%, на третьем месте Нидерланды (9,7%), далее Китай (8,9%), Дания (7,4%), США (7,1%) и ОАЭ (5,1%).

300 тыс. таджикистанцев

В России все меньше трудовых мигрантов из Таджикистана, при этом все больше «запретников», не имеющих права въехать в РФ, сообщил посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов.

Он отмечает, что в 2013—2014 годах в России легально работали более миллиона граждан Таджикистана, при том что сейчас их не более 700 тыс. человек. Тем временем, по словам дипломата, более 300 тысяч его сограждан получили запрет на въезд на территорию РФ.

Новые танки российским военным в Таджикистан

Около 100 новых бронетранспортеров БТР-82А и танки Т-72Б1 поступили в подразделения 201-й российской военной базы по государственному оборонному заказу в рамках планового перевооружения.

Техника ранних модификаций обратными эшелонами вывезена в Россию по железной дороге.

Спасибо за помощь

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана наградил военнослужащих российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, за помощь в ликвидации последствий разрушительных селевых потоков, сошедших в ряде районов страны в мае 2016 года.

Российские военные награждены медалью «За ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации», знаками «Спасатель» и грамотами. От имени председателя КЧС Рустама Назорзоды командованию 201-й РВБ переданы благодарственные письма.

Создание российско-таджикского делового совета

Меморандум о создании таджикско-российского Делового совета подписали главы Торгово-промышленных палат Таджикистана и России Сергей Катырин и Шариф Саид в ходе заседания правления делового совета ШОС в Ташкенте.

Ожидается, что структура будет содействовать кооперации промышленного производства, взаимодействию малого и среднего бизнеса и позволит увеличить поставки таджикской сельхозпродукции на российский рынок.

День России в Таджикистане

День России в Таджикистане отметили на территории 201-й российской военной базы, где прошли концерты творческих коллективов и показательные выступления войсковой разведки. Военнослужащие продемонстрировали приемы рукопашного боя, стрельбу холостыми патронами и захват бронетехники условного противника.

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, воины-афганцы с семьями и рядовые душанбинцы.

Туркмения

Российское укрепление туркменской армии?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 июня посетил Ашхабад с официальным визитом, в ходе которого провел встречи с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и своим туркменским коллегой Яйлымом Бердиевым.

Стороны обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом, Шойгу подчеркнул, что нельзя не говорить об угрозе терроризма, которая «тревожит нас всех, особенно когда мы находимся в регионах, которые соседствуют с Афганистаном».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что главы оборонных ведомств обсудили «меры доверия в военной деятельности на Каспии» и «конкретные шаги по укреплению Вооруженных сил Туркменистана», в частности, речь шла о возможности обеспечения туркменской армии совместимым вооружением и военной техникой, о подготовке военных кадров, проведении оперативной подготовки и обмене информацией.

Туркменский текстиль: курс на Россию

Туркмения намерена открыть свои торговые дома в российских городах Иваново и Орел для реализации текстиля, о чем сообщает туркменское правительство.

По официальным данным, в 2015 году в стране было выращено 1,1 млн тонн хлопка, в 2016-м ожидается собрать урожай в 1,05 млн тонн. В Туркмении перерабатывается до 70% собранного хлопка и производится 119 тыс. тонн пряжи, а также производится готовая текстильная продукция, большая часть которой, по сообщениям властей, направляется в США, Канаду, Германию, Великобритания, Россию, Италию, Турцию, Китай и на Украину.

Напомним, ряд мировых брендов одежды грозит отказом от использования туркменского текстиля из-за обвинений правозащитников в использовании рабского труда при сборе хлопка в этой стране.

Узбекистан

Юбилейный саммит ШОС

23 и 24 июня в узбекской столице Ташкенте состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. В заседании приняли участие главы стран — участниц ШОС Нурсултан Назарбаев, Си Цзиньпин, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон, а также главы делегаций государств — наблюдателей при ШОС.

На саммите подписаны меморандумы об обязательствах Индии и Пакистана для получения статуса государства — члена ШОС.

К нему не зарастет народная тропа

В ходе своего визита в Ташкент Владимир Путин вместе со своим узбекским коллегой Исламом Каримовым по завершении саммита ШОС посетил памятник Александру Пушкину и возложил букеты красных роз.

Ранее возложение цветов к памятнику русскому поэту было организовано в честь празднования Дня русского языка, в церемонии приняли участие дипломаты, руководители Российского центра науки и культуры, представители творческой интеллигенции и СМИ.

«Этот монумент знаменует собой не только творческое наследие великого поэта, но и укрепление российско-узбекских культурных и гуманитарных связей, — подчеркнул посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. — Гений Александра Сергеевича и его владение русским языком вдохновляло и до сих пор вдохновляет многих узбекских поэтов».

День России

В узбекской столице в честь Дня России, 25-летия СНГ и 15-летия ШОС состоялся праздничный концерт на сцене ташкентского Государственного академического большого театра оперы и балета имени Алишера Навои.

В концерте приняли участие как узбекские оперные и эстрадные артисты, так и российские.